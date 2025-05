Khi thời tiết chuyển mùa, tủ đồ của phái đẹp cũng bắt đầu “lột xác”. Tuy nhiên, với phụ nữ trung niên, việc lựa chọn trang phục sao cho vừa hợp mốt, vừa tôn dáng lại càng quan trọng hơn bao giờ hết. Nhiều người vẫn vô tình chọn phải những kiểu áo tưởng là “cứu cánh”, nhưng thực chất lại khiến ngoại hình trở nên nặng nề, kém tinh tế.

Hãy bắt đầu bằng việc dọn dẹp tủ đồ! Dưới đây là 4 kiểu áo nên tránh tuyệt đối nếu bạn không muốn tự cộng thêm tuổi cho mình, kèm theo gợi ý thay thế bằng sơ mi và áo polo – hai món “ruột” giúp tôn dáng, tôn khí chất một cách ngoạn mục.

1. Áo voan rẻ tiền – mỏng tang và thiếu sang trọng

Chất liệu voan mỏng, xuyên thấu vốn không dành cho những ai muốn theo đuổi vẻ ngoài thanh lịch. Dễ nhăn, dễ lộ nội y và hở khuyết điểm cơ thể – kiểu áo này không những không “mát mẻ”, mà còn dễ khiến bạn mất điểm về gu thẩm mỹ. Hãy mạnh dạn thay bằng sơ mi vải lụa hoặc cotton – mềm mại, thoáng mát nhưng vẫn đầy khí chất.

2. Áo thun oversize – tưởng trẻ mà lại khiến bạn luộm thuộm

Nhiều chị em cho rằng áo rộng sẽ giúp che dáng, nhưng thực tế là kiểu áo này dễ khiến cơ thể trông to hơn và thiếu sự gọn gàng. Đặc biệt là những chiếc T-shirt form to, in logo rối mắt sẽ “dìm” bạn không thương tiếc. Giải pháp? Polo dáng đứng nhẹ, màu nhạt sẽ vừa năng động vừa gọn gàng hơn nhiều.

3. Áo sát nách – “kẻ thù” của vòng tay và vùng nách kém thon gọn

Dù mang lại cảm giác mát mẻ, nhưng áo sát nách lại dễ làm lộ phần mỡ thừa ở tay và nách – điều mà phụ nữ trung niên thường gặp phải. Nếu bạn không sở hữu cánh tay săn chắc, hãy nói “không” với kiểu áo này. Hãy chọn sơ mi tay lỡ hoặc tay lửng để vừa lịch sự, vừa giấu dáng khéo léo.

4. Áo cardigan dệt kim tay ngắn – dễ cộng thêm “vóc dáng đô con”

Chất vải mềm, dễ nhão của áo dệt kim khiến phần vai và lưng trông dày hơn, kém thanh thoát. Nếu là áo ôm sát, nó càng làm lộ những vòng eo “bánh mì”. Thay vào đó, áo Polo chất liệu đứng form sẽ vừa che khuyết điểm vừa định hình vóc dáng tốt hơn hẳn.

Sơ mi – vũ khí thời trang của mọi độ tuổi