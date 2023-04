Từ quan điểm của Hòa Minzy "nghỉ hè phải đưa con đi chơi, về quê bắt ốc", các phụ huynh chia sẻ ý kiến việc "xả hè" của các bé

Nghỉ hè phải đưa con đi chơi, về quê bắt ốc

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Hòa Minzy lên tiếng chia sẻ câu chuyện học tập của bé Bo. Giọng ca Bắc Ninh cho biết sẽ cố gắng làm việc năng suất để có thể đưa nhóc tỳ đi du lịch trong thời gian sắp tới. Hòa Minzy hé lộ bé Bo sẽ được nghỉ hè từ cuối tháng 5 và bắt đầu học lại từ giữa tháng 6. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ sinh năm 1995 còn bày tỏ quan điểm về thời gian nghỉ hè của con trai.

"Mẹ Hòa được cô giáo báo lớp của Bo cuối tháng 5 nghỉ hè rồi qua giữa tháng 6 nhập học lại... Cậu bé mới 3,5 tuổi mà sao được nghỉ có 2 tuần hè vậy nhỉ, hồi xưa mẹ được nghỉ nhiều lắm Bo ạ, sướng cực. Mà độ tuổi này chắc gọi là giữ trẻ chứ chưa được gọi là đi học lắm, nên mẹ sẽ quyết định làm việc chăm chỉ tới khi Bo nghỉ hè.

Nữ ca sĩ chia sẻ quan điểm của mình về việc cho con nghỉ hè.

Bo nghỉ là mẹ nghỉ, đưa Bo đi chơi khắp nơi du lịch xả hè mấy tháng như hồi nhỏ của mẹ nhá. Mình đi về ngoại ra đồng mò cua bắt ốc, mình đi khắp Việt Nam cùng nhau lên rừng xuống biển, sang nước ngoài xem mấy con cá mập, cá voi Bo thích luôn! Mai sau yên tâm mẹ không bắt con học ngày học đêm, học đủ bài ở lớp với ngoan ngoãn là được", Hòa Minzy trải lòng.

Bên cạnh đó, bà mẹ 1 con còn tâm sự: "Việc cho con nghỉ hè ít hay nhiều đó là mong muốn và điều kiện của từng bố mẹ, mọi người đi làm cơm áo gạo tiền theo giờ cố định thì không giống công việc tự do của mình được. Hòa không có ý nói mọi người nên này nên kia nha, mình rất kị việc đó. Còn lại thì do cả năm mình đi làm rất nhiều, ngày lễ cũng đi, đi xa thì lại phải qua mấy đêm mới được gặp con nên có thời gian là mình dành cho bạn ấy nhiều nhất có thể.

Còn việc học ít học nhiều thì mình thấy học mà đủ sách giáo khoa đã là quá áp lực rồi đấy, bạn nhà mình còn kiểu rất nhạy cảm nữa nên mình không bao giờ muốn bắt ép bạn làm gì mà bạn không thích, mai sau đi học cũng vậy để con thoải mái với cái con thích và hứng thú.

Có một người mẹ tâm lý nên em bé Bo rất tình cảm.

Nhiều trường hợp các bạn nhỏ áp lực học tập sinh nông nổi mà mình sợ quá rồi các mẹ ạ. May mà mẹ Hòa có đủ khả năng và tự do trong việc sắp xếp công việc nên mới có thời gian bên cạnh con nhiều được, chứ mình thấy độ tuổi giữ trẻ tới tầm của Bo thì còn nhỏ quá, các bố mẹ lại đi làm kiếm tiền cả ngày không thể trông con nên đành gửi các cô mầm non chứ biết sao được.

Còn nhìn sang tới cấp 1-2 giờ thấy các cháu học kiến thức nặng thật, cận hết cả. Mong là các con có thêm thời gian chơi hè cho thoải mái đầu óc".

Từ khi trở thành mẹ, Hòa Minzy luôn cố gắng để cho con trai cuộc sống tốt đẹp nhất. Theo dõi nữ ca sĩ các fan đều hiểu rằng cô phải cố gắng gấp đôi để vừa làm cha, vừa làm mẹ của con. Khi con dần lớn, quãng thời gian con còn ở cạnh mẹ sẽ dần ngắn lại bởi vậy nên mẹ Bo rất coi trọng những khoảnh khắc được ở bên con. Cô luôn cố gắng hết mình gác lại công việc ở bên con ngay khi có thể.

Các phụ huynh chia sẻ ý kiến việc "xả hè" của các bé

Dưới phần bình luận, rất nhiều ý kiến tỏ ra đồng tình với giọng ca Bắc Ninh: "Em cùng suy nghĩ với chị. Có một người mẹ quá hiểu chuyện thì nhất Bo rồi", "Mình cũng giống quan điểm dạy con của Hoà. Không cần quá ép con học giỏi ngang bạn ngang bè. Chỉ cần con khỏe mạnh, ngoan ngoãn là được", "Nghỉ hè mà được có 2 tuần, ngày trước mình nghỉ 3 tháng cơ mà các mẹ nhỉ"...

Đồng tình với nữ ca sĩ Hòa Minzy, chị Ngọc Lan (34 tuổi, sống tại Hà Nội) cho biết cứ đến nghỉ hè là chị cho 3 con về quê, các bé thường được nghỉ 2 tháng: "Mình thấy thời gian hè rất quan trọng, thậm chí không kém thời gian đi học. Hè là lúc các con nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng. Bây giờ tụi nhỏ cứ đi học cả ngày, mắt cận thị, chỉ biết kiến thức qua sách vở chứ không học gì được từ cuộc sống. Học nhiều thế thì kỹ năng sống sẽ rất kém".

Bên cạnh đó, cũng có một số mẹ tỏ ra buồn bã vì cho rằng bản thân không có đủ thời gian để đồng hành cùng con. "Biết là con cần ở bên bố mẹ, được khám phá, trải nghiệm này kia nhưng nói thật là mình bận quá. Đọc status của Hòa tự dưng thấy thương con vì mẹ cứ lao đầu vào công việc cả ngày. Đến hè thấy may vì con được nghỉ 2 tuần chứ mà nghỉ nhiều hơn nói thật cũng không ai trông cho mà đi làm. Yêu thì yêu nhưng tiền bạc cuộc sống vẫn cứ phải lo", chị Thảo (sống tại Hà Nội) ngậm ngùi.

"Xả hè" có nhiều hình thức, miễn là con vui vẻ, hạnh phúc

Khoảng thời gian nghỉ hè là lúc các em bé luôn háo hức, mong chờ. Lúc này, các con sẽ được nghỉ ngơi thoải mái sau chuỗi ngày học tập căng thẳng. Lên lịch trình sinh hoạt vào kì nghỉ này của con sao cho hiệu quả, hợp lý là nỗi băn khoăn của không ít phụ huynh. Vì thời gian nghỉ hè của các bạn nhỏ không giống nhau nên mỗi gia đình sẽ có một cách sắp xếp phù hợp với con mình.

Để trẻ thật sự có một kỳ nghỉ hè đáng nhớ, nhiều kỷ niệm, học được nhiều điều từ thực tế của cuộc sống là ý nghĩa chính của dịp này. Bởi lẽ những điều trẻ có được ở tuổi thơ sẽ ảnh hưởng đến việc hình thành nhân cách và phát triển trí tuệ của chúng sau này.

Đây cũng là cơ hội để ba mẹ có thể dành thời gian dạy cho trẻ những kỹ năng, kiến thức áp dụng vào cuộc sống hàng ngày. Như cùng nấu những bữa cơm, xử lý tình huống nguy hiểm trong cuộc sống, tập làm các công việc nhẹ phù hợp với lứa tuổi.

Mỗi gia đình lại có một hoàn cảnh riêng. Với bố mẹ có thể sắp xếp công việc thì có thể dành nhiều thời gian ở bên con, cho con có một kỳ nghỉ đúng nghĩa. Còn với những phụ huynh bận rộn, họ có thể dành cho con thời gian theo hình thức khác. Chỉ có bố mẹ là hiểu con nhất, và cũng biết nên sắp xếp ra sao để mùa hè của con trở nên chất lượng. Quan trọng không phải là thời gian bao lâu mà thời gian ở bên con có chất lượng hay không.