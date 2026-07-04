Uniqlo đánh dấu cột mốc tại Đà Nẵng bằng BST UTme! lấy cảm hứng từ văn hóa địa phương

Để đánh dấu cột mốc này, UNIQLO giới thiệu Bộ sưu tập UTme! "Đà Nẵng Xin Chào" cùng bản đồ địa phương được trưng bày trong không gian cửa hàng, như một lời chào trân trọng và tôn vinh những giá trị văn hóa, đời sống đặc trưng của thành phố.



Không gian mua sắm hiện đại giao thoa cùng bản sắc địa phương

Tại UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, không gian mua sắm rộng hơn 1.500 m2 được thiết kế hiện đại theo đúng các tiêu chuẩn của UNIQLO toàn cầu nhằm mang đến trải nghiệm mua sắm thuận tiện, thoải mái cho khách hàng. Bên cạnh đó, nhân dịp khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng, UNIQLO còn mong muốn gửi lời chào đến người dân thành phố qua những thiết kế gắn liền với đời sống, văn hóa của địa phương.

Điển hình là Bộ sưu tập áo thun UTme! "Đà Nẵng Xin Chào" - một dấu ấn nghệ thuật được mở bán tại cửa hàng từ ngày 03/07. Hợp tác cùng Tamypu - Thái Mỹ Phương, nữ họa sĩ tài năng sinh ra và lớn lên tại chính mảnh đất miền Trung, UNIQLO mang đến 6 thiết kế lấy cảm hứng từ những hình ảnh đã in sâu vào nếp sống thường nhật. Từ nét đẹp thanh bình của phố cổ dưới ánh đèn lồng Hội An, niềm tự hào về làng chiếu Cẩm Nê hơn 500 năm tuổi, vẻ đẹp quyến rũ của bãi biển Mỹ Khê cho đến hương vị đậm đà của tô Mì Quảng…, tất cả được tái hiện sống động như một sự kết nối liền mạch giữa dòng chảy hiện đại và ký ức đô thị qua nhiều thế hệ.

Những hình ảnh quen thuộc của Đà Nẵng được tái hiện trên áo UTme! thông qua ngôn ngữ sáng tạo gần gũi, trẻ trung.

Tinh thần này còn được thể hiện qua bản đồ địa phương được trưng bày ngay tại cửa hàng. Được thể hiện như một bức tranh minh họa, tấm bản đồ tái hiện các địa điểm, hình ảnh và nhịp sống đặc trưng quanh khu vực cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, qua đó giúp khách hàng khám phá thêm những nét đẹp văn hóa, ẩm thực của thành phố. Đây cũng là tinh thần xuyên suốt của dự án "Bản đồ địa phương" được UNIQLO triển khai tại hệ thống 32 cửa hàng trên toàn quốc, nhằm lưu giữ dấu ấn riêng của từng khu vực nơi thương hiệu hiện diện thông qua ngôn ngữ sáng tạo gần gũi. Tại Đà Nẵng, bản đồ địa phương chính là lời chào thân tình của UNIQLO, giúp kết nối cộng đồng và du khách với nhịp sống muôn màu xung quanh cửa hàng.

Chia sẻ về cột mốc này, ông Akiyama Naoki, Tổng Giám đốc UNIQLO Việt Nam, cho biết: "Đà Nẵng đang bước vào chặng đường phát triển mới, UNIQLO rất vinh dự được hiện diện và đồng hành cùng thành phố trong hành trình này. Với tinh thần Koten Keiei - mỗi cửa hàng của UNIQLO luôn vận hành dựa trên sự thấu hiểu sâu sắc cộng đồng địa phương, chúng tôi mong muốn sớm hòa nhịp cùng đời sống của thành phố, đồng thời thể hiện sự trân trọng với những giá trị văn hóa bản địa. Chúng tôi tin rằng sự kết nối chân thành này sẽ giúp LifeWear đến gần hơn với người dân Đà Nẵng, từng bước trở thành một phần quen thuộc trong đời sống hằng ngày."

Không gian mua sắm hiện đại tại cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê

Từ cảm hứng địa phương đến những đóng góp thiết thực cho cộng đồng

Không chỉ truyền tải nét đẹp văn hóa bản địa vào chất liệu thời trang, bộ sưu tập UTme! "Đà Nẵng Xin Chào" còn là cầu nối để UNIQLO hiện thực hóa và lan tỏa những giá trị tích cực đến xã hội. Theo đó, doanh thu từ bộ sưu tập sẽ được sử dụng để hỗ trợ xây dựng một khu nhà tắm mới cho 300 em học sinh Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân, xã Trà Vân. Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân cũng là một trong hai ngôi trường mà UNIQLO đồng hành cùng Quỹ Hy vọng để xây thêm các phòng học mới, với ngân sách trích từ BST UT Mickey Mouse in Vietnam.

Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Vân

Đây là bước tiếp nối trong dự án mà UNIQLO đã và đang triển khai tại miền Trung. Trước đó, trên địa bàn xã Phước Chánh, UNIQLO đã phối hợp với Quỹ Hy Vọng khánh thành các lớp học và phòng chức năng mới tại Điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh nhằm mang đến môi trường học tập khang trang, an toàn cho các em học sinh.

Niềm vui của học sinh và giáo viên khi điểm trường thôn Phước Công 2, Trường Mẫu giáo Phước Chánh có thêm phòng học sáng sủa, khang trang

Qua đó, UNIQLO mong muốn góp phần vào sự phát triển bền vững của Đà Nẵng, không chỉ bằng các sản phẩm và dịch vụ chất lượng quốc tế mà còn thông qua những đóng góp thiết thực hướng đến cộng đồng.

Nhiều quà tặng và ưu đãi nhân dịp khai trương

Trong thời gian khai trương, nhiều dòng sản phẩm được yêu thích của UNIQLO như áo khoác Harrington, áo khoác dáng ngắn, áo thun mini dành cho nữ, áo thun dáng rộng kẻ sọc AIRism cotton và các sản phẩm mặc trong AIRism… sẽ được áp dụng các ưu đãi giới hạn (số lượng có hạn), mang đến thêm nhiều lựa chọn mua sắm hấp dẫn cho khách hàng.

UNIQLO dành nhiều quà tặng và ưu đãi cho khách hàng trong dịp khai trương

Riêng trong 3 ngày đầu khai trương (từ ngày 03/07 đến 05/07), UNIQLO áp dụng chương trình quà tặng và ưu đãi giới hạn dành cho khách hàng tham quan, mua sắm tại cửa hàng mới thay lời tri ân:

+ 100 khách hàng đầu tiên mỗi ngày đến tham quan và mua sắm sẽ nhận bộ quà tặng gồm 01 quạt cầm tay tiện lợi và bánh đậu đỏ - món bánh ngọt truyền thống mang đậm dấu ấn văn hóa Nhật Bản.

+ Với mỗi hóa đơn mua sắm từ 1.399.000 đồng, khách hàng sẽ nhận được 01 bình giữ nhiệt phiên bản độc quyền giới hạn, được thiết kế riêng để kỷ niệm dịp khai trương cửa hàng UNIQLO AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê.

Ngoài ra, mỗi khách hàng khi tải và đăng ký thành viên mới trên ứng dụng UNIQLO cũng sẽ nhận được 01 chiếc túi Tote đa năng xinh xắn.