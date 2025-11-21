UNIQLO cùng Tổ chức Plan International khánh thành nhà bán trú mới cho học sinh dân tộc thiểu số tại Tuyên Quang

Khu bán trú mới tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Tả Nhìu

Công trình được xây dựng với tổng kinh phí 1.070.000.000 đồng - trích từ Dự án gây quỹ PEACE FOR ALL, hướng đến phục vụ nhu cầu sinh hoạt, học tập an toàn của khoảng 120 học sinh dân tộc thiểu số. Đây là nỗ lực nhằm chung tay bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 11 - 24 tại Tuyên Quang, hướng tới chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Bền vững Tập đoàn Fast Retailing, bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam cùng các đại diện địa phương cắt băng khánh thành Nhà bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu.

Ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Bền vững Tập đoàn Fast Retailing phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện khánh thành, ông Yukihiro Nitta, Tổng Giám đốc phụ trách Phát triển Bền vững Tập đoàn Fast Retailing, công ty mẹ của UNIQLO, cho biết: “ Tôi rất vui mừng được tham dự lễ khánh thành khu nhà bán trú mới của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Tả Nhìu, và chia sẻ những kết quả đáng khích lệ khác tại tỉnh Tuyên Quang - những ấp ủ giờ đã được hiện thực hóa nhờ dự án PEACE FOR ALL. Chúng tôi hy vọng rằng những nỗ lực này sẽ góp phần tạo điều kiện để các em học sinh tại Tả Nhìu và nhiều ngôi trường khác nơi đây tiếp tục nuôi dưỡng hành trình học tập, phát triển bản thân và ước mơ về một tương lai tươi sáng hơn cho gia đình, cộng đồng và đất nước. Cùng với sự đồng hành bền bỉ của Plan International, PEACE FOR ALL không chỉ mang đến những công trình khang trang và sự hỗ trợ thiết thực, mà còn lan tỏa thông điệp về hòa bình, bình đẳng giới và cơ hội học tập cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em gái".

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam

Bà Lê Quỳnh Lan, Giám đốc Quốc gia Plan International Việt Nam, chia sẻ: “ Chúng tôi vô cùng trân trọng sự đồng hành của UNIQLO thông qua PEACE FOR ALL - một dự án mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, góp phần hiện thực hóa cam kết chung trong việc bảo vệ quyền trẻ em và thúc đẩy bình đẳng cho trẻ em gái tại Việt Nam. Sự hỗ trợ của dự án không chỉ giúp cải thiện điều kiện cơ sở vật chất, mang đến môi trường học tập và sinh hoạt an toàn hơn cho học sinh vùng cao, mà còn tiếp thêm động lực để các em tự tin theo đuổi tri thức và ước mơ của mình. Thông qua những công trình cụ thể như khu nhà bán trú tại Trường PTDTBT Tiểu học & THCS Tả Nhìu, chúng tôi tin rằng sự hợp tác giữa Plan International và UNIQLO sẽ tiếp tục lan tỏa những giá trị tích cực, mang đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng và thế hệ trẻ tại Việt Nam.”

Các em học sinh có điều kiện sinh hoạt tốt hơn với khu nhà bán trú mới

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu thuộc xã Nấm Dẩn, tỉnh Tuyên Quang, có tổng số 606 học sinh, trong đó hơn 97% là học sinh dân tộc thiểu số như Mông, Nùng, Tày, Dao, La Chí và Phù Lá. Trường có khu bán trú dành cho 374 học sinh, phần lớn đến từ các hộ gia đình làm nông có thu nhập thấp.

Các đại biểu cắt băng khánh thành khu nhà bán trú

Trước khi được xây mới, khu bán trú của trường bị hư hỏng nặng, chỉ còn 6 phòng sử dụng được do ảnh hưởng bão năm 2024. Ở thời điểm đó, hơn 200 học sinh phải ở ghép hai em một giường, số còn lại phải tạm trú trong các khu nhà tạm thiếu điều kiện vệ sinh và hệ thống sưởi ấm, gây ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt.

Với nguồn kinh phí từ Dự án gây quỹ PEACE FOR ALL cùng sự chung tay của tổ chức Plan International Việt Nam, khu bán trú mới gồm 2 tầng, 4 phòng được xây dựng đảm bảo tiêu chuẩn về không gian, ánh sáng, vệ sinh và an toàn. Công trình nhà bán trú là một bước tiến quan trọng trong việc đảm bảo điều kiện học tập và sinh hoạt an toàn cho các em học sinh tại trường Tả Nhìu, đặc biệt trong tình trạng thời tiết khắc nghiệt.

Công trình nhà bán trú Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học Cơ sở Tả Nhìu tiếp nối chuỗi hoạt động trong dự án Bảo vệ trẻ vị thành niên và thanh niên trong độ tuổi 11-24 tại tỉnh Tuyên Quang hướng tới chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống do Dự án gây quỹ PEACE FOR ALL phối hợp với Plan International Việt Nam - một tổ chức nhân đạo và phát triển độc lập nhằm thúc đẩy quyền trẻ em và bình đẳng cho trẻ em gái - triển khai trong giai đoạn 4 năm, từ ngày 1 tháng 4 năm 2023 đến 31 tháng 3 năm 2027.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và THCS Tả Nhìu

Cụ thể, từ tháng 4 năm 2023 đến tháng 8 năm 2025, dự án đã hoàn thiện việc xây mới 3 nhà vệ sinh tích hợp phòng tắm, xây mới 1 khu nhà bán trú và cải tạo 5 khu nhà bán trú tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Nàn Ma. Những hạng mục này đã góp phần cải thiện điều kiện sinh hoạt cho các em học sinh, tạo môi trường học tập an toàn và nâng cao nhận thức về giới, với 2.161 học sinh và giáo viên được hưởng lợi trực tiếp.

Dự án cũng tập hợp các chuyên gia giàu kinh nghiệm triển khai các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn và kỹ năng mềm của 166 giáo viên nòng cốt và cán bộ tư vấn học đường, qua đó cải thiện chất lượng dịch vụ tư vấn, nâng cao nhận thức về sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản của trẻ vị thành niên, đóng góp vào nỗ lực chấm dứt tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.

Các đại biểu trồng cây lưu niệm nhân lễ khánh thành khu nhà bán trú mới tại trường Tả Nhìu

Năm 2022, UNIQLO lần đầu công bố ra mắt dự án PEACE FOR ALL, thể hiện cam kết không ngừng của thương hiệu trong việc hỗ trợ các nỗ lực vì hòa bình trên toàn thế giới. Thông qua dòng áo thun UT in họa tiết độc quyền, dự án trở thành cầu nối để mỗi cá nhân thể hiện tiếng nói, niềm tin và thế giới quan về một thế giới tốt đẹp hơn. Được triển khai với sự hợp tác của các tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực nghệ thuật, thiết kế, văn học, khoa học và thể thao, PEACE FOR ALL gây quỹ bằng việc bán các mẫu áo UT mang thông điệp về hòa bình. 45 nhân vật nổi tiếng toàn cầu đã tình nguyện tham gia, cùng UNIQLO tạo nên những thiết kế mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc - vì một tương lai hòa bình cho tất cả.

Tính đến nay, Tập đoàn Fast Retailing đã đóng góp toàn bộ lợi nhuận từ 7,1 triệu áo thun PEACE FOR ALL, tương đương hơn 2,1 tỷ Yên, cho các tổ chức quốc tế, bao gồm Cao uỷ Liên hợp quốc về Người tị nạn (UNHCR), Tổ chức Cứu trợ Trẻ em (Save the Children) và Plan International với mục đích hỗ trợ những người chịu ảnh hưởng bởi nạn nghèo đói, phân biệt đối xử, bạo lực, xung đột và thiên tai trên toàn thế giới.