Từ kinh nghiệm của tín đồ shopping: Nếu không muốn "ném tiền qua cửa sổ" thì chị em tuyệt đối không được mua online 4 item này

Thời tiết chuyển nóng sang hanh hao lạnh là lúc mà các chị em rủ nhau đi shopping, sắm sửa đồ mới cho mình. Nhiều người không có thời gian để lượn lờ quán xá nên chọn cách mua hàng online vừa nhanh vừa tiện, nhưng thực tế sản phẩm nhận được lại rất "hên - xui". Không nói đến chất lượng sản phẩm không được như mong đợi, thì về phom dáng cũng dễ gặp vấn đề. Và theo kinh nghiệm của rất nhiều những tín đồ shopping thì có những item tốt nhất bạn không nên mua online mà hãy thử tận mắt mới có thể an tâm về kiểu dáng.

1. Áo blazer

Blazer chính là thiết kế bạn tuyệt đối không nên mua hàng online. Bởi cơ bản blazer là dáng áo cần phải vừa vặn và đứng phom dáng từ phần cầu vai đến dáng áo. Phần cầu vai dày hay mỏng, chỉ cần cầu vai mà trượt khỏi vai là cả chiếc áo coi như đi tong. Chưa kể tay áo có vừa vặn không cũng ảnh hưởng đến phom dáng chiếc áo. Vậy nên bạn tuyệt đối đừng mua blazer online.

Mẫu blazer mới nhất của Lily’s Dress

2. Quần jeans



Bạn cần nhớ rằng, dáng chuẩn đến đâu thì cũng không thể chuẩn bằng dáng người mẫu, mà nhất là jeans lại cực kỳ kén và dễ lộ nhược điểm vóc dáng. Chỉ chi tiết túi không ổn là cũng không thể tôn vòng 3, thậm chí còn tố vòng 3 xẹp lép. Chất liệu của jeans cũng là điều cần lưu tâm, bạn không thể kiểm chứng độ co giãn của quần chỉ bằng vài hình ảnh trên màn hình máy tính/ điện thoại; chưa kể phom dáng có tôn chân hay không thì bạn cũng phải thử mới biết được.

3. Chân váy mini dáng ôm

Chất liệu da hay denim, kaki thường không co giãn và nếu muốn lên phom đúng chuẩn thì sẽ có phom dáng ôm sát, nên nếu không thử cẩn thận thì rất dễ bị chật, không kéo được khóa hay ngắn quá mức. Vẫn biết váy có size nhưng có người đùi to, người hông to... nên cùng một size có thể người này vừa người kia thì không. Chân váy dáng ôm mà không vừa vặn tôn dáng thì coi như công cốc luôn rồi.

4. Boots da cao quá gối

Rất nhiều chị em đặt mua online boots da cao quá gối nhưng thực tế rất "hên xui". Nếu là những cô nàng chân nhỏ mảnh mai thì không nói, nhưng có người chân to, chân có bắp thì phần cổ cao của boots có thể sẽ không vừa với bắp chân dù cho phần bàn chân thì vừa in. Có rất nhiều trường hợp mua đôi boots về mà phần cổ thắt chặt vào bắp chân không cử động nổi, hay có khi rộng ngoác như bơi trong boots vậy. Nếu muốn mua online bạn chỉ nên mua boots cổ thấp, còn cổ cao thì tuyệt đối không nên.