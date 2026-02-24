Từ hot girl mặt mộc đến mẹ bỉm dáng xịn: Trâm Anh chưa lúc nào hết slay

Nhắc đến Trâm Anh - bà xã JustaTee nhiều người sẽ nhớ ngay đến hình ảnh hot girl mặt mộc thanh tú thời đi học, hay sau này là người vợ, người mẹ 3 con với vóc dáng và visual đỉnh cao. Dù ở giai đoạn nào, Trâm Anh cũng chưa bao giờ ngừng slay theo cách riêng của mình.

Thời còn ngồi trên ghế nhà trường, Trâm Anh nổi tiếng với danh xưng "hot girl bế giảng" nhờ gương mặt mộc trong trẻo, không cần son phấn mà vẫn tỏa sáng. Điểm cộng lớn nhất của người đẹp sinh năm 1995 chính là làn da trắng hồng, căng mịn như da em bé, khiến dân tình không ngớt lời ngưỡng mộ.

Trâm Anh thời được mệnh danh là "tiểu Yoona" và khi đã là mẹ 3 con (Ảnh FBNV).



Nhiều năm trôi qua, dù đã trở thành mẹ của hai con, làn da của Trâm Anh vẫn giữ được độ căng bóng và sáng khỏe đáng ghen tị. Là một thành viên trong hội bạn nóng bỏng, với những cái tên như: Phương Ly, Hạt Mít, Thanh Huyền (Mít)... Trâm Anh ít khi nào lép vế. Thay vào đó, cô còn tích cực show dáng hơn, chứng minh rằng mẹ bỉm nhưng vóc dáng vẫn không thua kém ai. Bí quyết của cô không chỉ nằm ở việc chăm sóc da đều đặn mà còn đến từ lối sống lành mạnh, tập luyện đều đặn và chế độ ăn uống khoa học. Nói đến phương pháp giữ dáng của Trâm Anh, không thể không nhắc đến ba bộ môn yêu thích của cô:

Cùng hội chị em toàn những cô nàng bốc lửa, Trâm Anh cũng chăm khoe dáng hẳn (Ảnh IGNV).

Kể cả khi mang thai, việc mặc những trang phục street style năng động cũng không làm khó Trâm Anh khoe bụng (Ảnh IGNV).

Đang trong thai kỳ lần ba, Trâm Anh vẫn tích cực tập Pilates - bộ môn giúp duy trì cơ bắp săn chắc, cải thiện tư thế và tăng sự dẻo dai cho cơ thể. Đây là bộ môn đặc biệt phù hợp cho các mẹ bỉm muốn lấy lại vóc dáng sau sinh. Không phải ngẫu nhiên mà sau hai lần sinh, Trâm Anh đều nhanh chóng lấy lại vóc dáng, đó là kết quả của việc cô không bao giờ ngừng vận động, ngay cả khi bụng đã to.

Pilates là môn thể thao mà mẹ bỉm này lựa chọn khi không thể ra sân (Ảnh IGNV).

Pickleball - môn thể thao đang gây sốt trong giới hot mom Việt là lựa chọn số một của Trâm Anh và hội bạn. Vừa giúp đốt cháy calo hiệu quả, vừa tạo không khí vui vẻ, giải trí, pickleball là cách hoàn hảo để Trâm Anh duy trì vóc dáng mà không cảm thấy áp lực. Những buổi pickleball hay các hoạt động thể thao chung của hội bạn thường là dịp để bà xã JustaTee khoe visual và body đỉnh của chóp. Từ váy ngắn, áo crop top đến đồ thể thao bó sát, Trâm Anh tự tin diện tất cả và luôn nổi bật giữa hội bạn xinh đẹp.

Ngoài ra, nhảy dây - phương pháp đơn giản nhưng cực kỳ hiệu quả trong việc đốt mỡ và tăng cường sức bền cũng thường xuyên xuất hiện trong các hình ảnh tập luyện của Trâm Anh.