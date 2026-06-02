Từng tuyên bố mình là mẹ đẻ của từ "siêu mẫu", mỹ nhân huyền thoại giờ khiến cả thế giới khó nhận ra

Ở tuổi 71, cựu người mẫu vừa công khai kết quả của một cuộc đại phẫu thẩm mỹ toàn diện khuôn mặt. Diện mạo mới của bà thay đổi đến mức nhiều người gần như không nhận ra người phụ nữ từng được xem là một trong những biểu tượng sắc đẹp quyền lực nhất làng thời trang thập niên 1970 - 1980.

Trong loạt ảnh được bác sĩ phẫu thuật công bố, Janice Dickinson xuất hiện với làn da căng mịn hơn đáng kể, đường nét khuôn mặt sắc gọn và trẻ trung hơn nhiều so với những hình ảnh trước đó chỉ vài tháng. Theo tiết lộ từ bác sĩ Harrison Lee, cựu siêu mẫu đã trải qua hàng loạt thủ thuật như nâng chân mày nội soi, căng da mặt sâu (deep plane facelift), nâng cơ cổ, nâng môi, cấy mỡ toàn mặt cùng liệu trình laser CO2 tái tạo da. Vị bác sĩ cho biết Janice vô cùng mãn nguyện với kết quả nhận được.

Thực tế, đây không phải lần đầu Janice Dickinson khiến công chúng bất ngờ vì những can thiệp thẩm mỹ. Người phụ nữ nổi tiếng với cá tính thẳng thắn này chưa bao giờ che giấu niềm đam mê dao kéo. Bà từng tiết lộ ca phẫu thuật đầu tiên của mình được thực hiện từ năm 1987, khi 32 tuổi. Nhận thấy vùng hàm dưới bắt đầu xuất hiện dấu hiệu chảy xệ, Janice quyết định thực hiện một cuộc "căng da mặt mini" để níu kéo tuổi trẻ.

Suốt nhiều thập kỷ sau đó, bà tiếp tục trải qua các công cuộc nâng ngực, hút mỡ, căng da cổ, tạo hình thành bụng và nhiều liệu pháp tiêm thẩm mỹ khác như Botox. Mỗi lần xuất hiện với diện mạo mới, Janice lại khiến công chúng tranh cãi dữ dội. Không ít người cho rằng bà ngày càng xa rời hình ảnh từng làm nên huyền thoại, trong khi những người khác xem đây là quyền tự do cá nhân của một người phụ nữ luôn sống đúng với mong muốn của mình.

Trước khi trở thành "gương mặt gây sốc" của Hollywood, chân dài nước Mỹ cao 1m78 từng là một trong những người mẫu quyền lực nhất thế giới. Bà được phát hiện vào đầu thập niên 1970 và nhanh chóng phủ sóng khắp các bìa tạp chí danh giá nhất làng thời trang. Ở thời kỳ hoàng kim, Janice liên tục làm việc với những nhà mốt hàng đầu như Versace, Oscar de la Renta hay Calvin Klein.

Vẻ đẹp sắc sảo, khí chất nổi loạn và cá tính mạnh khiến bà trở thành một hiện tượng khác biệt giữa thời đại của những người mẫu cổ điển. Sau giai đoạn đỉnh cao, Janice dần vắng bóng trong thập niên 1990 trước khi bất ngờ trở lại ánh đèn sân khấu với vai trò giám khảo của chương trình America's Next Top Model năm 2003.

Sự nghiệp của bà luôn đi kèm với những tuyên bố táo bạo. Và có lẽ không phát ngôn nào nổi tiếng hơn việc Janice Dickinson nhiều năm qua liên tục tự nhận mình là "siêu mẫu đầu tiên của thế giới".

Trong một cuộc phỏng vấn, bà khẳng định chính mình là người khai sinh ra thuật ngữ "supermodel". Theo lời kể của Janice, vào năm 1982, khi quản lý của Elite Models phàn nàn rằng bà làm việc ngày đêm không nghỉ và hỏi: "Cô nghĩ mình là Superman chắc?" , Janice đã đáp lại ngay lập tức: "Không, cưng à. Tôi là Supermodel."

Bà cho biết sau cuộc trò chuyện đó, một bộ phận chuyên trách dành cho các "supermodel" đã được thành lập, quy tụ những người mẫu hoạt động ở mọi lĩnh vực từ sàn diễn, quảng cáo, biên tập thời trang cho đến đại diện thương hiệu.

Dù Janice luôn bảo vệ câu chuyện của mình, lịch sử lại cho thấy từ "supermodel" thực tế đã xuất hiện từ những năm 1940. Các tài liệu báo chí tại Mỹ ghi nhận thuật ngữ này từng được sử dụng trong một bài viết của tờ Chicago Tribune từ năm 1942, tức nhiều thập kỷ trước khi Janice bước chân vào làng thời trang.

Nhưng có lẽ tất cả những điều đó cũng không quá quan trọng với người phụ nữ này. Bởi trong suốt hơn nửa thế kỷ sống giữa ánh hào quang, Janice Dickinson chưa bao giờ cố gắng trở thành người giống người khác. Từ những bước catwalk huyền thoại, những cuộc phẫu thuật gây tranh cãi cho tới tuyên bố "tôi phát minh ra siêu mẫu", tất cả đều phản chiếu đúng một con người: ngông nghênh, cực đoan, thích gây sốc và chưa từng chịu nhạt nhòa.

Ở tuổi 71, Janice Dickinson có thể không còn sở hữu gương mặt mà thế giới từng say mê. Nhưng bà vẫn khiến người ta phải bàn luận và phải nhớ tới. Và với một người sống cả đời nhờ sức hút của chính mình, có lẽ đó mới là điều quan trọng nhất.