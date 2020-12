UNIQLO cùng Marimekko ra mắt BST giới hạn dành cho mùa lễ hội vào ngày 27/11

"Chúng ta đã và đang trải qua quãng thời gian đầy thử thách. Điều này giúp mỗi người nhận ra tầm quan trọng hơn bao giờ hết của việc dành thời gian quý giá cho gia đình, người thân, bạn bè, nhất là trong mùa lễ hội này. Lấy chủ đề Trọn niềm vui bên nhau, BST mới của chúng tôi là sự kết hợp yếu tố giản đơn thường ngày của UNIQLO cùng các họa tiết khơi gợi cảm giác ấm áp và đầy sức sống của Marimekko để tất cả có thể cùng nhau tận hưởng những giờ phút đặc biệt trong năm. Chúng tôi hy vọng rằng bất cứ ai cũng cảm thấy thoải mái và nhẹ nhàng trong những thiết kế này", ông Yuki Katsuta - Trưởng bộ phận Nghiên cứu và Phát triển thương hiệu UNIQLO chia sẻ.



Chia sẻ thêm về BST kết hợp lần này cùng UNIQLO, bà Tiina Alahuhta-Kasko - Chủ tịch và Giám đốc điều hành thương hiệu Marimekko - cho biết: "Chúng tôi cảm thấy vô cùng tự hào khi được tiếp tục hợp tác cùng UNIQLO ra mắt BST giới hạn mới gồm những thiết kế tiên phong cho mùa lễ hội năm nay. Với sự kết hợp lần này, chúng tôi nỗ lực mang đến các trang phục thực sự thoải mái, ấm áp, thể hiện được những nét đặc trưng của Marimekko trong việc sử dụng họa tiết và gam màu, qua đó giúp người mặc luôn tận hưởng được niềm vui từ cuộc sống thường ngày trong quãng thời gian đặc biệt này.

Phom dáng hiện đại cùng kết cấu trang phục mềm mại, phong phú

Điểm nhấn của BST kết hợp lần này nằm ở những chiếc váy in họa tiết sinh động, có thể kể đến mẫu váy poplin với các họa tiết mang tính biểu tượng nhất mọi thời đại của Marimekko. BST lần này cũng lần đầu giới thiệu sự xuất hiện của những trang phục bằng vải dạ vô cùng ấm áp. Đó có thể là mẫu váy dài được in họa tiết đặc trưng của Marimekko, kết hợp kỹ thuật cắt may hiện đại và tạo điểm nhấn tinh tế ở phần eo. Hay những mẫu quần dài và chân váy nổi bật với họa tiết Kivet và Poppy được canh chỉnh để mang đến vẻ ngoài đầy phóng khoáng. Ngoài ra, không thể bỏ qua những thiết kế cực phù hợp với không khí lễ hội tươi vui, đó là mẫu áo len pha Merino cao cấp. Bổ sung vào phom dáng hiện đại của các thiết kế nằm trong BST là bảng màu đầy phong cách, góp phần mang đến cuộc sống thường ngày sự thoải mái và ấm áp.

Khám phá tính năng đặc trưng của UNIQLO trong từng họa tiết đậm bản sắc

BST kết hợp lần này hội đủ những thiết kế được ứng dụng tính năng nổi trội của UNIQLO. Trong số đó phải kể đến các mẫu áo khoác Ultra Light Down với chi tiết hàng nút cài được khéo léo giấu đi để mang đến tổng thể tinh tế hết mực. Đó còn là những chiếc áo khoác có mũ Ultra Light Down phù hợp khi người mặc có nhu cầu di chuyển ngoài trời. Bên cạnh đó, UNIQLO còn bổ sung vào BST những mẫu quần legging HEATTECH có thể dễ dàng kết hợp cùng áo cổ lọ, và tất. Các thiết kế này trong BST đều sở hữu các họa tiết Lokki và Keidas vô cùng năng động.



Lựa chọn trang phục hoàn hảo dành cho các bé

BST kết hợp lần này cũng giới thiệu các thiết kế dành cho trẻ em với họa tiết đầy sống động, tươi vui, nổi bật trong số này là họa tiết hình trái tim Siamilaiset Sydämet và Tarha, một kiểu họa tiết được lấy cảm hứng từ các khu vườn Bắc Âu. Những thiết kế áo thun với điểm nhấn độc đáo ở trước ngực có thể mặc riêng lẻ, hoặc phối cùng váy, đầm. Thêm các lựa chọn khác sẽ là món quà hoàn hảo dành đến các bé gái chính là mẫu áo khoác Ultra Light Down với thiết kế bỏ túi nhỏ gọn, những mẫu váy, đầm có thể mặc đồ đôi cùng với mẹ, và cả quần áo dành cho trẻ sơ sinh.

Thông tin chi tiết về BST Giới Hạn Kết Hợp UNIQLO x Marimekko Gồm Những Trang Phục Thiết Yếu Dành Cho Mùa Lễ Hội

Ngày ra mắt: Thứ Sáu, ngày 27 tháng 11 năm 2020

Tại cửa hàng: BST sẽ được ra mắt tại 2 cửa hàng UNIQLO SUPER LARGE, là UNIQLO

Đồng Khởi (Hồ Chí Minh) và UNIQLO Vincom Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội)

Quà tặng đặc biệt: Với mỗi đơn hàng trị giá từ 1.999.000 VNĐ trở lên và chỉ bao gồm các sản phẩm nằm trong BST kết hợp này, khách hàng sẽ nhận được 01 túi xách thời trang có thiết kế giới hạn.

Website: https://bit.ly/UNIQLO-Marimekko-FW20

Về Marimekko

Marimekko là một công ty thiết kế đến từ Phần Lan nổi tiếng với các mẫu thiết kế và màu in nguyên bản. Danh mục sản phẩm của công ty bao gồm quần áo, túi xách và phụ kiện chất lượng cao cũng như các mặt hàng trang trí nhà cửa, từ hàng dệt may đến các bộ bàn ăn. Khi Marimekko được thành lập vào năm 1951, các mẫu vải in xuất sắc từ hãng đã mang đến một ấn tượng vô cùng độc đáo và mạnh mẽ. Ngày nay, các sản phẩm Marimekko đã có mặt tại khoảng 40 quốc gia. Năm 2019, doanh số bán hàng trên toàn thế giới của các sản phẩm thuộc thương hiệu đạt lên tới 251 triệu EUR và doanh thu thuần của công ty là 125 triệu EUR với khoảng 150 cửa hàng Marimekko đang phục vụ khách hàng trên toàn cầu. Các thị trường chính là Bắc Âu, Bắc Mỹ và khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Tập đoàn hiện có khoảng 450 nhân viên. Cổ phiếu của công ty được niêm yết trên sàn chứng khoán Nasdaq Helsinki Ltd. Website chính thức: www.marimekko.com