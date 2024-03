Túi Chanel tăng giá "phi mã" như giá vàng

Giới mộ điệu cũng như các nhà kinh tế đều đang bàn tán về việc Chanel tăng giá vào năm 2024. Mặc dù việc tăng giá túi Chanel thường xảy ra vào tháng 3 và tháng 9, nhưng lần tăng giá này không chỉ sớm mà con số tăng còn "bứt tốc". Một lần nữa, tỷ lệ phần trăm tăng giá của túi Chanel lại ở mức hai con số, sau mức tăng mạnh vào năm 2022 và 2023.

Trên thực tế, giá của chiếc túi Chanel Medium Classics đã tăng gần gấp đôi sau 5 năm. Có giá 5.800 USD vào năm 2019, và hiện có giá 10.200 USD vào năm 2024. Có thể thấy Chanel tăng giá hàng năm nhằm mục đích tiếp tục khẳng định mình ở vị trí dẫn đầu chuỗi hàng hóa xa xỉ, ngang hàng với Hermès. Liệu rằng đây có phải là nước đi đúng đắn của Chanel khi đang đặt hàng hóa của mình thuộc loại "Veblen Goods".

Bảng so sánh giá túi Chanel (Nguồn: madisonavenuecouture)

Tiktoker Tiffany Moon MD cho rằng việc mua túi hàng hiệu là 1 sự đầu tư.

Bruno Pavlovsky, Chủ tịch Thời trang của Chanel, nói với WWD, “Việc tăng giá có thể trở thành một vấn đề khi chất lượng không tương xứng với giá thành”. Ông cũng nhấn mạnh rằng, nhà mốt làm việc chăm chỉ để nâng cao chất lượng và tay nghề sản phẩm của mình. Pavlovsky tin rằng những người trung thành với thương hiệu của mình sẽ hiểu, mặc dù người hâm mộ liên tục than thở rằng việc tăng giá quá mức là không có cơ sở.

Việc Chanel tăng giá vào năm 2024 minh họa cho quy luật cung cầu chỉ dành cho hàng hóa xa xỉ. Thorstein Veblen, một nhà kinh tế và xã hội học người Mỹ vào đầu thế kỷ 20, đã xuất bản cuốn sách mang tên: The Theory of the Leisure Class. Trong tác phẩm quan trọng này, ông đã xác định được một loại hàng hóa xa xỉ, được gọi là “Veblen Goods”, hàng hóa Veblen là hàng hóa mà cầu tăng khi giá tăng, vì tính chất độc đáo và hấp dẫn này mà nó được coi như là một biểu tượng của địa vị. Về cơ bản, khi giá cả tăng cao khiến hàng xa xỉ trở nên độc quyền hơn, giới siêu giàu sẽ coi trọng chúng hơn và sẵn sàng trả giá cao hơn để duy trì tính độc quyền đó. Chanel rõ ràng mong muốn được đứng ngang hàng với Hermès trên thị trường xa xỉ.

Bất chấp, hoặc vì sự tăng giá bất thường của túi Chanel trong những năm gần đây, đám đông vẫn xếp hàng dài trên đường phố bên ngoài các cửa hàng Chanel để chờ đợi những mẫu túi mới ra mắt trong mùa mới.

Nguồn: Tổng hợp