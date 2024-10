Bán kết Miss Grand International 2024 diễn ra tại Thái Lan với những phần thi như: trình diễn Bikini, trang phục dạ hội. Là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vị Hoa hậu, sự xuất hiện của Miss Grand Spain 2024 Susana Medina gây chú ý.

Trên sân khấu, người đẹp Tây Ban Nha đầy cuốn hút với màn trình diễn nóng bỏng. Cô thể hiện khả năng catwalk uyển chuyển, nhan sắc lai ấn tượng cùng chiếc đầm dạ hội bó sát thân hình do NTK Lê Ngọc Lâm thực hiện.

Susana Medina - Miss Grand Spain - tỏa sáng như nữ thần với mẫu váy đỏ rực đính kết tỉ mỉ của NTK Lê Ngọc Lâm.

Nhà mốt Việt cho biết ý tưởng thực hiện đầm bán kết cho Miss Grand Spain đến từ câu chuyện thần thoại "The Phoenix in the sky". "Hình tượng phượng hoàng lửa chứa đựng những mong đợi của tôi và khát vọng to lớn của Susana Medina. Thông qua bộ váy, tôi muốn thể hiện sức mạnh của sự tái sinh, khả năng tự hồi phục mạnh mẽ sau những thử thách và như một lời chúc dành cho Susana Medina trước những khó khăn trong cuộc thi và chặng đường tương lai", Lê Ngọc Lâm cho biết.

Được phát triển dựa trên hơi thở thần thoại, mẫu váy được đính kết tinh xảo từng chi tiết với bàn tay lành nghề của các nghệ nhân. Hàng nghìn viên đá quý lấp lánh, mang sắc đỏ rực rỡ được sắp xếp theo từng tầng lớp như những tia lửa bùng cháy. Sự sắp đặt này không chỉ mang tính thẩm mỹ cao mà còn tạo hiệu ứng thị giác mạnh mẽ, giúp ánh sáng trên sân khấu phản chiếu lên váy tăng thêm độ nóng bỏng, lung linh và huyền ảo.

NTK Lê Ngọc Lâm Việt cho biết ý tưởng thực hiện đầm bán kết cho Miss Grand Spain đến từ câu chuyện thần thoại "The Phoenix in the sky".

Lê Ngọc Lâm cho biết kỹ thuật đính kết thủ công khiến anh và đội ngũ mất nhiều thời gian. "Các viên đá phải được tính toán để tạo đường nét mềm mại, uốn lượn theo đường cong và từng chuyển động của nàng hậu, giống như những tia sáng đỏ rực của ngọn lửa phượng hoàng trong đêm tối". Phía sau váy, nhà thiết kế mô phỏng đôi cánh phượng hoàng lộng lẫy bằng phần tà váy dài hàng chục mét, đính kết lông vũ mềm mại.

Theo nhà thiết kế, trước đây anh từng hợp tác với nhiều Hoa hậu quốc tế, trong đó có chiếc váy final walk cho Miss Grand International 2022 Isabella Menin. Nhờ những lần hợp tác đó, anh được tổ chức Miss Grand Spain theo dõi trên Instagram và chủ động đặt hàng trang phục dạ hội trước khi Miss Grand International 2024 bắt đầu ba tháng. Nhận được những yêu cầu của nàng hậu, Lê Ngọc Lâm đã sáng tạo 10 bản phác thảo để tổ chức Miss Grand Spain chọn ra hai mẫu váy cuối cùng để cô trình diễn trong hai đêm thi đặc biệt bán kết và chung kết.

Lê Ngọc Lâm hoàn thiện gấp rút các thiết kế cho Susana Medina và tiến hành khâu fitting tại Việt Nam trước khi cuộc thi chính thức diễn ra hai ngày. Song song, ê-kíp cũng thực hiện bộ hình photoshoot với những mẫu váy để người đẹp Tây Ban Nha có hình ảnh tại cuộc thi. Khi khoác lên mình bộ váy này, Hoa hậu cho biết cô rất hài lòng. Ê-kíp vì vậy gần như không cần chỉnh sửa nhiều mà chỉ nhấn nhá thêm một vài chi tiết để trang phục thêm nổi bật.

Trong đêm chung kết sắp diễn ra, người đẹp Tây Ban Nha sẽ diện thêm một thiết kế của Lê Ngọc Lâm.

Sau bán kết, Susana Medina sẽ tiếp tục diện đầm của Lê Ngọc Lâm cho chung kết. Bộ váy sẽ có tông màu ánh bạc silver, phối tua rua và xuyên thấu để giúp người đẹp tôn đường cong. Cảm hứng vẻ đẹp phượng hoàng vẫn sẽ được Susana Medina phát huy trên mẫu đầm chung kết. Ngoài ra trong cuộc thi, mỹ nhân Tây Ban Nha còn diện một mẫu váy cắt xẻ táo bạo khác của Lê Ngọc Lâm.

Susana Medina, 25 tuổi, cao 1,81 m. Cô ghi điểm với vẻ đẹp lai đầy bí ẩn, thu hút với đôi mắt sâu thẳm. Cô từng là sinh viên luật. Ngoài việc điều hành phòng khám nha khoa, người đẹp còn nghiên cứu về tiếp thị kỹ thuật số cũng như lập trình và phát triển ứng dụng web.

Susana thông thạo tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. Cô còn học thêm tiếng Thái để thi Miss Grand International 2024. Tại cuộc thi, cô được đánh giá là một trong những ứng viên nặng ký cho ngôi vị cao nhất.

Nhà thiết kế Lê Ngọc Lâm sinh năm 1990, từng ra ra mắt nhiều bộ sưu tập như "Flowers in the desert", "Be different", "Hải Trình", "Bloom"..., thiết kế cho nhiều Hoa hậu quốc tế như Miss Earth 2022 Mina Sue Choi, Miss World 2021 Karolina Bielawsk, Miss International 2022 Jasmin Selberg...

Trang phục của anh được nhiều ngôi sao, hoa hậu như Lý Nhã Kỳ, Hòa Minzy, Thùy Tiên, Đỗ Thị Hà, Lương Thùy Linh... yêu thích.