Twice chuyển sang style makeup đậm kiểu Nhật: Nữ thần Tzuyu vẫn xinh nhưng hơi “thường”, mờ nhạt hơn cả dàn mỹ nhân khác

Sau khi comeback với ca khúc More & More, mới đây JYP vừa lên kế hoạch cho 9 cô nàng của Twice phát hành album mới tại Nhật Bản. Để mở đường cho lần tái xuất này, công ty đã tung ra bộ ảnh mới của 9 cô nàng. Không còn trang điểm sương sương kiểu Hàn, lần này họ đổi sang lối trang điểm tươi tắn, rực rỡ như gái Nhật.



Twice vừa tung ra hình ảnh mới để quảng bá cho album phát hành tại Nhật Bản sắp tới.

Không còn trang điểm sương sương kiểu Hàn, họ đổi sang style trang điểm tươi tắn, màu sắc rực rỡ như gái Nhật. Sự thay đổi lần này khiến nhiều netizen thích thú và bàn tán không ngớt.

Đầu tiên nói về Tzuyu, vốn nổi tiếng với visual xinh đẹp, với lối trang điểm này Tzuyu vẫn giữ nguyên nét trong trẻo ngọt ngào.

Tuy nhiên nếu so với những mỹ nhân xứ Hoa anh đào khác thì Tzuyu có phần không thực sự nổi bật. Đầu tiên phải nói đến Sana, vốn có nhan sắc đậm chất Nhật Bản nên lối trang điểm này càng phù hợp với cô. Kiểu tóc rẽ ngôi buộc nửa giúp gương mặt thêm phần bầu bĩnh, tròn trịa.

Mian cũng có thể cân đẹp kiểu trang điểm đậm chất Nhật Bản này. Cô đã đổi sang kiểu makeup tối màu, nhấn nhá phần mắt và má hồng xinh xẻo, son môi hơi bóng nhẹ tạo sự tươi tắn.

Momo cũng cực kỳ hợp với lối trang điểm và làm tóc kiểu Nhật. Chẳng chạy theo chuẩn Vline kiểu Hàn, kiểu tóc búi cao giúp gương mặt của cô thêm phần tròn trịa, bầu bĩnh.

Nayeon xinh như công chúa với kiểu tóc vấn nửa, phần mái buông lơi nhẹ, cô còn được makeup lạ mắt với đường eyeliner màu xanh lá.

Chaeyoung được đổi sang kiểu tóc ngắn, đường eyeliner nửa vời giúp đôi mắt của cô thêm phần to tròn, trong trẻo.

Jungyeon bình thường cá tính sang chảnh thì nay lại ngọt ngào như tiểu thư nhà giàu với lối trang điểm xinh xắn này.

Dahyun như công chúa tóc mây khi để tóc màu vàng bạch kim, trang điểm thiên về tông hồng đào.

Trưởng nhóm Jihyo vốn có đôi mắt to tròn, kết hợp thêm phần phấn mắt màu hồng đào nên lại càng thêm phần thơ mộng, trong trẻo.