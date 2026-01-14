Từ sàn diễn runway đến lớp học, Văn Minh Phương chọn làm nghề theo cách bền bỉ

Cuối năm luôn là thời điểm khiến người ta chậm lại. Với Văn Minh Phương, đó không phải khoảnh khắc của những bản tổng kết thành tích, mà là lúc ngồi xuống, đối diện với chính mình và đặt ra một câu hỏi giản dị: Năm qua, mình đã làm gì? Câu hỏi ấy dẫn chị đi ngược lại hành trình 2025, một năm mà mái tóc không chỉ xuất hiện trong salon, mà còn bước ra sàn diễn thời trang, hiện diện trong lớp học và chạm đến những không gian cộng đồng thầm lặng.

NTMT Văn Minh Phương trên sàn diễn thời trang 2025, nơi mái tóc không chỉ hoàn thiện trang phục, mà trở thành một phần của ngôn ngữ thời trang đương đại.

Trên các sàn diễn lớn như Vietnam International Fashion Week, Lakme Elite Show, Kool Summer, Color Forum,... mái tóc dưới bàn tay nhà tạo mẫu tóc Văn Minh Phương không đóng vai phụ. Nó song hành cùng trang phục như một phần của cấu trúc thẩm mỹ, nơi từng đường cắt, từng mảng màu đều được tính toán để giữ được nhịp chuyển động và tinh thần của thời trang đương đại.

Vietnam International Fashion Week 2025

Color Forum 2025 - Xu hướng Nocturnal Glam

Những gam màu beige, mocha, dusty rose được xử lý bằng balayage và highlight theo hướng tiết chế. Không phô trương, không chạy theo hiệu ứng tức thì, các bộ sưu tập tóc trong năm 2025 của Văn Minh Phương mang vẻ đẹp chín muồi - mềm mại, hiện đại và phù hợp với chất tóc châu Á.

Mái tóc ở đó không lấn át thiết kế, mà hoàn thiện câu chuyện của sàn diễn bằng sự tinh tế vừa đủ. Nhưng 2025 không chỉ được kể bằng ánh đèn runway.

Sự kiện “Người Việt làm tóc Việt” cùng Ban Thiết kế tạo mẫu tóc - Hội VNBA

Song song với các hoạt động thời trang, Văn Minh Phương dành nhiều tâm sức cho những dự án cộng đồng. Chị tham gia “Người Việt làm tóc Việt” cùng Ban Thiết kế tạo mẫu tóc - Hội VNBA, đồng hành trong các hoạt động cắt tóc hiến, nơi nghề tóc trở thành một cách sẻ chia giản dị nhưng bền bỉ.

Dự án “Khi tôi 20”

Đặc biệt, dự án “Khi tôi 20” để lại nhiều dư âm. Trong vòng 10 ngày, những bạn trẻ từ 18-20 tuổi, bắt đầu với nghề tóc từ con số 0, đã có thể hoàn thiện những mẫu tóc đầu tay.

BST Hair Collection Kool Summer 2025

Khoảnh khắc đào tạo của nhà tạo mẫu tóc Minh Phương, nơi những “đường chia thông minh” mở ra tư duy mới cho thế hệ trẻ yêu và theo đuổi nghề tóc.

Với Văn Minh Phương, đó không chỉ là câu chuyện dạy nghề, mà là hành trình giúp người trẻ tin rằng: nếu nghiêm túc và đủ kiên trì, nghề tóc có thể trở thành một con đường dài hơi. “Tôi không mong các bạn giỏi ngay. Tôi chỉ mong các bạn nhìn thấy mình có thể đi xa với nghề,” chị chia sẻ.

Những gam màu beige, mocha, dusty rose được xử lý bằng kỹ thuật Smart Sectioning, dấu ấn cá nhân của NTMT Văn Minh Phương trong các bộ sưu tập tóc năm 2025

Năm 2025 cũng đánh dấu sự trở lại của Minh Phương Education, gắn liền với tư duy và kỹ thuật Smart Sectioning - Đường chia thông minh. Không đơn thuần là một phương pháp kỹ thuật, Smart Sectioning mang đến cách tiếp cận mới: tối ưu thời gian làm việc, bảo vệ chất lượng sợi tóc và da đầu, đồng thời vẫn đảm bảo hiệu quả thẩm mỹ cao.

Thông qua các Smart Sectioning Class, Văn Minh Phương trực tiếp đào tạo, chia sẻ kinh nghiệm cho các nhà tạo mẫu trẻ. Chị cũng đồng hành cùng Lê Ngọc Minh Trang - sinh viên RMIT, hỗ trợ quá trình thực hiện bài luận sáng tạo, nơi mái tóc được nhìn nhận như một chất liệu kể chuyện mang tính đương đại.

Dự án “Tôi 20” đã truyền cảm hứng đến đông đảo giới trẻ trong lĩnh vực nghệ thuật sáng tạo. Cô sinh viên RMIT Lê Ngọc Minh Trang cũng không ngoại lệ khi quyết định lựa chọn mái tóc làm chất liệu để hoàn thành dự án của mình mang tên “Tóc như một lớp vải sống động”. “Khi nhìn mái tóc như một ngôn ngữ, người làm nghề sẽ cẩn trọng và có trách nhiệm hơn với từng lựa chọn của mình,” Văn Minh Phương nói. Nhìn lại một năm đã qua, Văn Minh Phương không đo hành trình của mình bằng số lượng show diễn hay kỹ thuật mới.

Color Forum 2025 - Xu hướng Rebel Fusion

Từ sàn runway đến cộng đồng: Văn Minh Phương đồng hành cùng các dự án “Người Việt làm tóc Việt” và hoạt động cắt tóc hiến, lan tỏa giá trị nhân văn của nghề tóc.

Điều chị giữ lại sau 2025 là cảm giác được đi đúng hướng, nơi thời trang, giáo dục và cộng đồng không tách rời, mà cùng tồn tại trong một cách làm nghề bền bỉ. Cuối năm, khi câu hỏi “Năm qua mình đã làm gì?” vang lên, câu trả lời có lẽ không nằm ở những gì đã đạt được, mà ở những giá trị vẫn còn ở lại trên từng mái tóc, từng con người và từng chặng đường phía trước.