Những ngày qua, cộng đồng mạng liên tục dành sự chú ý và xúc động cho câu chuyện về ông bố 6 con - anh Bùi Tùng (sinh năm 1988, Hà Nội), người không quản ngại mưa gió, đường xa để lao vào các điểm nóng bão lũ cứu trợ người dân. Dù cuộc sống gia đình bận rộn với 6 đứa trẻ nhỏ, anh vẫn miệt mài lên đường mỗi khi nghe tin đâu đó có người dân đang mắc kẹt trong nước lũ.

Vài ngày trước, khi vùng rốn lũ tại Thái Nguyên chìm trong biển nước, anh Bùi Tùng cùng đội cứu hộ đã vượt hàng trăm cây số từ Hà Nội lên Thái Nguyên để ứng cứu. Công việc bắt đầu từ rạng sáng và kéo dài đến đêm khuya, có những hôm không kịp nghỉ ngơi để ăn một bữa cơm tử tế. Có những thời điểm nước dâng quá nhanh, nhiều gia đình không kịp trở tay, anh và đồng đội phải lội giữa dòng nước xiết để tiếp cận từng nhà một.

Anh Tùng đưa bé 20 tháng tuổi ra khỏi vùng ngập lụt trong đợt lũ tại Thái Nguyên vừa qua.

Trong số những người được anh cứu trợ, có cả những em bé chỉ vài tháng tuổi, cơ thể tím tái vì lạnh, được anh bế gọn trong tay băng qua dòng nước. Cũng có những cụ già không thể tự di chuyển, phải ngồi trên xuồng cứu hộ để anh và đồng đội đẩy từng mét qua vùng nước sâu.

Chưa kịp nghỉ ngơi sau những ngày dài ở Thái Nguyên, khi nghe tin Nha Trang đang đối mặt với tình hình bão lũ nghiêm trọng, ông bố 6 con lại tất tả thu xếp, bắt chuyến bay sớm nhất để vào miền Trung hỗ trợ.

"Phải bay vào thôi đợi thông đường lâu sốt ruột lắm. Thấy mọi người nói trong đó k có xe cẩu để cẩu cano ra vùng ngập. Anh em kết nối 1 xe cẩu từ sân bay Cam Ranh đến vùng ngập lụt giúp mình Hết bao nhiêu tiền em gửi…" - anh Tùng chia sẻ.

"Đi cứu trợ khắp nơi, đương đầu với nhất nhiều khó khăn rồi. Nhưng tự nhiên không hiểu sao lần lại có 1 chút lo lắng, hồi hộp. Bà con Nha Trang đợi em nhá. 21 giờ em bắt đầu chiến đấu" - anh Tùng chia sẻ.

Không thuộc tổ chức lớn, không tài trợ mạnh phía sau, anh tự mình đứng ra kêu gọi mạnh thường quân, bạn bè, cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ. Chỉ sau vài giờ đăng tải lời kêu gọi, nhiều bà con ở Nha Trang đã liên hệ nhờ hỗ trợ và anh lập tức lên đường đi đến từng nhà.

Anh Bùi Tùng kêu gọi mọi người cần hỗ trợ liên hệ ngay với anh để kịp thời ứng cứu.

Giữa lúc mưa to gió lớn, nước lũ cuồn cuộn đổ về, anh Tùng tiếp tục cùng đội cứu hộ lao vào khu vực bị cô lập trong nước lũ. Đó cũng là thời điểm anh cứu được 2 em bé mới 3 tháng và 8 tháng tuổi đang mắc kẹt trong căn nhà ngập sâu. "3h sáng! Duyên với các con thật rồi! Lần nào cũng kịp thời ứng cứu đưa các con ra khỏi nơi nguy hiểm. Một bé 3 tháng, một bé 8 tháng tuổi" - anh chia sẻ trên trang cá nhân.

Những hình ảnh và câu chuyện về người đàn ông bình dị nhưng đầy nhân ái này lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Người ta không chỉ nhìn thấy một người cha của 6 đứa trẻ, mà còn thấy hình bóng của một công dân tử tế - luôn sẵn sàng có mặt ở nơi người khác đang gặp khó khăn nhất.

Nhiều người theo dõi hành trình của anh cũng để lại những lời nhắn chan chứa lo lắng lẫn cảm phục. Bên dưới các video cứu hộ giữa đêm tối, không ít bình luận nhắc anh giữ gìn an toàn: "Cẩn thận nha cháu, đừng quên phía sau mình còn 6 đứa con thơ". Đó không chỉ là lời dặn, mà còn là tình thương của cộng đồng dành cho người đàn ông đang dốc hết sức mình vì đồng bào giữa những ngày gian khó.

Trong lúc bão lũ còn diễn biến phức tạp, hành trình của anh Bùi Tùng có lẽ vẫn chưa dừng lại. Nhưng đối với nhiều người dân vùng lũ, chỉ cần có những con người như anh xuất hiện, nỗi hoang mang giữa thiên tai cũng được xoa dịu phần nào.