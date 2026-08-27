UNIQLO ra mắt bộ sưu tập kỷ niệm 10 năm Uniqlo U Thu/Đông 2026

Đánh dấu cột mốc tròn một thập kỷ kể từ khi ra mắt vào năm 2016, BST mùa này đồng thời khép lại chương đầu tiên của Uniqlo U dưới sự dẫn dắt của hai Giám đốc Sáng tạo Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran. Tinh thần "Future LifeWear" (LifeWear của Tương lai) mà đội ngũ thiết kế kiên định theo đuổi trong suốt 10 năm một lần nữa được thể hiện trọn vẹn thông qua sự hòa quyện tinh tế giữa phom dáng, chất liệu và màu sắc.

Mỗi thiết kế đều phản ánh hơi thở thời đại với vẻ đẹp tinh giản, giàu tính ứng dụng và phù hợp với nhu cầu thường nhật. Từ kỹ thuật cắt may chỉn chu đến ngôn ngữ thiết kế vượt thời gian, những giá trị đã làm nên dấu ấn của Uniqlo U sẽ tiếp tục được kế thừa và phát triển trong các chương tiếp theo của dòng sản phẩm này.

Chia sẻ về hành trình 10 năm đồng hành cùng UNIQLO, bộ đôi NTK Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran cho biết: "Một thập kỷ cùng UNIQLO xây dựng đội ngũ và định hình khái niệm Uniqlo U là một hành trình đầy cảm hứng. Với chúng tôi, đây là một thành tựu lớn lao, là giấc mơ trở thành hiện thực khi có cơ hội mang đến những trang phục thường ngày với chất lượng vượt trội và phong cách tinh tế tới đông đảo khách hàng trên khắp thế giới.

Chúng tôi luôn dành sự ngưỡng mộ sâu sắc cho tầm nhìn của ông Tadashi Yanai cùng triết lý LifeWear và tinh thần 'Made For All'. Đó là những giá trị mà theo chúng tôi vượt xa khái niệm thời trang nhanh, thậm chí là đối lập. Vì vậy, việc trở thành một phần trong đội ngũ thiết kế - những thành viên trong gia đình lớn của UNIQLO - thực sự là một vinh dự. Quá trình làm việc cùng UNIQLO để phát triển dòng sản phẩm tuyệt vời của nhãn hàng đã mang lại cho chúng tôi nhiều trải nghiệm quý giá, đặc biệt là khi được chứng kiến niềm đam mê dành cho chất lượng cùng sự kiên trì theo đuổi sự hoàn hảo trong từng chi tiết của người Nhật.

Chặng đường 10 năm qua chắc chắn là một trong những cột mốc đỉnh cao trong sự nghiệp thiết kế của chúng tôi."

Ông Tadashi Yanai - Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn Fast Retailing, chia sẻ: "Đã tròn 10 năm kể từ khi Christophe Lemaire và Sarah-Linh Trần đảm nhận vai trò dẫn dắt đội ngũ sáng tạo tại Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Paris, với sứ mệnh nâng tầm dòng sản phẩm LifeWear. Trong suốt một thập kỷ, gu thẩm mỹ tinh tế và sức sáng tạo nổi bật của họ đã đưa Uniqlo U trở thành một chuẩn mực cho "LifeWear của Tương lai", và nhận được sự yêu mến từ khách hàng trên toàn thế giới. Nhân cột mốc đầy ý nghĩa này, tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc đối với niềm đam mê và những đóng góp mà 2 NTK đã dành cho UNIQLO. Đồng thời, tôi cũng hy vọng mối quan hệ hợp tác này sẽ tiếp tục được nối dài trong chặng đường tiếp theo".

*Những chia sẻ sâu hơn Christophe Lemaire và Sarah-Linh Tran về dấu mốc khép lại chương đầu tiên của Uniqlo U được đăng tải trong bài phỏng vấn trên tạp chí LifeWear số 15, phát hành vào cuối tháng 8.

Các thiết kế dành cho nữ: Chất liệu mềm mại, phom dáng sắc nét

Các thiết kế dành cho Nữ trong BST Uniqlo U Thu/Đông 2026 nổi bật nhờ sự dung hòa tinh tế giữa chất liệu mềm mại và cấu trúc phom dáng rõ nét. Tiêu biểu là Đầm Kiểu Vải Satin với đường nét thanh thoát nữ tính. Hybrid Down Áo Khoác Lông Vũ Dáng Ngắn sở hữu thiết kế gọn gàng, trong khi Áo Khoác Blouson tạo điểm nhấn với đường cầu vai rõ nét, hướng đến sự linh hoạt, nhịp nhàng chuyển động theo từng cử chỉ của người mặc.

Các thiết kế dành cho nam: Kết hợp hài hòa tính ứng dụng cùng dấu ấn cá nhân

Các thiết kế dành cho Nam từ BST ghi dấu ấn với sự kết hợp giữa công năng và phong cách riêng, vừa đáp ứng nhu cầu hàng ngày vừa thể hiện cá tính của người mặc. Áo Khoác Vải Len Pha Dáng Ngắn nổi bật với khả năng giữ ấm, đồng thời được điểm xuyết bằng những chi tiết lấy cảm hứng từ phong cách workwear; Áo Parka Xẻ Tà được làm mới với diện mạo hiện đại. Bên cạnh đó, điểm nhấn sắc đỏ rực rỡ được lồng ghép tinh tế, mang đến nét bứt phá đầy ấn tượng cho tổng thể BST.

Thông tin về bộ sưu tập Uniqlo U Thu/Đông 2026: Thời gian mở bán: Từ Thứ Sáu, ngày 11 tháng 09 năm 2026. Danh mục sản phẩm: 14 sản phẩm dành cho nữ, 17 sản phẩm dành cho nam và 2 sản phẩm phụ kiện với phần lớn các thiết kế trong BST được phát triển theo phong cách phi giới tính. Tham khảo thêm về BST Uniqlo U Thu/Đông 2026: https://www.uniqlo.com/vn/vi/women/special-collaboration/uniqlo-u



