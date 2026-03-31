Từ "giai nhân 4000 năm" thành "mỹ nữ vướng thuế": Cúc Tịnh Y chụp 2 bộ hình đã kiếm 78 tỷ, mỗi lần đăng MXH là có 1 chiếc ô tô

Sáng ngày 31/3, truyền thông và người hâm mộ showbiz Hoa ngữ đã phải chấn động trước thông tin Tập đoàn Truyền thông Văn hóa Thượng Hải Siba (Siba Media) chính thức nộp đơn tố cáo nghệ sĩ cũ của mình là Cúc Tịnh Y lên Tổng cục Thuế quốc gia. Đơn tố cáo chỉ đích danh "mỹ nữ 4000 năm" có hành vi trốn thuế với những số liệu vô cùng cụ thể.

Dựa trên hồ sơ khai thuế và thống kê thu nhập mà Siba Media dùng làm bằng chứng, tổng thu nhập mà Cúc Tịnh Y tự nguyện kê khai để nộp thuế vào năm 2024 chỉ vỏn vẹn 11 triệu NDT (khoảng 42 tỷ đồng). Tuy nhiên, đơn tố cáo khẳng định thu nhập thực tế của cô năm 2024 không dưới 50 triệu NDT (khoảng 193 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc nữ diễn viên hàng đầu bị cáo buộc đã gian lận và "né" nghĩa vụ thuế lên đến con số giật mình là 88%.

Từ tảng băng chìm vừa bị hé lộ này, công chúng mới thực sự ngả mũ thán phục trước khả năng "cá kiếm" cực khủng của một ngôi sao lưu lượng. Chỉ tính riêng các hoạt động thời trang và quảng bá mạng xã hội, số tiền Cúc Tịnh Y thu về đã dễ dàng chạm mốc hàng trăm tỷ đồng.

Cúc Tịnh Y trên bìa tạp chí L'Officiel Hommes được cho là có trị giá 500 nghìn NDT (khoảng 1,9 tỷ đồng).

Cỗ máy in tiền từ những trang bìa tạp chí danh giá

Bóc tách danh sách thu nhập thực tế, các hoạt động mang lại nguồn tiền khổng lồ nhất cho nữ diễn viên chính là những bộ ảnh tạp chí. Cụ thể, chỉ riêng bộ ảnh bìa cho tạp chí Wonderland China xuất bản tháng 8/2024 đã mang về cho cô mức thù lao lên tới 11 triệu NDT (tương đương khoảng 42 tỷ đồng).

Ngay sau đó, với bìa "Kim Cửu" (tháng 9) - thời điểm vàng và mang tính cạnh tranh khốc liệt nhất trong năm của giới thời trang - trên tạp chí OK!, Cúc Tịnh Y tiếp tục đút túi thêm 9 triệu NDT (khoảng 35 tỷ đồng). Như vậy, chỉ với việc "bắn" ảnh trên 2 tờ tạp chí trong nước, mỹ nhân họ Cúc đã nhẹ nhàng thu về tổng cộng 78 tỷ đồng.

Đăng một bài viết bằng cả năm cày cuốc của người khác

Bên cạnh những bộ ảnh tạp chí đắt đỏ, tài nguyên thương mại của Cúc Tịnh Y còn được bảo chứng bởi những hợp đồng đại sứ. Điển hình như hợp đồng làm Đại sứ thương hiệu cho hãng áo khoác mùa đông nội địa Trung Quốc mang tên YAYA đã mang lại cho cô mức thù lao cứng là 8 triệu NDT mỗi năm (khoảng 30,48 tỷ đồng).

Thậm chí, chưa cần phải danh chính ngôn thuận bước vào hàng ngũ đại sứ danh phận cao cấp, Cúc Tịnh Y vẫn biến trang cá nhân của mình thành một "mỏ vàng" đúng nghĩa. Mỗi một bài đăng quảng bá sản phẩm trên Weibo cá nhân (33 triệu followers) cho các thương hiệu xa xỉ như Fendi, Rimowa, hay trang sức Sunflower cao cấp của Harry Winston đều có giá đồng loạt là 300 nghìn NDT (khoảng 1,1 tỷ đồng). Điều này đồng nghĩa với việc cứ mỗi bộ ảnh "sống ảo" được sản xuất và đăng tải lên mạng xã hội, nữ diễn viên lại kiếm thêm số tiền tương đương giá trị một chiếc ô tô tầm trung.

Sải bước 1 phút 30 giây thu về tiền tỷ

Sự kiện Vogue Thịnh Điển hàng năm luôn được ví như "mảnh đất long phượng" quy tụ dàn sao Hoa ngữ đình đám bậc nhất nhằm tôn vinh những biểu tượng thời trang và khẳng định đẳng cấp của tạp chí danh giá này. Đây cũng là nơi các nghệ sĩ kịch liệt "so kè" từ nhan sắc, vị thế thảm đỏ cho đến những bộ trang phục Haute Couture nhằm tạo nên các chủ đề thảo luận bùng nổ cõi mạng.

Tại thảm đỏ Vogue Thịnh Điển năm 2024, sự xuất hiện lộng lẫy của Cúc Tịnh Y kéo dài vỏn vẹn trong khoảng 1 phút 30 giây. Tuy nhiên, khoảng thời gian ngắn ngủi lướt qua ống kính truyền thông này cũng được cho là đã mang về cho cô mức thù lao lên tới 300 nghìn NDT (khoảng 1,14 tỷ đồng).

Đó là chuyện của năm 2024, sang đến năm 2025 vừa qua, Cúc Tịnh Y cũng đã có thêm nhiều cơ hội công việc mới bùng nổ hơn nữa. Điển hình là bản hợp đồng đại sứ béo bở với thương hiệu trang sức cao cấp FRED, hay mối quan hệ gắn bó đầy hứa hẹn với các luxury brand như Versace và Miu Miu.

Bí thuật "nhỏ mà có võ", nhan sắc tựa khói sương

Dù vướng phải không ít tranh cãi về chiều cao thực tế khi nhiều nguồn tin cho rằng cô chỉ cao loanh quanh từ mét tư đến mét rưỡi, nhưng không ai có thể phủ nhận Cúc Tịnh Y chính là một case study kinh điển cho câu nói "nhỏ mà có võ". Không sở hữu chiều cao lý tưởng nhưng cô có một tư duy thẩm mỹ cực kỳ sắc bén để biến khuyết điểm thành một thương hiệu độc quyền.

Nói đến Cúc Tịnh Y là phải nói đến phong cách trang điểm "bán filter" trứ danh. Làn da trắng phát sáng như sứ, đôi mắt to tròn long lanh như chứa cả một hồ nước với hàng mi cong vút tơi đều, cùng đôi môi đỏ mọng chúm chím. Lối makeup này tạo cho cô một vẻ đẹp vừa mong manh, vừa ma mị tựa như một nàng tiên bước ra từ thế giới sương khói ảo ảnh. Phong cách trang điểm này thành công đến mức nó đã tạo nên một làn sóng cosplay càn quét khắp các nền tảng Douyin và TikTok suốt một thời gian dài.

Thay vì cố gắng gồng mình để trông cao lớn như các đồng nghiệp khác, Cúc Tịnh Y tập trung tối đa vào việc tối ưu hóa tỷ lệ cơ thể. Cô sở hữu một bờ vai móc áo cực phẩm, chiếc cổ thiên nga thon dài và vòng eo con kiến siêu nhỏ. Nắm rõ lợi thế này, nữ diễn viên luôn ưu ái những thiết kế trễ vai, cúp ngực hoặc croptop để khoe trọn xương quai xanh quyến rũ và vòng eo thon. Việc tạo ra những khoảng hở thông minh ở phần trên cơ thể giúp người nhìn bị phân tán sự chú ý và quên đi chiều cao thật của cô.

Ảnh: Weibo, X