Tuổi dậy thì - khi con khủng hoảng, bố mẹ lo lắng: Chuyên gia tâm lý khuyên "hãy lắng nghe ngôn ngữ của con"

Tuổi dậy thì là giai đoạn nhiều biến động trong tâm lý trẻ. Các em bắt đầu hình thành cái tôi mạnh mẽ, dễ nhạy cảm, hay nổi loạn và có xu hướng muốn khẳng định bản thân. Nhiều khi chỉ một lời nhắc nhở nhỏ từ cha mẹ cũng có thể khiến con phản ứng gay gắt.

Với phụ huynh, đây vừa là niềm vui khi thấy con lớn khôn, vừa là nỗi lo vì sợ không còn nắm bắt, thấu hiểu con như trước. Không ít cha mẹ chia sẻ cảm giác hụt hẫng khi con trở nên ít nói, thích ở một mình, hoặc dễ cáu gắt.

Chính lúc này, sự kiên nhẫn lắng nghe, tinh tế đồng hành và tạo không gian riêng cho con là điều cần thiết để vượt qua giai đoạn "khủng hoảng tuổi dậy thì" một cách nhẹ nhàng.

"Tâm lý dậy thì và thái độ sống cần thiết", buổi talkshow xoay quanh những câu chuyện về tâm lý tuổi dậy thì của các bé cũng như các gia đình, cùng với sự tham gia của các chuyên gia tâm lý diễn ra ngày 13/9 đã giúp các phụ huynh có thêm những góc nhìn mới cởi mở hơn để đồng hành cùng con trẻ trong giai đoạn này.

Buổi talkshow có sự tham gia của:

- Bà Ngọc Phương: Chủ tịch Tổ chức giáo dục Zumy, tác giả cuốn "Cùng con lập bản đồ cuộc đời".

- Ông Lê Đặng Minh Nhật - Nhà sáng lập & CEO Trường đào tạo kỹ năng UPO

- Chuyên gia tâm lý Dương Thị Thu Hà: Phó Viện Trưởng Viện Tâm Lý Đời Sống

- Bà Nguyễn Thị Hạnh: CEO Hãng thiết bị bếp Faster Việt Nam, là đại diện phụ huynh có con trong lứa tuổi dậy thì.

Chuyên gia tâm lý Dương Thị Thu Hà và Chủ tịch Tổ chức giáo dục Zumy - bà Ngọc Phương.

Trong buổi talkshow, chuyên gia tâm lý Dương Thị Thu Hà (Phó Viện Trưởng Viện Tâm Lý Đời Sống) cho rằng bố mẹ và các con, đặc biệt là ở tuổi dậy thì đôi khi mất kết nối vì một vài yếu tố:

- Bố mẹ không lắng nghe con, kiểu con chưa nói xong thì bố mẹ đã gạt đi rồi.

- Bố mẹ hay đặt "mình cao quá", tức là luôn cho rằng mình là người lớn, mình biết nhiều hơn con thì con chưa kịp chia sẻ thì mẹ đã áp đặt: Chắc là tại con, con phải như thế nào hoặc 'con cũng gì lắm cơ',... kiểu như vậy. Vô tình những lời nói đấy làm tổn thương con. Nhà là nơi để về, bố mẹ là đằng sau của chúng ta và tạo cho chúng ta một cái cảm giác rất là yên tâm. Cho dù cuộc sống có diễn ra điều gì thì làm sao có bố mẹ như thế.

Nhưng khi mà bố mẹ có những cái lời lẽ như vậy thì con tự nhiên là con cảm thấy không an toàn nữa. Và có nhiều bạn: 'cô ơi, con không đi học, con không muốn về bởi vì về nhà con cảm thấy mình cô đơn lắm, con không nói chuyện với ai và không ai hiểu con cả'...

Đấy là một trong những hiện tượng mà các con không giao tiếp hay chia sẻ với bố mẹ. Và thậm chí có những bạn chọn cách im lặng, nhưng có những bạn sẽ phản kháng. Nhưng mà bố mẹ không biết được là lúc đấy là con không kiểm soát được cảm xúc của mình và con muốn là "mẹ ơi, mẹ hãy nghe con một chút thôi".

Khi mà con không được lắng nghe thì bởi vì con là tuổi dậy thì thì cái tuổi này thì chúng ta cũng đã biết rất là nhiều rồi, tức là các học môn thay đổi và cảm xúc của các con đôi khi lúc lên lúc xuống, vui buồn bất chợt, bản thân các con còn không biết cảm xúc đó là gì? Khi đó, các con rất cần một người mẹ hiểu biết một chút về tâm lý để đồng hành cùng con, lắng nghe con nói. Nếu các cảm xúc tiêu cực ấy cứ tích tụ lại, đến một lúc nào đấy nó bùng nổ và dần dần là con sẽ dẫn đến stress và dẫn đến việc bị rối loạn cảm xúc và trầm cảm.

Là Nhà sáng lập & CEO Trường đào tạo kỹ năng UPO, ông Lê Đặng Minh Nhật cũng có những chia sẻ xoay quanh vấn đề tâm lý tuổi dậy thì. Ông cho biết, bản thân ông cũng là một người bố có con nhỏ nên cũng rất quan tâm và lo lắng đến quá trình hình thành tâm sinh lý của con. Việc dạy con không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là phát triển kỹ năng và đặc biệt là xây dựng thái độ sống đúng đắn để các con trở thành người trưởng thành toàn diện, sống có ích cho xã hội.

Bà Ngọc Phương - Chủ tịch Tổ chức giáo dục Zumy, cũng chia sẻ thêm: Buổi tọa đàm mang tên 'Tâm lý dậy thì và Kỹ năng sống cần thiết' chính là cơ hội để chúng ta cùng lắng nghe, cùng chia sẻ:

• Để hiểu hơn những thay đổi tâm - sinh lý của con.

• Để tìm ra những giải pháp giúp gia đình và nhà trường trở thành người bạn đồng hành chứ không chỉ là người quan sát.

Và quan trọng nhất, để mỗi cha mẹ khi rời khỏi hội trường này sẽ mang về một niềm tin: dẫu con có lớn nhanh, dù có những khác biệt, thì tình yêu và sự thấu hiểu vẫn luôn là chiếc cầu nối bền vững nhất giữa cha mẹ và con cái.

Qua những câu chuyện được chia sẻ lại từ các vấn đề của trẻ nhỏ đến phụ huynh, mỗi người trong chúng ta đều có thể thấy: Tuổi dậy thì không chỉ là giai đoạn chuyển mình của riêng mỗi đứa trẻ. Đây cũng là phép thử cho gia đình, nhà trường và cả cộng đồng.

Nếu chỉ có cha mẹ nỗ lực mà thiếu sự đồng hành của thầy cô, của những tổ chức xã hội, thì hành trình lớn lên của các em sẽ thiếu đi những điểm tựa quan trọng.

"Cùng con lập bản đồ cuộc đời" của bà Ngọc Phương - Chủ tịch Tổ chức giáo dục Zumy, là những chia sẻ đầy tâm huyết trên hành trình cha mẹ đồng hành cùng con cái.

Chính vì vậy, sự phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội không phải là lựa chọn, mà là nền tảng không thể thiếu. Nhưng để sự phối hợp ấy thực sự đi vào đời sống, chúng ta cần những chương trình hành động cụ thể, chứ không chỉ là lời kêu gọi. Đặc biệt, những chương trình giáo dục kỹ năng sống chính là chiếc cầu nối giúp các em bước qua giai đoạn nhiều biến động này một cách tự tin và chủ động.