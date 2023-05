Tuyển tập lời chúc đầy tháng dành cho em bé hay, ý nghĩa nhất

Lời chúc mừng đầy tháng bé không chỉ là lời chào mừng con đã đến với gia đình mà còn mang ý nghĩa mong con sau này sẽ luôn bình an, khỏe mạnh và gặp được nhiều điều tốt đẹp trong tương lai.

Trong ngày này, mọi người nên nói những lời hay ý đẹp và tốt lành. Đồng thời tránh nói những lời xui xẻo. Ý là để tránh bé gặp nhiều vận xui, kém may mắn trong tương lai.

Dưới đây là một số lời chúc đầy tháng ý nghĩa cho bé mà bạn có thể tham khảo.

Lời chúc đầy tháng cháu từ ông bà

- Bảo bối nhỏ của ông, chúc cháu yêu của ông bà lớn nhanh như thổi, mạnh mẽ như thánh gióng và tài giỏi thật giống ông nhé.

- Chào con yêu, bà chúc con ngày nào cũng được khỏe mạnh, vui vẻ hạnh phúc.

- Sau bao nhiêu ngày trông ngóng, cuối cùng thì cháu đã chào đời. Chúc cháu yêu của ông bà mạnh khỏe, lớn lên ngoan ngoãn và tài giỏi như cha mẹ con nhé.

- Chào cháu yêu, bà chúc cháu hay ăn chóng lớn, thật ngoan ngoãn vâng lời và luôn thật mạnh khỏe.

Lời chúc đầy tháng bé từ ông bà, bố mẹ, người thân

- Cục cưng của nội, vừa nhìn cháu ông bà đã nhớ đến ba của con lúc mới chào đời, cháu yêu nhà ta quả thực rất là đáng yêu. Hy vọng con sẽ trở thành một em bé ngoan ngoãn, biết nghe lời và đặc biệt là tài giỏi như ba của con nhé.

- Cháu yêu, hôm nay chào mừng cháu đã đến với gia đình ta. Chúc cháu ăn ngoan, ngủ ngoan, lớn lên thật khỏe mạnh.

- Chào mừng cháu gái yêu đã đến với thế giới này. Hãy lớn thật nhanh và thật khỏe mạnh nhé cháu yêu.

- Cháu yêu của bà ơi, chúc cháu lớn lên mạnh giỏi, hạnh phúc, hay cười giống mẹ nhé.

- Chào mừng cháu yêu, mau lớn nhanh để nhận lì xì của ông bà bé. Chúc cháu yêu hay ăn chóng lớn, thật vui vẻ và xinh đẹp.

Lời chúc của bố mẹ dành cho em bé

- Chúc mừng con đã chào đời an toàn, chúc con yêu luôn luôn khỏe mạnh.

- Chào mừng con yêu. Chúc con mỗi ngày đều là ngày ngọt ngào và tuyệt vời. Hãy lớn lên khỏe mạnh và bình an nhé.

- Chúc mừng con trai chào đời an toàn và khỏe mạnh! Chúc con trai bạn trải qua một cuộc sống tràn đầy niềm vui và tình yêu thương trọn vẹn nhất!

- Thiên thần của bố mẹ. Con chào đời mang đến cho bố mẹ niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chúc con yêu của mẹ lớn lên mỗi ngày thật khỏe mạnh.

- Thiên thần, con chào đời trong niềm hân hoan của bố mẹ và của cả gia đình. Bố mẹ chẳng mong gì hơn, chỉ mong con luôn khỏe mạnh.

- Sau 9 tháng 10 ngày, con cũng đã chào đời. Bố mẹ chúc con khỏe mạnh, bình an và luôn vui vẻ. Yêu con.

- Vừa nghe thấy tiếng khóc đầu đời của con, bố mẹ vô cùng hạnh phúc và xúc động. Hy vọng con lớn lên thật khỏe mạnh, có những tháng ngày vui vẻ và hạnh phúc.

- Hãy lớn lên bình an và khỏe mạnh nhé con trai yêu quý. Bố mẹ luôn yêu và đồng hành cùng con.

Lời chúc đầy tháng bé hay, ý nghĩa

- Cầu mong cho bé yêu của bạn luôn được dồi dào sức khỏe, tình yêu và tiếng cười. Xin chúc mừng!

- Chào con yêu đã đến với thế giới của bố mẹ. Bố mẹ chúc con yêu thật mạnh khỏe, vui vẻ.

- Bố mẹ đã rất vui khi con có mặt trên thế gian này. Dù bố mẹ không giàu có nhưng bố mẹ luôn mang điều tốt đẹp đến cho con. Chúc con ăn ngon, ngủ ngon, lớn lên như bao đứa trẻ khác.

- Chào mừng con yêu đã chào đời khỏe mạnh, bình an. Chúc con luôn khỏe mạnh, hạnh phúc và vui vẻ trong tình yêu thương của gia đình.

- Thiên thần bé nhỏ và đáng yêu của gia đình của chúng ta đã ra đời. Chúc con cả đời bình an, hay ăn và chóng lớn.

- Chào mừng con gia nhập vào gia đình của chúng ta. Chúc con khỏe mạnh, vui vẻ.

- Chúc bé yêu khỏe mạnh, bình an. Chúc mọi điều tốt lành đến với con.

- Em bé đáng yêu quá. Chúc bé con ăn nhiều, khỏe mạnh, ngoan ngoãn biết vâng lời, ông bà cha mẹ.

- Chúc mừng gia đình bạn, chúc bạn đã hạ sinh người con dễ mến và đáng yêu. Chúc con sẽ lớn lên mạnh khỏe, ngoan ngoãn.

- Chúc công chúa vừa chào đời may mắn, gặp nhiều thành công, hạnh phúc trong mỗi bước đi của cuộc đời.

Tuyển tập lời chúc đầy tháng dành cho em bé hay, ý nghĩa nhất

Lời chúc đầy tháng cho bé trai ý nghĩa

- Chúc cho cậu bé kháu khỉnh, đáng yêu mạnh khỏe, trở thành đấng nam nhi đầu đội trời chân đạp đất trong tương lai.

- Bằng tình yêu thương của gia đình, chúc cháu trai kháu khỉnh mau ăn chóng lớn, sau này trở thành cậu thanh niên thông minh, học giỏi, dũng cảm, quyết đoán, cao to, đẹp trai!

- Sự xuất hiện của con chính là một điều kỳ diệu và tuyệt vời! Chúc bé con luôn mạnh khỏe, thông minh, học giỏi, sau này sẽ là một cô gái xinh đẹp, tự tin, luôn đúng đắn trong mọi lựa chọn.

- Mừng đầy tháng của Hoàng tử bé! Chúc con mau lớn, mạnh khỏe, thông minh lanh lợi, cuộc đời gặp nhiều may mắn và luôn thành công trong cuộc sống.

- Nhanh thật, mới đây mà thiên thần bé nhỏ đã trải qua một tháng đầu tiên trong cuộc đời. Nhân ngày đầy tháng, mẹ gửi lời chúc con luôn khỏe mạnh, ngoan ngoãn, sau này học giỏi và thành tài.

- Một tháng qua có lẽ đã có quá nhiều điều mới mẻ với con đúng không cậu bé. Chúc con mau ăn chóng lớn để có thể ước mơ và thực hiện ước mơ của mình, một đời bình an, khỏe mạnh, con nhé!

- Mới ngày nào còn nằm gọn trong bụng mẹ nay đã là cậu bé một tháng tuổi kháu khỉnh, bụ bẫm. Chúc con sau này chăm ngoan, học giỏi, khỏe mạnh và bình an.

- Thiên thần bé nhỏ, chẳng mong sau này được con báo đáp điều gì chỉ mong hiện tại con được khỏe mạnh, thông minh, học giỏi và cuộc đời không có sóng gió.

- Cậu bé nhỏ với nụ cười duyên này đã mang đến niềm vui và hạnh phúc to lớn cho chúng ta, cảm ơn con vì đã là một thành viên đáng yêu của gia đình. Chúc con sức khỏe, vui vẻ, may mắn và mọi sự bình an trong cuộc sống.

- Chào mừng con đến với thế giới này, một tháng qua của con như thế nào? Chúc con luôn đáng yêu, bầu bĩnh, kháu khỉnh, mạnh khỏe và ít khóc nhè lại nhé. Mọi người rất yêu con!

- Thật vội vàng khi chúc cậu bé một tháng tuổi của nhà ta sẽ là một đấng nam nhi đầu đội trời, chân đạp đất nên trước tiên chúc rằng con luôn mạnh khỏe, kháu khỉnh, đáng yêu và không bệnh vặt.

Lời chúc đầy tháng cho bé gái ý nghĩa

- Chúc mừng đầy tháng con gái yêu, gia đình sẽ yêu thương và nuôi dạy con bằng tất cả tình yêu thương bao la nhất!

- Chúc con hội tụ đủ sự khỏe mạnh, bình an, thông minh, tài trí, lòng nhân ái và cả sự bao dung. Chúc mừng đầy tháng nàng công chúa bé nhỏ! Chúc con mau ăn chóng lớn, xinh xắn và bụ bẫm, không bệnh vặt, luôn khỏe mạnh, con nhé.

- Hôm nay là ngày bảo bối của nhà ta tròn một tháng tuổi, chúc con luôn khỏe mạnh, ít khóc nhè và luôn xinh xắn, kháu khỉnh như bây giờ nhé!

- Cảm ơn con gái đã xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta. Con chính là niềm vui lớn nhất của gia đình trong suốt một tháng qua. Chúc con mau ăn, chóng lớn, luôn khỏe mạnh, không đau ốm hay khóc đêm. Chúc con sau này may mắn và thành công bủa vây.

- Hạnh phúc giản đơn là được nhìn con khỏe mạnh, tươi cười và vui vẻ mỗi ngày. Chúc con gái nhỏ càng lớn càng xinh xắn, thông minh, hoạt bát, thành công trên con đường mai sau.

- Hãy luôn cười tươi như ánh Mặt trời con nhé! Con xứng đáng nhận được tất cả những điều tuyệt vời nhất trên đời, chúc con muốn gì được đó, luôn vui vẻ, hạnh phúc.

- Trộm vía con rất giống mẹ của mình, sau này lớn lên nhất định rất xinh đẹp. Chúc con mau ăn chóng lớn, ít khóc nhè, luôn ngoan ngoãn và vâng lời ba mẹ!

- Đã có rất nhiều lời chúc tốt đẹp cho cô bé xinh xắn này, ngày hôm nay là ngày của con, cầu mong cho con luôn khỏe mạnh, ít ốm đau, luôn hồn nhiên và bình yên trong cuộc sống!