Từng một mình chống lại cả thế giới để rèn con theo Easy, mẹ dần thuyết phục ông bà tôn trọng cách nuôi con của mình

Làm mẹ là một hành trình nhiều niềm vui nhưng cũng đầy khó khăn, thách thức. Áp dụng cách nào trong việc chăm sóc và nuôi nấng con còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh gia đình và phương pháp của mẹ. Vẫn biết sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng chị Linh (35 tuổi, sống tại Hải Phòng) quyết định sẽ nuôi con theo phương pháp Easy từ bé.

Một mình mẹ chống lại cả thế giới để tập ngủ cho con

Kỷ niệm đáng nhớ nhất khi các mẹ tập Easy và tự ngủ cho bé là gì, với chị Linh, đó là những ngày tháng bị gia đình phản đối. Mẹ luyện cho con là một mình chống lại cả thế giới và gây nên mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình.

Bây giờ em bé Mộc - con gái chị Linh đã 26 tháng tuổi nhưng mỗi lần ba mẹ tranh luận vấn đề gì mà nói hơi to tiếng là Mộc lại mếu rồi oà lên khóc. Nhìn con lúc đấy, trong lòng chị Linh cảm giác vô cùng ân hận vì hành xử chưa đúng lúc con còn nhỏ.

"Cảm giác lo sợ đó của con không phải do ai khác mà là do mình gây ra. Mình đang dần sửa sai nhưng mỗi lần thấy con như vậy thật sự mình thấy rất đau lòng.

Em bé ngoan ngoãn khi được áp dụng phương pháp Easy.

Chuyện là hồi Mộc còn bé xíu mình đã tập cho Mộc theo Easy, tập tự ngủ khá thành công. Nhưng cứ đến WW (wonder weeks) là y như rằng Mộc bị ảnh hưởng về giấc ngủ. Cứ vào giấc được 30 phút - 1 tiếng là nàng ý dậy bám cũi gào khóc (gào kinh khủng luôn). Hồi đấy không nhớ là WW bao nhiêu nữa. Lúc đấy mình áp dụng nút chờ và Cio no check triệt để với hi vọng sau 3 ngày con sẽ vượt qua được.

Nhưng càng lớn, WW càng lên cao thì tiếng gào càng kinh khủng. Ngồi ngoài phòng check camera nghe tiếng con gào, bên cạnh là lời mắng nhiếc của ông bà, của chồng thương con mà mắng chửi vợ, thật sự lúc đấy như muốn phát điên lên rồi nhưng vẫn cố nhẫn nhịn ngồi bấm đồng hồ.

Được tầm 5 phút thì chồng mình không chịu được nữa, mở cửa xông vào phòng bế con lên. Lúc đấy vừa thương con, vừa như bị bùng nổ vì đã nghe tiếng con gào khóc đã kinh khủng lắm rồi lại bị mắng từ nãy giờ, vừa thấy chồng phá vỡ nút chờ của mình. Và mình lúc đó như một người điên chạy theo chồng ôm con giật lại. Hai vợ chồng vừa giằng co đứa bé vừa mắng chửi nhau mà không thèm để ý đến con đang gào khóc sợ hãi đến nhường nào", chị Linh nhớ lại quãng ngày tháng khó khăn.

Thuyết phục ông bà và chồng tôn trọng cách chăm con

Đến giờ khi nghĩ lại, chị Linh vẫn cảm thấy rất hối hận, có lẽ vì thế mà Mộc bị ám ảnh với sự to tiếng cãi vã của ba mẹ. Chị tâm sự giá như lúc trước mình phân tích kỹ cho chồng và ông bà hiểu tập tự ngủ là như thế nào, con đến kỳ WW sẽ ra sao, Cio là như thế nào để cùng nhau vượt qua kỳ khủng hoảng với con dễ dàng hơn. Bà mẹ 1 con tâm sự giá như lúc đó có thể bình tĩnh hơn một chút thì đã không giật con khỏi tay chồng để bé sợ hãi tột độ như vậy.

"Sau đó mình hay lấy các bài viết của chị Hà Chũn, chị BuBu Hương, chị Hương Ong đọc cho ông bà và chồng nghe rồi rào thêm 1 câu "đây này các chuyên gia đã nói thì sao mà sai được". Để thuyết phục hơn, mình vào các group và tường của các mẹ đi trước mở các clip nút chờ và Cio cho cả nhà xem và dần thuyết phục được ông bà và chồng tôn trọng cách chăm con của mình không hề can thiệp gì nữa.

Thời gian trôi qua mình và chồng cũng đã biết sửa sai, ít cãi nhau hơn, có cãi nhau cũng không cãi nhau trước mặt con, có tranh luận gì sau đấy cũng phải trêu nhau cười đùa với nhau liền thì Mộc mới cười theo được không là nàng ý khóc ngay. Sau này ba nó hiểu thì cũng tự cho con ngủ, cũng đôi lần Cio no check khi mẹ vắng nhà", chị Linh kể lại.

Clip ba em bé ở nhà cho con đi ngủ

"Đừng bảo trẻ con không biết gì, chúng hiểu hết đấy chỉ là chúng ko nói ra và chưa nói ra được thôi. Vì vậy các bố mẹ hãy hạn chế tranh cãi nhau trước mặt con nhé. Hình ảnh đấy với bé là hình ảnh xấu bé sẽ lưu giữ rất lâu đấy ạ!



Và để cả nhà vẫn vui vẻ khi tập Easy hay tự ngủ cho con thì các mẹ nên làm tư tưởng cho ông bà và chồng trước nhé. Nếu không chịu thì cũng không nên quá cứng nhắc mà hãy dĩ hoà vi quý tùy hoàn cảnh áp dụng nhé các mẹ. Chúc các mẹ và bé đang tuần khủng hoảng vượt bão nhẹ nhàng nha!", bà mẹ 1 con nhắn gửi thêm.

Mộc là một em bé rất ngoan

Cho đến hiện tại, chị Linh hoàn toàn hài lòng với lựa chọn của bản thân khi áp dụng phương pháp Easy để nuôi con. Bà mẹ 1 con muốn nhắn nhủ rằng: Điều thứ 1 là mẹ cần phải hiểu em bé của mình. Điều thứ 2 là mẹ cần phải hiểu, tin tưởng và có kiến thức đúng đắn về phương pháp mình lựa chọn. Khi hiểu đủ và đúng thì mình sẽ kiên trì, sẽ có cách để thuyết phục người nhà tin mình.