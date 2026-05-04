Sự kiện chia sẻ "The Voice Of The Skin 5" - Điểm hẹn kết nối các chuyên gia đầu ngành

Tiếp nối sự thành công của 4 mùa trước, The Voice Of The Skin 5 khép lại hành trình ấn tượng tại hai miền Nam - Bắc với sự tham dự của hơn 1.000 chủ cơ sở chăm sóc sắc đẹp, qua đó tiếp tục khẳng định vị thế là diễn đàn chuyên môn uy tín trong lĩnh vực chăm sóc da.

The Voice Of The Skin 5 thu hút đông đảo quý khách hàng tham dự

Với thông điệp "Lắng nghe làn da lên tiếng", The Voice Of The Skin là nơi mà những vấn đề của làn da được lắng nghe và thấu hiểu một cách khoa học. Năm nay, sự kiện tập trung vào chủ đề:

"Mụn trứng cá dưới góc nhìn mới & Quản trị rủi ro về thuế trong vận hành Spa/Clinic"

Chuyên gia chia sẻ về cách chăm sóc da mụn

Với thông điệp "Lắng nghe làn da lên tiếng", The Voice Of The Skin năm nay tập trung khai thác vấn đề mụn trứng cá dưới góc nhìn khoa học, đồng thời đi sâu vào những chủ đề đang được quan tâm trong lĩnh vực chăm sóc da chuyên sâu. Đồng hành cùng nội dung chuyên môn là sự góp mặt của đội ngũ diễn giả là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực.

Phiên thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều ý kiến trao đổi từ các chuyên gia và khách mời tham dự

Không chỉ dừng lại ở kiến thức chuyên môn, The Voice Of The Skin 5 còn nâng tầm giá trị với các nội dung về quản trị rủi ro thuế trong vận hành. Tại chương trình, chuyên gia đã mang đến những phân tích và chia sẻ thực tiễn, giúp các chủ cơ sở chăm sóc sắc đẹp hiểu rõ hơn về các vấn đề pháp lý trong bối cảnh ngành "tiêu chuẩn hóa" hiện nay.

Những nội dung về thuế trong vận hành được truyền tải chi tiết qua phần chia sẻ của chuyên gia

Những chuyên đề giá trị cùng hệ thống kiến thức chuyên sâu không chỉ mang đến cho người tham dự góc nhìn cập nhật về lĩnh vực chăm sóc da, mà còn góp phần đánh dấu bước chuyển mình của ngành làm đẹp Việt Nam. Sự kiện đồng thời mở ra cơ hội để các spa/clinic kết nối trực tiếp với những thương hiệu mỹ phẩm hàng đầu, từ đó mở rộng tiềm năng kinh doanh và đón đầu các xu hướng làm đẹp nổi bật trong năm 2026.

Đại diện các nhãn hàng và chủ spa/clinic

Trải qua 5 mùa giải thành công tại hai miền Nam & Bắc, The Voice Of The Skin không chỉ khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực chăm sóc da mà còn trở thành cầu nối tri thức, kết nối chuyên môn, góp phần lan tỏa những giá trị thực tiễn đến cộng đồng chăm sóc da.

