Từ vực sâu tàn tạ đến nhan sắc đỉnh cao: Bí mật đằng sau màn tái sinh của "công chúa Disney"

Hollywood không thiếu những ngôi sao từng chạm đỉnh rồi rơi thẳng xuống vực sâu, nhưng không phải ai cũng đủ bản lĩnh để đi hết con đường quay trở lại. Lindsay Lohan là một trong số rất ít những cái tên như vậy. Từ thiên thần nhí được cả nước Mỹ yêu mến, biểu tượng tuổi teen của một thế hệ với Mean Girls, rồi sa ngã vì nghiện ngập, scandal và sự tàn phá khốc liệt của lối sống buông thả. Để rồi hôm nay, ở tuổi 38, Lindsay xuất hiện với diện mạo trẻ trung đến khó tin, trở thành một trong những màn comeback gây choáng nhất Hollywood.

Hành trình của Lindsay Lohan là minh chứng rõ ràng rằng chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu lại. Nhan sắc có thể phục hồi, sự nghiệp có thể tái sinh, miễn là con người dám đối diện với quá khứ và chọn sống khác đi.

Thời hoàng kim của "Mean Girls"

Những năm đầu 2000, Lindsay Lohan là cái tên sáng nhất trong thế hệ sao nhí Hollywood cùng biệt danh "công chúa Disney". Với mái tóc đỏ rực đặc trưng, làn da trắng hồng không tì vết, đôi mắt xanh trong vắt và nụ cười tỏa nắng, cô là hiện thân của vẻ đẹp "cô gái Mỹ" kinh điển.

Hình tượng teen girl Y2K kiểu mẫu của Lindsay Lohan (Ảnh Mean Girls).



Vai diễn Cady Heron trong Mean Girls (2004) chính là bước ngoặt đưa Lindsay lên đỉnh cao danh vọng khi mới 18 tuổi. Gương mặt tươi tắn, vóc dáng cân đối và thần thái tự tin khiến cô nhanh chóng được xếp vào hàng IT Girl đình đám nhất thời điểm đó. Những bộ phim tiếp theo như Herbie: Fully Loaded hay Just My Luck chỉ càng củng cố vị thế của Lindsay như một ngôi sao trẻ sáng giá bậc nhất Hollywood. Thời kỳ ấy, Lindsay không chỉ là diễn viên, cô còn là biểu tượng thời trang, là tâm điểm của mọi ống kính, nhiều xu hướng làm đẹp thường xuyên xoay quanh cái tên Lindsay Lohan.

Nhan sắc một thời của Lindsay Lohan khiến bao khán giả phải say đắm (Ảnh X).

Ánh hào quang thành cú trượt dài không phanh

Danh tiếng đến quá sớm cũng kéo theo cái giá không nhỏ, từ cuối những năm 2000, Lindsay bắt đầu trượt dài trong những bữa tiệc, rượu chè, chất kích thích và hàng loạt scandal pháp lý. Hình ảnh cô gái trong trẻo ngày nào dần bị thay thế bằng những bức ảnh paparazzi mệt mỏi, phờ phạc.

Dù đã cố gắng chỉn chu để xuất hiện trên thảm đỏ, nữ diễn viên không thể che giấu vẻ ngoài xuống sắc, tàn tạ đến khó tin (Ảnh Rex Feature).

Điều khiến công chúng sốc nhất không chỉ là sự nghiệp lao dốc, mà còn là nhan sắc xuống cấp thấy rõ. Làn da sạm, nhăn nheo, tóc khô xơ, gương mặt hốc hác và thần thái mệt mỏi khiến Lindsay trông già hơn tuổi thật cả chục năm. Giai đoạn 2007-2013 được xem là đáy trong cả sự nghiệp lẫn ngoại hình của nữ diễn viên. Từ một ngôi sao hạng A, Lindsay dần biến mất khỏi các dự án lớn, chỉ còn xuất hiện lẻ tẻ trong những bộ phim nhỏ, thậm chí có lúc hoàn toàn vắng bóng khỏi Hollywood.

Hình ảnh Lindsay Lohan năm 2019 ở tuổi 33 từng khiến nhiều người bất ngờ (Ảnh Getty Images).

Màn trở lại khiến thế giới ngỡ ngàng

Sau nhiều năm gần như rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, Lindsay Lohan bất ngờ tái xuất vào năm 2022 với bộ phim Falling for Christmas trên Netflix. Nhưng thứ khiến khán giả choáng váng không chỉ là sự trở lại của cái tên Lindsay Lohan mà là diện mạo của cô.

Ở tuổi 36, Lindsay xuất hiện với làn da căng mịn, gương mặt tươi tắn, ánh mắt rạng rỡ và mái tóc bóng khỏe. Nhiều người thậm chí còn nhận xét cô trông trẻ trung hơn cả thời Mean Girls. Đến năm 2024, trong Irish Wish, Lindsay tiếp tục chứng minh cô không phải ăn may, mà là kết quả của một hành trình thay đổi nghiêm túc. Ở tuổi 38, cô mang diện mạo của một phụ nữ gần 30.

Lindsay Lohan khác lạ như... "thay đầu" (Ảnh Getty Images,

Hành trình "hồi sinh" nhan sắc

Sống tỉnh táo và nói không với chất kích thích

Bước ngoặt lớn nhất của Lindsay chính là quyết định từ bỏ hoàn toàn rượu và chất kích thích. Việc duy trì lối sống tỉnh táo không chỉ giúp cô ổn định tinh thần mà còn cho cơ thể cơ hội phục hồi tự nhiên. Bởi rượu và chất gây nghiện là "kẻ thù" lớn nhất của làn da, không chỉ gây mất nước, làm tổn thương collagen mà còn tăng viêm nhiễm và lão hóa da nhanh chóng. Khi không còn bị tàn phá bởi những thứ này, làn da, vóc dáng và năng lượng sống của Lindsay dần quay trở lại.

Ăn uống điều độ, tập luyện vừa đủ

Lindsay áp dụng chế độ ăn kiêng lành mạnh với nhiều rau xanh, trái cây, protein nạc và hạn chế đường, muối. Cô cũng uống rất nhiều nước mỗi ngày để giữ da luôn đủ ẩm.

Về tập luyện, Lindsay không theo đuổi những bài tập cường độ cao mà tập trung vào yoga, Pilates và đi bộ - những hoạt động vừa giúp giữ dáng vừa tốt cho tinh thần. Yoga đặc biệt giúp cô giảm stress, một trong những nguyên nhân chính gây lão hóa da.

Lindsay ở thời điểm hiện tại trông như con gái của chính mình ngày xưa (Ảnh IGNV).

Chăm sóc da bài bản và khoa học

Sau nhiều năm bỏ bê làn da bằng rượu chè và thức khuya, Lindsay giờ đây có một quy trình skincare rất nghiêm túc. Cô sử dụng các sản phẩm chống lão hóa có chứa retinol, vitamin C, hyaluronic acid và chống nắng SPF cao mỗi ngày. Nữ diễn viên cũng thường xuyên kết hợp các liệu trình facial, ánh sáng LED và microneedling để kích thích tái tạo da.

Can thiệp thẩm mỹ vừa đủ, không lạm dụng

Nhiều chuyên gia cho rằng Lindsay có thể đã thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ không xâm lấn như tiêm filler, botox, và thread lift (nâng cơ bằng chỉ). Tuy nhiên, điều đáng khen là cô đã làm một cách tự nhiên không quá trớn, khiến gương mặt mất đi biểu cảm. Một số chuyên gia da liễu còn cho rằng cô có thể đã thực hiện laser resurfacing để cải thiện kết cấu da và làm mờ các vết thâm, sẹo do mụn để lại từ thời kỳ sa ngã.

Ảnh Page Six.

Rời Hollywood, đổi môi trường sống

Năm 2014, Lindsay quyết định rời khỏi Los Angeles - nơi đầy rẫy cám dỗ và kỷ niệm xấu để chuyển đến Dubai, UAE. Đây là một quyết định thông minh giúp cô tách mình khỏi môi trường độc hại trước đây. Tại Dubai, Lindsay sống một cuộc sống yên bình, tránh xa ánh đèn flash của paparazzi và những cám dỗ của cuộc sống tiệc tùng Hollywood. Cô tập trung vào việc chăm sóc bản thân, tập yoga, thiền định và duy trì lối sống lành mạnh. Khí hậu Dubai cũng buộc cô phải chú trọng hơn đến việc chống nắng và dưỡng ẩm - hai yếu tố cực kỳ quan trọng cho làn da.

Tìm thấy hạnh phúc riêng

Năm 2022, Lindsay kết hôn với một nhà tài chính người UAE. Năm 2023, cô sinh con trai đầu lòng. Gia đình hạnh phúc đã mang lại cho nữ diễn viên động lực mạnh mẽ để sống lành mạnh và chăm sóc bản thân tốt hơn.

Sức khỏe tinh thần tốt, hạnh phúc trong cuộc sống là yếu tố quan trọng nhất giúp một người tỏa sáng từ bên trong. Khi cô tìm được bình yên trong tâm hồn, vẻ đẹp bên ngoài cũng tự nhiên trở lại.