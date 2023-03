UNIQLO kết hợp cùng JW ANDERSON ra mắt bộ sưu tập mang phong cách cổ điển của các trường đại học Anh Quốc

Ra mắt từ ngày 30/3, BST UNIQLO and JW ANDERSON Xuân/Hè 2023 tiếp tục tái hiện phong cách Anh Quốc đặc trưng thông qua góc nhìn tươi vui và thanh lịch, được lấy cảm hứng từ các môn thể thao truyền thống của nhiều trường Đại học tại Anh Quốc.



Chia sẻ về BST kết hợp mới nhất với thương hiệu UNIQLO, Giám đốc Sáng tạo Jonathan Anderson, cho biết: "Cảm hứng của mùa xuân hè năm nay đã gợi nên trong chúng tôi những ý tưởng cải tiến mới dành cho các trang phục thể thao truyền thống, chẳng hạn như kết hợp chiếc áo len cricket cùng quần legging thể thao, hay quần short với các hoa văn vẽ tay ấn tượng họa tiết đặc trưng của các đội tuyển thể thao đến từ nước Anh, áo polo dệt kim truyền thống."

Phong cách học đường thoải mái và tiện dụng

Mục tiêu của BST kết hợp với chủ đề "A Sporting Way of Life" lần này chính là làm mới dòng trang phục thể thao cổ điển. Ví dụ điển hình là thiết kế Áo Khoác Cardigan Bóng Chày dành cho nữ với các đường nét lấy cảm hứng từ đồng phục thể thao ngoại khoá với chất liệu vải lanh pha cotton nhẹ, mát mẻ thoải mái; hay Áo Khoác AirSense* dành cho cả nam và nữ lần đầu tiên được giới thiệu trong một BST kết hợp UNIQLO and JW ANDERSON. Các thiết kế gợi nhớ về dòng trang phục học đường mang tính biểu tượng của nước Anh trong BST lần này sử dụng chất liệu cải tiến có ưu điểm nhẹ, co giãn, nhanh khô, và được hoàn thiện với logo JW ANDERSON nguyên bản.



Thiết kế đa năng kết hợp cả thời trang và thể thao

Một số mẫu thiết kế từ BST mang đến sự kết hợp tinh tế giữa trang phục thời trang và trang phục thể thao. BST giới thiệu mẫu Chân Váy Mini Xếp Ly lấy cảm hứng từ bộ môn quần vợt, Quần Leggings với chất kiệu AIRism mềm mại, nhanh khô, Áo Bra Dáng Ngắn Không Tay hay Áo Parka Color Block với chất liệu nylon nhẹ cùng cách phối màu lạ mắt của JW ANDERSON.

*AirSense (trước đây được biết đến với tên gọi Kando) là dòng sản phẩm được cải tiến mới của UNIQLO trong mùa Xuân/Hè 2023 với chất vải sở hữu tính năng cao co giãn linh hoạt, nhẹ và nhanh khô, dễ dàng ứng dụng trong đa dạng tình huống đời thường.



Để tham khảo thông tin chi tiết về BST, vui lòng truy cập: https://www.uniqlo.com/vn/vi/contents/collaboration/jwanderson/23ss/

Về UNIQLO and JW ANDERSON

Được phát triển từ thông điệp chủ đề "Chuẩn mực Anh quốc. Thiết kế cho cuộc sống hôm nay", dòng sản phẩm LifeWear này là minh chứng cho sức sáng tạo, nét tinh tế của thương hiệu JW ANDERSON với đặc trưng từ phong cách thời trang truyền thống nước Anh, kết hợp cùng tính năng ưu việt, chất lượng tốt, độ bền cao mà UNIQLO cam kết luôn mang đến cho các khách hàng.

Về thương hiệu JW ANDERSON

Photo: Scott Trindle

Nhà thiết kế đến từ Bắc Ai-len Jonathan Anderson đã thành lập thương hiệu JW ANDERSON vào năm 2008. Bộ sưu tập đầu tay chuyên về phụ kiện nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý, từ đó mở ra cơ hội cho thương hiệu còn non trẻ này kịp góp mặt tại Tuần lễ thời trang Luân Đôn vào năm 2008.

Đồng thời, đây cũng là khởi đầu cho những thành công liên tiếp về mặt thương mại cho nhà thiết kế JW Anderson. Giờ đây, thương hiệu này được đánh giá là một trong những thương hiệu tiên phong và sáng tạo nhất tại Luân Đôn. UNIQLO kết hợp cùng JW ANDERSON để ra mắt bộ sưu tập kết hợp đặc biệt lần đầu tiên vào mùa Thu/Đông 2017.