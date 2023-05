UNIQLO mang đến Tuần Lễ Cảm Ơn với chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Nhật Bản

Phát biểu về Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, ông Hideki Nishida, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, chia sẻ: "Tuần Lễ Cảm Ơn đã trở thành một trong những sự kiện quan trọng hàng năm không chỉ với thương hiệu UNIQLO Việt Nam mà còn với hàng triệu khách hàng vẫn luôn không ngừng theo dõi, đồng hành và ủng hộ chúng tôi trong suốt thời gian qua.

Nhân dịp này, nhất là trong bối cảnh đặc biệt kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, Tuần Lễ Cảm Ơn mang đến những hoạt động mở đầu cho loạt chương trình trong thời gian tới, hướng đến thể hiện sự gắn kết giữa văn hóa Việt Nam, Nhật Bản và cam kết của UNIQLO với vai trò một thương hiệu Nhật Bản trong việc đóng góp tích cực, bền vững cho sự phát triển chung của kinh tế, xã hội Việt Nam."

Trong chuỗi hoạt động, UNIQLO kết hợp với loạt thương hiệu Nhật Bản được yêu thích tại Việt Nam để ra mắt BST áo thun in họa tiết UTme! độc quyền. Đa dạng các thương hiệu tham gia hợp tác để ra mắt các thiết kế UTme! nhân sự kiện Tuần Lễ Cảm Ơn lần này của UNIQLO trải dài trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: Chú mèo máy Doraemon; thương hiệu điện tử SONY; thương hiệu mì Hảo Hảo thuộc Công ty Acecook Việt Nam; và Glico - Snack Que Nướng Pretz.

Đặc biệt, khách hàng sẽ nhận được quà tặng độc đáo từ các thương hiệu đối tác khi mua sắm các sản phẩm thuộc BST áo thun in họa tiết UTme! độc quyền này.

Bên cạnh triết lý LifeWear độc đáo, những nét tinh hoa trong văn hóa Nhật Bản cũng là điểm nhấn mà UNIQLO luôn nỗ lực giới thiệu thông qua các hoạt động của thương hiệu. Trong Tuần Lễ Cảm Ơn lần này, UNIQLO mang đến chuỗi workshop về Wagashi - nghệ thuật tạo hình bánh ngọt truyền thống tinh tế, đặc sắc của người Nhật, cùng với hoạt động làm lồng đèn cá Koi Nhật Bản, tại các cửa hàng Super Large: UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre (Thành phố Hồ Chí Minh) và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO Vincom Bà Triệu (Hà Nội).

Tọa lạc tại Tòa nhà IPH, ngay vị trí trung tâm quận Cầu Giấy - trọng điểm thương mại mới của Hà Nội, cửa hàng bán lẻ thứ 19 của UNIQLO ra đời với mong muốn mang các sản phẩm LifeWear đến gần hơn với khách hàng trong khu vực này.

Sở hữu diện tích bán hàng hơn 1.000 mét vuông, cùng hệ thống vận hành, nghệ thuật bài trí cửa hàng và chất lượng dịch vụ đạt chuẩn toàn cầu, cửa hàng mới sẽ mang đến những trải nghiệm mua sắm tiện ích với các sản phẩm LifeWear đơn giản, thiết thực, chất lượng cao và tinh tế. Thời gian khai trương cửa hàng sẽ được cập nhật trong thời gian sớm nhất

Khách hàng mua sắm tại tất cả các cửa hàng UNIQLO và cửa hàng UNIQLO online trong thời gian diễn ra Tuần Lễ Cảm Ơn từ ngày 26/5 – 1/6 sẽ có cơ hội sở hữu những sản phẩm LifeWear Xuân/Hè mới nhất cùng loạt ưu đãi hấp dẫn dành cho cả nam, nữ và trẻ em, các sản phẩm Xuân/Hè đặc trưng đã trở thành biểu tượng của UNIQLO như: Uniqlo U AIRism Cotton áo thun dáng rộng cổ tròn tay lỡ, áo thun gân dáng ngắn cổ tròn ngắn tay, áo polo dry vải pique ngắn tay (cho cả nam và nữ), quần short vải pha linen (cả nam và nữ)...

Quà tặng giới hạn túi xách họa tiết đặc biệt "Từ Nhật Bản đến Việt Nam" (From Japan to Vietnam): Để chào mừng sự kiện Tuần Lễ Cảm Ơn UNIQLO sẽ tặng kèm cho mỗi hóa đơn mua sắm từ 1.499.000 đồng: 01 túi xách thời trang giới hạn với họa tiết đặc biệt "Từ Nhật Bản đến Việt Nam" (From Japan to Vietnam) cùng ưu đãi hoàn tiền lên đến 500.000 đồng cho khách hàng chọn phương thức thanh toán thông qua thẻ tín dụng JCB.

Xuất phát từ văn hóa tri ân của người Nhật, UNIQLO sẽ mang đến buổi sáng đặc biệt với bánh và cà phê dành cho 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày trong 3 ngày - từ 26/5 đến 28/5 - tại các cửa hàng Super Large: UNIQLO Đồng Khởi, UNIQLO Saigon Centre (Thành phố Hồ Chí Minh) và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch, UNIQLO Vincom Bà Triệu (Hà Nội).

Tiếp nối thành công từ những lần hợp tác trước, cùng nỗ lực không ngừng trong việc thực hiện cam kết mang đến những đóng góp lâu dài, tích cực cho con người và xã hội Việt Nam trong sự gắn kết chặt chẽ, kết nối cùng cộng đồng địa phương, UNIQLO tiếp tục hợp tác cùng Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam Chất lượng cao mang trở lại Phiên Chợ Xanh Tử Tế tại cửa hàng UNIQLO SC VivoCity (Thành phố Hồ Chí Minh).

Phiên Chợ lần này sẽ tập trung giới thiệu sản phẩm từ các doanh nghiệp đạt chứng nhận tiêu chuẩn xuất khẩu và đã có quan hệ hợp tác lâu dài với các doanh nghiệp tại Nhật Bản.