Tương lai thảm đỏ thế giới đặt trọn vào bộ ba mỹ nhân này?

Năm 2021 chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ của các lực lượng trẻ tuổi trên thảm đỏ thế giới. Nếu phải chọn ra những cái tên tiêu biểu nhất, chắc chắn đó phải là Elle Fanning, Anya Taylor-Joy và Zendaya. Bất cứ thảm đỏ nào họ đặt chân đến đều kéo về lượng quan tâm, tương tác ấn tượng. Những bộ cánh họ diện trên người hay thần thái độc đáo đủ để người ta thao thao bất tuyệt cả ngày dài. Trước thềm năm mới, cùng nhìn lại những bộ xiêm y xuất sắc nhất của ba mỹ nhân này.

Elle Fanning - Công chúa đã trưởng thành

Không còn là cô công chúa Aurora bé nhỏ, thơ ngây của khán giả, Elle Fanning liên tiếp trình làng những bộ xiêm y cắt xẻ khiêu khích ánh nhìn. Trong số đó, "chiếc áo" hình móc xích ánh kim, làm từ kim loại của Balmain và bộ váy lụa của Gucci trong sắc xanh của những tảng băng, lấy cảm hứng từ cố Công nương Grace Kelly là ấn tượng nhất. Thông qua lựa chọn những chất liệu, kết cấu độc đáo nhưng kén mặc, Elle Fanning ngầm khẳng định bản thân hoàn toàn cởi mở với các thử thách và hứa hẹn sẽ còn mang nhiều điều bất ngờ nữa trong tương lai.

Anya Taylor-Joy - Cô búp bê sứ kiều diễm

Năm 2021 chính xác là một năm thành công của Anya về mặt chuyên môn với series The Queen's Gambit lẫn phong cách thời trang. Để mô tả ngắn gọn, có thể hình dung style của cô nàng xuyên suốt năm là sang trọng và quý tộc. Quả thực vậy! Cứ hễ lần nào cô nàng lộ diện trong một bộ váy dạ hội lộng lẫy, kèm áo choàng bên ngoài, tô son đậm đà là lần đó truyền thông và công chúng phát sốt. Anya như cầu vồng sau ngày mưa xám xịt của năm 2021 khi điểm vào đó những màu sắc mang năng lượng tích cực như hồng, vàng, tím hay cam.

Cũng trong năm 2021, người hâm mộ của Anya đón nhận 2 tin vui liên tiếp: Anya đã trở thành Đại sứ toàn cầu hai mảng thời trang và làm đẹp của Dior, đồng thời được trao giải Gương mặt của năm (Face of the year) tại lễ trao giải danh giá CFDA. Với vẻ đẹp ma mị độc lạ, thân hình và thần thái dễ dàng chinh phục mọi dáng đồ cùng tiềm năng diễn xuất, tin rằng Anya sẽ đạt được nhiều cột mốc mới trong năm 2022.

Zendaya - Tắc kè hoa táo bạo

Xét về độ siêng dự thảm đỏ và biến hóa thì Zendaya có phần nhỉnh hơn hai đồng nghiệp. Độ đầu tư của cô nàng và ekip cho mỗi một diện mạo luôn làm người ta bất ngờ. Chính vì lẽ đó, dù chưa đem về một tác phẩm nổi bật cho bản thân, Zendaya vẫn cứ là nhân tố được mong ngóng nhất trên thảm đỏ. Không khoác lên những thước vải xa hoa thường thấy, Zendaya đang phác họa một khía cạnh của thời trang mà đại chúng ít tiếp cận: táo bạo như bộ váy khung xương của Roberto Cavalli hay trừu tượng như thiết kế "áo giáp ngực" của Loewe.

Làn da nâu giòn, khỏe khoắn, khuôn ngực nhỏ nhắn, thân hình cao ốm là lợi thế để Zendaya tha hồ diện những bộ cánh cắt xẻ sexy tột bậc mà không lo bị phô phang. Ngoài mặc đẹp, Zendaya còn nhiều lần được khen cho sự tinh tế ở việc "đúng trang phục đúng thời điểm". Ví dụ điển hình là bộ váy xẻ tà, họa tiết mạng nhện cô diện tới buổi công chiếu phim Spider Man: No Way Home mới đây. Và những nỗ lực bứt phá hình ảnh của Zendaya đã hái được quả ngọt bằng giải thưởng Biểu tượng Thời trang của năm (Fashion Icon of The Year) tại lễ trao giải CFDA 2021.

