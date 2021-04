Từ vụ giàn điều hòa rơi xuống sân chơi chung cư ở Hà Nội: "Điểm mặt" những nguy hiểm tiềm ẩn ở sân chơi, bố mẹ tuyệt đối không được lơ là

Sự việc cả một giàn gồm 7 cục nóng điều hòa bất ngờ đổ ập xuống khu vực sân chơi ở chung cư An Bình Plaza (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) khiến nhiều người ngỡ ngàng, bất an. Vì sự cố diễn ra muộn nên may mắn không có thương vong. Nhưng không ít người đặt câu hỏi, nếu 7 cục nóng đó rơi xuống vào ban ngày, nơi có nhiều trẻ nhỏ đang vui chơi ở dưới thì hậu quả xảy ra sẽ nặng nề và đáng tiếc thế nào?

Hiện trường vụ việc giàn cục nóng rơi xuống sân chơi ở chung cư An Bình.

Sự việc khiến nhiều người lo lắng, bất an.

Sân chơi cho trẻ tại các khu chung cư là không gian không thể thiếu trong đời sống đô thị hiện nay. Đó là nơi để các cư dân, đặc biệt là trẻ nhỏ vui chơi, vận động, xả stress sau những giờ làm việc, học tập. Tuy nhiên, khu vực tưởng chừng an toàn này hóa ra lại ẩn chứa không ít yếu tố nguy hiểm. Vì vậy, bố mẹ cần hết sức lưu ý khi cho con xuống dưới chơi.

Đồ vật từ "trên trời" rơi xuống

Trước sự việc rơi dàn cục nóng điều hòa vừa rồi, dư luận cũng đã không ít lần bức xúc với việc cư dân làm rơi đồ đạc từ trên cao xuống. Đơn cử như vụ việc cháu bé 16 tháng tuổi đang vui chơi với bà ở sân thì bị chiếc chổi lau nhà rơi trúng đầu gây vết thương sâu, chảy máu xảy ra ở chung cư số 87 Lĩnh Nam cách đây 2 năm. Ngoài ra còn rất nhiều vụ việc khác với những đồ vật nặng như: Ổ khóa, cốc chén, dao, thớt... cứ từ đâu rơi xuống gây nguy hiểm cho người ở dưới.

Bé trai 16 tháng tuổi bị thương khi đang chơi ở sân chung cư...

... Thủ phạm là chiếc chổi lau nhà.

Tai nạn xe cộ, chó cắn

Tại nhiều khu chung cư, đặc biệt là các khu nhà ở xã hội, cơ sở hạ tầng bố trí chưa phù hợp dẫn đến việc khu sân chơi của các cháu ngay sát hầm gửi xe hoặc ở sát bên đường. Trong quá trình vui chơi, trẻ mải chơi, không để ý có thể ào chạy ra đường, va chạm với xe đang di chuyển.

Sân chơi ngay cạnh đường cũng khiến bé phải đối mặt với sự nguy hiểm từ những chú chó thả rông ở đường.

Gặp nguy hiểm trong quá trình chơi, cãi lộn, đánh nhau

Trẻ xuống khu vực sân chơi có rất nhiều lứa tuổi, mỗi bé chơi một trò khác nhau, trong đó có nhiều trò vận động mạnh như: Đá bóng, đuổi bắt, đạp xe... Những tai nạn như bóng bay vào người, va vào nhau lúc chơi hoàn toàn có thể xảy ra, đặc biệt là những va chạm giữ bạn lớn tuổi và bạn nhỏ tuổi hơn.

Chưa kể, nhiều trẻ trong quá trình chơi cũng phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến cãi lộn, đánh nhau bị thương.

Đồ chơi cũ hỏng

Các thiết bị, đồ chơi ngoài trời tại nhiều khu vui chơi khá cao, nếu không may bé bị ngã cũng sẽ để lại tổn thương nhất định. Chưa kể, ở nhiều khu vui chơi các thiết bị cũng đã cũ, hỏng, không đảm bảo an toàn cho bé trong lúc vui chơi.

Nhiều thiết bị ở sân chơi cho trẻ đã cũ hỏng.

Lưu ý để đảm bảo an toàn cho trẻ nhỏ khu vui chơi ở sân chơi chung cư:

- Mỗi cư dân sống tại các chung cư cần có ý thức và sự cẩn trọng, không để đồ vật của gia đình mình rơi xuống bên dưới gây nguy hiểm cho người khác.

- Tuyệt đối không để trẻ nhỏ chơi đùa dưới chung cư một mình mà không có sự giám sát của người lớn.

- Phụ huynh có con nhỏ nên tránh cho con chơi ở khu vực các bạn lớn đang chơi.

- Kiểm tra những thiết bị ở sân chơi của con xem có đảm bảo an toàn cho bé chơi hay không.

- Báo cáo với ban quản lý về những vấn đề thiếu an toàn tại sân chơi để có hướng xử lý phù hợp.