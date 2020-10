Từ diện mạo chỉn chu thanh lịch đến tương lai của doanh nghiệp

Đã qua rồi thời "ăn no mặc ấm" giờ đây, diện mạo chỉn chu của đội ngũ nhân viên sẽ giúp doanh nghiệp gây dựng được hình ảnh chuyên nghiệp trong mắt đối tác, khách hàng. Đôi khi nó còn là yếu tố tác động trực tiếp đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Diện mạo chỉn chu thanh lịch là chìa khóa thành công của doanh nghiệp

Xây dựng một doanh nghiệp thành công không phải câu chuyện của riêng ai. Trên thực tế, bạn sẽ chỉ tạo ra việc làm chứ không tạo lập doanh nghiệp nếu không có đội ngũ nhân sự của riêng mình. Đó cũng là lý do vì sao chỉ cần nhìn vào đội ngũ nhân sự ta hoàn toàn có thể đánh giá được tương lai của một doanh nghiệp.

Một doanh nghiệp có đội ngũ nhân sự ăn mặc chỉn chu, thanh lịch, tác phong làm việc chuyên nghiệp chính là bằng chứng cho thấy tài năng của người lãnh đạo doanh nghiệp đó. Chỉ có những vị sếp có tầm, có tâm, thực sự quan tâm đến từng bộ phận nhân viên trong doanh nghiệp của mình thì mới để tâm trang bị cho đội ngũ nhân sự các cấp những bộ trang phục đẹp, chuyên nghiệp. Và bạn có biết rằng, trang phục của đội ngũ nhân sự sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sự thành bại của một doanh nghiệp.

Trang phục công sở là yếu tố quan trọng trong sự phát triển của doanh nghiệp, nghe thì có vẻ vô lý nhưng bạn hãy tưởng tượng nếu bạn đảm nhiệm vị trí quản lý trong một doanh nghiệp, bạn thường xuyên phải gặp đối tác, khách hàng, nhưng đồng phục của công ty bạn lại là áo phông. Bạn sẽ phải làm sao khi có hẹn với các đối tác lớn và khó tính? Bạn sẽ phải làm sao khi đi dự hội nghị, hội thảo? Mặc đồng phục áo phông? Đây là điều không thể vì thiếu chuyên nghiệp. Nhưng nếu sếp bạn hiểu rằng bạn phải đi gặp nhiều khách hàng, đối tác và dự nhiều sự kiện quan trọng, sếp sẽ đầu tư cho bạn bộ đồng phục công sở áo sơ mi, quần tây công sở chuyên nghiệp. Bạn sẽ tự tin hơn rất nhiều khi làm việc. Tất nhiên dù không có đồng phục công sở sơ mi quần tây thì bạn vẫn có thể tự trang bị cho mình một bộ đồ lịch sự để hợp hoàn cảnh công việc. Tuy nhiên, khi đó hình ảnh doanh nghiệp sẽ không được quảng bá, thậm chí nhiều đối tác, khách hàng khó tính sẽ đánh giá công ty làm việc thiếu chuyên nghiệp khi để nhân viên mặc trang phục lộn xộn. Khi đó việc tiến xa hơn trong những buổi thảo luận ký kết hợp đồng sẽ khó khăn hơn rất nhiều.

Đồng phục công sở đẹp mang lại hiệu quả công việc cao

Bên cạnh đó, trang phục chỉnh chu, phù hợp cũng sẽ giúp đội ngũ nhân sự trong công ty làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Sẽ thật mất năng lượng và mất hứng thú làm việc mỗi ngày khi hàng ngày bạn phải mặc một bộ trang phục thô cứng, chất liệu không thoải mái, kiểu dáng cũng chẳng đẹp chút nào. Nhưng sẽ thật tuyệt vời, thậm chí là yêu thích và hãnh diện khi được mặc một bộ đồng phục vừa đẹp, vừa thoải mái, thiết kế lại thời thượng. Một tinh thần thoải mái và tâm thế tích cực sẽ giúp năng suất làm việc cao hơn, hiệu quả công việc tốt hơn, công ty sẽ dễ dàng gặt hái thành công hơn bao giờ hết.

Bí quyết để doanh nghiệp có diện mạo chỉn chu, thanh lịch

Đồng phục công sở đẹp chính là bí quyết tạo nên diện mạo chỉn chu, thanh lịch cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Việt cần chú ý chọn đơn vị sản xuất đồng phục công sở uy tín để đạt được những tiêu chuẩn sản xuất.

Đồng phục công sở mang lại diện mạo chỉn chu, thanh lịch cho doanh nghiệp

Để cạnh tranh về giá, nhiều đơn vị đã tìm cách tiết kiệm chi phí trong các khâu như: thiết kế đơn giản hơn, may đo sơ sài, đường kim mũi chỉ không tỉ mỉ, các đường may không chắc chắn, xô lệch không chính xác, chất liệu vải có thể kém hơn so với yêu cầu, …Và tất nhiên những bộ đồng phục dạng này sẽ không thể mang lại cho doanh nghiệp một diện mạo chỉn chu, thanh lịch. Thậm chí nhiều bộ đồng phục còn kém sang, gây khó chịu, phản cảm cho người đối diện. Lãnh đạo của những doanh nghiệp này vì thế cũng sẽ bị đánh giá kém gu thẩm mỹ và chưa thực sự quan tâm nhiều đến đội ngũ nhân sự của mình.

Hiểu được điều đó, thương hiệu Đồng Phục Công Sở đã ra đời với sứ mệnh "Giúp hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam xuất hiện một cách chuyên nghiệp, tinh tế, thanh lịch thông qua bộ đồng phục từ các cấp quản lý đến nhân viên" từ đó doanh nghiệp An Tâm Vươn Tầm.

ĐỒNG PHỤC CÔNG SỞ

Địa chỉ: TA1 Hope Garden – 102 Phan Huy Ích, Phường 15, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline: 0961887777

Website: https://dongphuccongso.com/

Email: lienhe@dongphuccongso.com