Từng tiết lộ về chiếc váy cưới trong mơ, nhưng trong hôn lễ Tóc Tiên lại diện thiết kế hoàn toàn khác biệt

Đám cưới của Tóc Tiên và Touliver hiện đang nhận được nhiều sự quan tâm. Hôn lễ được tổ chức khá kín và chắc hẳn các fan cũng tò mò về chiếc váy cưới của Tóc Tiên. Trước đây, trên Instagram, Tóc Tiên từng sẻ hình ảnh của siêu mẫu Gigi Hadid trong bộ đầm của Moschino với dòng chữ đầy phấn khích: "200% for sure this will be the inspiration for my dream wedding dresses" (Tạm dịch: 200% chắc chắn đây sẽ là nguồn cảm hứng cho chiếc váy cưới trong mơ của tôi).

Thiết kế được Tóc Tiên chia sẻ nằm trong BST Xuân Hè 2019 của nhà mốt Italy với kiểu dáng phá cách. Thay vì dài tha thướt, váy lại ngắn ngang đùi, đi kèm là quần tất họa tiết nguệch ngoạc như vẽ bằng bút dạ.

Trong những hình ảnh mới nhất tại đám cưới của Tóc Tiên, cô nàng bất ngờ chọn cho mình thiết kế váy cưới màu trắng khá giản dị cùng với khăn voan đính nơ.

Tóc Tiên xinh đẹp dịu dàng trong thiết kế váy cưới dáng cổ thuyền. (Nguồn: Hóng Hớt Showbiz)

Thực chất đây là dáng váy cưới rất cơ bản mà bạn có thể thấy ở rất nhiều nhà mốt. Dáng váy cổ thuyền, sát nách phù hợp với các cô dâu vai thuôn nhỏ.