Từ giờ đến Tết, chỉ cần làm đúng 5 bước này, da sẽ căng bóng - mịn màng - không lo nếp nhăn mới

Khoảng thời gian trước Tết là lúc làn da rất dễ "xuống phong độ": thời tiết hanh khô, thức khuya nhiều, ăn uống thất thường, stress vì công việc và chuẩn bị cuối năm. Nhiều người vội vàng tìm đến các liệu trình mạnh hoặc mỹ phẩm cấp tốc, nhưng thực tế, da đẹp bền vững lại đến từ những bước chăm sóc cơ bản nhưng làm đúng. Nếu bạn muốn da căng bóng, mịn màng và hạn chế tối đa nếp nhăn mới xuất hiện trước Tết, hãy duy trì đều đặn 5 bước dưỡng da dưới đây.

1. Dùng sữa rửa mặt dịu nhẹ - nền tảng của làn da khỏe

Rất nhiều người vẫn nghĩ rửa mặt càng sạch càng tốt, nhưng thực tế, sữa rửa mặt làm khô da chính là "thủ phạm giấu mặt" khiến da nhanh lão hóa. Khi hàng rào bảo vệ da bị tổn thương, da dễ mất nước, kém đàn hồi và xuất hiện nếp nhăn li ti. Từ giờ đến Tết, hãy ưu tiên sữa rửa mặt dịu nhẹ, độ pH cân bằng, không tạo cảm giác căng kin kít sau khi rửa. Da sạch vừa đủ, vẫn giữ được độ ẩm tự nhiên sẽ là nền tảng để các bước dưỡng sau phát huy hiệu quả tốt nhất.

Sữa rửa mặt BEPLAIN Đậu Xanh cân bằng độ pH 160ml

Nơi mua: BEPLAIN

2. Dưỡng ẩm đầy đủ với toner - serum - kem dưỡng

Muốn da căng bóng, điều quan trọng nhất vẫn là đủ nước và đủ ẩm. Nhiều người bỏ qua toner hoặc dùng serum nhưng không khóa ẩm khiến da vẫn khô và xỉn màu.

- Toner giúp cấp nước tức thì, làm mềm da

- Serum cung cấp hoạt chất dưỡng sâu (HA, peptide, niacinamide…)

- Kem dưỡng giúp khóa ẩm và bảo vệ da suốt nhiều giờ

Không cần dùng quá nhiều sản phẩm đắt tiền, chỉ cần chọn đúng loại phù hợp với da và thoa đều đặn sáng - tối. Khi da đủ ẩm, các nếp nhăn mới sẽ khó hình thành hơn, da cũng trông mịn và đầy đặn rõ rệt.

Kem dưỡng Medicube Deep Vita C Capsule Cream

Nơi mua: Medicube

3. Thêm 1-2 giọt dầu dưỡng ở bước cuối - bí quyết da căng bóng tự nhiên

Nếu bạn thấy da hay khô, thiếu sức sống, đặc biệt vào ban đêm hoặc những ngày lạnh, hãy thêm 1-2 giọt dầu dưỡng ở bước cuối routine. Dầu dưỡng giúp khóa ẩm rất tốt, đồng thời làm mềm bề mặt da, tạo hiệu ứng căng bóng tự nhiên.

Bạn có thể trộn dầu dưỡng với kem dưỡng hoặc thoa riêng sau cùng. Lưu ý chỉ dùng lượng vừa đủ, không nên lạm dụng để tránh bí da. Với cách này, da thường sẽ mịn hơn, ít bong tróc và "ăn makeup" hơn hẳn trong những ngày cận Tết.

Dầu dưỡng khô đa năng Nuxe Huile Prodigieuse Multi-purpose 50ml

Nơi mua: Nuxe

4. Thoa kem chống nắng đủ liều lượng mỗi sáng - chống lão hóa hiệu quả nhất

Nếu chỉ được chọn một bước để ngăn nếp nhăn, thì đó chính là kem chống nắng. Tia UV là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa sớm, kể cả khi trời râm mát hoặc bạn chỉ ở trong nhà. Hãy thoa kem chống nắng đủ liều lượng mỗi sáng, kể cả khi không ra nắng nhiều. Chọn loại phù hợp với da, thấm nhanh, không gây bí để duy trì thói quen lâu dài. Da được bảo vệ tốt sẽ giữ được độ đàn hồi, chậm xuất hiện nếp nhăn và không xỉn màu dịp Tết.

Kem Chống Nắng Dịu Nhẹ Dành Cho Da Nhạy Cảm Mary&May CICA Soothing Sun Cream SPF50+ PA++++ 50ML

5. Tẩy trang 2 lần mỗi tối - bước phục hồi da bị bỏ quên

Nhiều người chỉ tẩy trang qua loa hoặc bỏ qua bước này nếu không makeup. Tuy nhiên, kem chống nắng, bụi mịn và dầu thừa tích tụ suốt ngày nếu không được làm sạch kỹ sẽ khiến da xỉn màu, dễ nổi mụn và nhanh lão hóa. Tẩy trang 2 lần (lần đầu làm sạch lớp bẩn chính, lần hai làm sạch lại nhẹ nhàng) giúp da thực sự sạch nhưng không bị khô. Khi da sạch sâu, các sản phẩm dưỡng đêm mới thẩm thấu tốt và hỗ trợ phục hồi da hiệu quả hơn.

Dầu tẩy trang & làm sạch Bioderma Sensibio Micellar cleansing oil - 150ml

Nơi mua: Bioderma

Muốn da đẹp trước Tết không cần skincare phức tạp hay chạy theo trào lưu. Chỉ cần duy trì đúng 5 bước cơ bản: làm sạch dịu nhẹ - dưỡng ẩm đầy đủ - khóa ẩm thông minh - chống nắng kỹ - làm sạch kỹ mỗi tối, làn da sẽ tự nhiên căng bóng, mịn màng và hạn chế tối đa nếp nhăn mới. Chăm da đều đặn từ bây giờ chính là món quà tốt nhất bạn có thể dành cho làn da mình trong dịp Tết này.