Tuyệt chiêu chọn kính râm chuẩn "tỷ lệ vàng" cho từng khuôn mặt: Bí kíp tỏa sáng rực rỡ trên bãi biển hè này!

Đi biển mà không có kính râm thì quả là một "lỗi nhịp" đáng tiếc trong bản hòa ca thời trang mùa hè. Nó không chỉ là "vũ khí" tối thượng bảo vệ cửa sổ tâm hồn khỏi cái nắng chói chang, mà còn là item "cân" trọn thần thái cho mọi khung hình. Dù mệt mỏi sau một chuyến bay dài hay chưa kịp dặm lại lớp makeup sau khi tắm biển, chỉ cần đeo kính râm lên, nàng ngay lập tức hóa thân thành một quý cô sành điệu, bí ẩn và đầy cuốn hút.

Tuy nhiên, đời không như là mơ, và không phải chiếc kính nào sinh ra cũng là "chân ái" của bạn. Đeo sai dáng kính, nhan sắc không những không thăng hạng mà đôi khi còn vô tình bị dìm tơi tả. Bí quyết lựa chọn kính mát nữ của các fashionista thực ra vô cùng đơn giản: Nắm vững quy tắc "tỷ lệ vàng" - chọn kính mát có hình dáng đối lập với khuôn mặt. Hãy cùng giải mã tuyệt chiêu này để tự tin chiếm trọn spotlight trên bãi biển nhé!

Khuôn mặt tròn – Hãy tìm đến sự góc cạnh

Đặc điểm của những cô nàng sở hữu khuôn mặt tròn là chiều dài và chiều rộng gương mặt gần bằng nhau. Đường nét bầu bĩnh, gò má đầy đặn mang lại vẻ ngoài trẻ trung, hack tuổi nhưng đôi khi lại thiếu đi sự sắc sảo, góc cạnh cần thiết để tạo điểm nhấn.

Các mẫu kính mát gọng vuông, kính hình chữ nhật hoặc dáng mắt mèo (cat-eye) vểnh cao chính là cứu tinh xuất sắc. Những góc nhọn và đường thẳng cứng cáp của gọng kính sẽ tạo ảo giác kéo dài khuôn mặt, giúp tổng thể trở nên thon gọn và V-line hơn trông thấy. Tuyệt đối tránh xa những chiếc kính mát tròn xoe hay oval, chúng sẽ chỉ "tố cáo" thêm sự tròn trịa của bạn mà thôi.

Khuôn mặt vuông – Đi tìm sự mềm mại, nữ tính

Trái ngược với mặt tròn, khuôn mặt vuông (chữ điền) thường sở hữu vầng trán rộng, phần xương quai hàm bạnh và các đường nét khá sắc, mạnh mẽ.

Những chiếc kính mát tròn vintage, kính oval hay kiểu dáng aviator (kính phi công) kinh điển với đường lượn sóng mềm mại sẽ giúp trung hòa sự cứng cáp của phần xương hàm. Gương mặt vuông vốn đã rất góc cạnh, vì vậy, hãy ưu tiên những chiếc kính có thiết kế gọng mảnh, màu sắc tươi sáng hoặc tròng kính ombre (đổ màu nhạt dần) để tổng thể khuôn mặt trông nhẹ nhàng và thanh thoát hơn dưới ánh nắng hè.

Khuôn mặt dài – Cân bằng tỷ lệ với kính Oversize

Nếu nàng sở hữu khuôn mặt dài với phần trán cao, gò má hẹp và cằm nhọn, mục tiêu tối thượng khi chọn kính râm là làm sao để khuôn mặt trông ngắn lại và đầy đặn, rạng rỡ hơn. Chuyến đi biển lộng gió này chính là cơ hội không thể tuyệt vời hơn để nàng lăng xê xu hướng kính to bản (oversize).

Những chiếc kính mát có gọng lớn, phần mắt kính rộng bao trùm qua xương gò má sẽ chia khuôn mặt thành hai phần rõ rệt, phá vỡ chiều dài vốn có, từ đó tạo cảm giác tỷ lệ khuôn mặt hài hòa hơn. Bên cạnh đó, các dáng kính có họa tiết nổi bật ở phần gọng trên, dày dặn hoặc kính mát hình bướm cũng là những gợi ý hoàn hảo giúp đánh lừa thị giác, thu hút ánh nhìn của người đối diện vào nửa trên của khuôn mặt.

Khuôn mặt trái xoan – Tự do bung xõa mọi cá tính

Nếu may mắn sở hữu khuôn mặt trái xoan với các đường nét thanh tú, gò má không quá cao, phần cằm thon gọn, xin chúc mừng, nàng chính là "nữ hoàng" có thể chinh phục mọi kiểu dáng kính trên đời! Từ kính tròn ngộ nghĩnh, mắt mèo kiêu kỳ cho đến kính mát lục giác phá cách, dường như không một item nào có thể làm khó được khuôn mặt tỷ lệ vàng này.

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