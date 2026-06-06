Ẩn tình sau chiếc váy lụa xanh Tóc Tiên mặc khi hôn đắm đuối Trần Ngọc Vàng

Tối 5/6, Tóc Tiên chính thức trở lại đường đua âm nhạc với MV Người Còn Thương Em Không . Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của nữ ca sĩ sau những biến động lớn trong đời tư, vì thế ngay từ khi công bố dự án đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm diễn ra chiều cùng ngày, Tóc Tiên diện một chiếc váy lụa xanh lục bảo khi xuất hiện trước truyền thông. Trong khi đó, Trần Ngọc Vàng diện sơ mi xanh nhạt đồng điệu về màu sắc, tạo nên một tổng thể như bước ra từ chính thế giới của MV.

Sau khi phát hành, sản phẩm nhanh chóng trở thành đề tài nóng nhất mạng xã hội Việt Nam, xoay quanh loạt phân cảnh tình cảm táo bạo giữa Tóc Tiên và nam chính Trần Ngọc Vàng. Xuyên suốt MV, cả hai liên tục có những tương tác thân mật, đặc biệt là những nụ hôn dạt dào cảm xúc chiếm phần lớn thời lượng.

Phần thời trang của Người Còn Thương Em Không được thực hiện bởi stylist Kelbin Lei, nhà thiết kế Lê Thanh Hòa và Quách Đắc Thắng. Giữa hàng loạt khung hình tình cảm đang gây bàn tán, chiếc váy lụa màu xanh ấy của Tóc Tiên sau cùng lại là một lớp tham chiếu điện ảnh được nữ ca sĩ và ê-kíp cài cắm khá kỹ lưỡng.

Cụ thể, trước những thắc mắc và góp ý của người hâm mộ về các cảnh quay thân mật với bạn diễn nam, Tóc Tiên đã trực tiếp phản hồi một số bình luận trên trang cá nhân, chia sẻ về tư duy nghệ thuật đằng sau câu chuyện.

Nữ ca sĩ bật mí, trong bài hát có câu "bộ phim ta xem chung đang dở dang" đây là đường dẫn cho những kiệt tác điện ảnh kinh điển thế giới vào nhiều khung hình trong MV. Trong đó, chiếc váy xanh quyến rũ cũng không phải là một lựa chọn ngẫu nhiên. Không gì khác, trang phục vĩ đại nhất lịch sử điện ảnh: Chiếc slip dress màu xanh của Keira Knightley trong Atonement (2007) là thứ đang được nữ ca sĩ nhắc đến.

Trong tác phẩm nổi tiếng ra mắt cách đây 19 năm, nhân vật Cecilia Tallis do Keira Knightley thủ vai từng xuất hiện với một chiếc váy lụa màu xanh trong phân cảnh thư viện huyền thoại. Chiếc váy là biểu tượng cho sự gợi cảm, khao khát mãnh liệt và bước ngoặt định mệnh trong mối tình giữa tiểu thư Cecilia và chàng quản gia Robbie. Khoảnh khắc này về sau đã trở thành một trong những hình ảnh iconic nhất lịch sử điện ảnh hiện đại.

Độ nổi tiếng của món đồ vì thế còn khiến nó được giới mộ điệu trang trọng gọi bằng tên riêng "The Green Dress", đồng thời có một không gian độc lập trên Wikipedia với từ khoá "Green Dress of Keira Knightley".

Theo các nguồn tin, ban đầu, đạo diễn Joe Wright của Atonement chỉ giao cho nhà thiết kế phục trang Jacqueline Durran một nhiệm vụ khá đơn giản: tạo ra một chiếc váy đủ đáng nhớ cho cảnh quay quan trọng nhất bộ phim. Ông muốn trang phục phải có chuyển động mềm mại, gợi cảm nhưng vẫn mang hơi thở của thập niên 1930.

Để tạo ra đúng sắc xanh emerald như mong muốn, ê-kíp đã phải chồng nhiều lớp chất liệu khác nhau rồi nhuộm thủ công. Chính Jacqueline Durran sau này thừa nhận bà cũng không ngờ chiếc váy đó lại tạo nên sức ảnh hưởng lớn đến vậy với lịch sử nghệ thuật: "Khi làm phim, chúng tôi hoàn toàn không nghĩ nó sẽ trở thành một biểu tượng văn hóa đại chúng".

Nhưng điều đó đã xảy ra, sau khi Atonement ra mắt, chiếc váy xanh nhanh chóng được truyền thông quốc tế ca ngợi là một trong những phục trang điện ảnh đẹp nhất mọi thời đại, cùng với vô số bài phân tích trên các tạp chí thời trang danh giá. Một cuộc bình chọn của Sky Cinema và InStyle từng xếp thiết kế này ở vị trí số 1 trong danh sách những bộ trang phục phim ảnh vĩ đại nhất lịch sử, vượt qua cả chiếc đầm đen kinh điển của Audrey Hepburn trong Breakfast at Tiffany's hay chiếc váy trắng nổi tiếng của Marilyn Monroe trong The Seven Year Itch.

Sự kết hợp giữa phom dáng slip dress thập niên 30 với những đường cắt xẻ lưng trần táo bạo, hiện đại đã tạo nên một "cú nổ" thị giác hoàn hảo cho phân cảnh tình cảm cao trào trong thư viện của Atonement. Sức ảnh hưởng của chiếc váy đến nay đã kéo dài dai dẳng suốt gần hai thập kỷ, liên tục truyền cảm hứng cho các nhà mốt lớn lẫn phiên bản phục dựng tại Vogue World.

Các nhà phê bình cho rằng sức sống của "The Green Dress" không chỉ nằm ở vẻ đẹp thị giác mà còn bởi câu chuyện mà nó đại diện. Trong Atonement, thiết kế này gắn liền với một tình yêu mãnh liệt nhưng dang dở, với những ký ức đẹp đẽ bị phủ bóng bởi chia ly và tiếc nuối.

Nhìn từ góc độ đó, lựa chọn của Tóc Tiên khi tự sự về những cảm xúc còn sót lại sau một cuộc tình, chiếc đầm xanh trở thành một "easter egg" đầy dụng ý, được đưa trở lại màn ảnh bằng ngôn ngữ của âm nhạc và thời trang đương đại để gợi nhắc đến những bộ phim chưa có hồi kết, những mối quan hệ dang dở và những hồi ức đẹp khiến người ta day dứt không quên.

Ảnh: Đi Soi Sao Đi, chụp màn hình, Internet