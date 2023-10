Từ di sản "nấu nước gội đầu" của phụ nữ Việt tới sự chuyển mình trong sản phẩm thiết yếu cho mái tóc thời hiện đại

Những thập niên 90s, khi mỹ phẩm không phủ sóng rầm rộ như bây giờ, phụ nữ Việt luôn dành rất nhiều thời gian, công sức và tâm huyết cho những bước chăm sóc tự nhiên. Đối với phụ nữ Việt, mái tóc là một điều gì đó vô cùng thiêng liêng.

Đơn cử như phụ nữ dân tộc Thái Đen, việc chăm sóc mái tóc được coi là cả một nghệ thuật với nhiều nét độc đáo. Theo báo Văn Hóa - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, nước gội đầu của phụ nữ Thái Đen rất đặc biệt, phải là nước vo gạo nếp thật đặc. Nước đó phải để ít nhất 2 ngày - 2 đêm đến khi thành một hỗn hợp sền sệt sẽ được các cô gái Thái Đen mang đun nóng thêm một số loại lá cây như xả, bồ kết, lá rừng..., sau đó được dùng để gội đầu. Chính bởi sự kỳ công này, mà ngay cả khi phụ nữ Thái Đen luôn có quan niệm khắt khe và rất nhiều ràng buộc đối với mái tóc (không được tùy ý gội đầu, không được cắt tóc...) họ vẫn giữ được mái tóc đen dài mượt mà, óng ả.

Không đâu xa xôi, tuổi thơ của mỗi chúng ta không chỉ dừng lại ở những buổi trưa hè trốn nhà đi chơi, mồ hôi nhễ nhại, bùn đất lấm lem... mà còn ở những nồi nước gội đầu thơm ngát được các bà các mẹ chuẩn bị sẵn mỗi buổi chiều.

Ngày ấy, chỉ riêng một nồi nước gội đầu, các bà các mẹ đều phải chọn lọc từng loại thảo mộc. Theo nghiên cứu của Y học cổ truyền, quả bồ kết giúp duy trì mái tóc đen mượt, cỏ mần trầu trị rụng tóc, cải thiện tóc bạc sớm, vỏ bưởi có thể kích thích tóc mọc nhanh, cải thiện mái tóc khô xơ hư tổn hay lá hương nhu trị gàu, trị nấm, nuôi dưỡng mái tóc chắc khỏe...

Qua nhiều đời nay, bồ kết vẫn luôn là bí quyết của phụ nữ để có mái tóc dài, mượt mà, đen bóng, không xơ rối. Cây bồ kết (hợp với khí hậu nhiệt đới) có thể được trồng ở khắp nơi ở nước ta, vậy nên chỉ cần ra chợ là có thể mua một nắm bồ kết mang về nấu nước gội dầu. Tuy nhiên, không chỉ đơn thuần phơi khô rồi nấu nước như những nguyên liệu khác, quả bồ kết trước khi nấu cần phải được phơi khô, tách bỏ hạt để tránh gây bết tóc, sau đó nướng vàng, rồi mới cho vào nồi nước nấu cùng các loại thoải mộc tự nhiên khác.

Kinh nghiệm dân gian chăm sóc tóc còn được đúc kết trong ca dao, tục ngữ của người Việt như: “Tốt tóc gội cỏ mần trầu, sạch đầu thì gội lá sả”. Theo đó, muốn tóc tốt thì gội bằng nước đun với cỏ mần trầu, muốn đầu thơm sạch thì dùng nước đun với lá sả để làm sạch tóc.

Thời gian qua đi, cuộc sống hối hả hơn và mọi người có xu hướng ưa chuộng những sản phẩm nhanh và tiện lợi. Mọi người không còn kì công nướng quả bồ kết, phơi khô các loại lá... những chai dầu gội thảo dược dần thay thế nồi nước gội đầu ngày trước. Và từ đó thói quen chăm sóc mái tóc của người phụ nữ Việt cũng dần thay đổi theo thời gian.

Các bà, các mẹ còn không tốn thời gian nấu nước gội đầu nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nhẹ nhàng thư thái của một nồi nước gội đầu đậm hương vị truyền thống. Từ đó, chai dầu gội đầu thảo mộc dần in sâu vào tiềm thức của nhiều lớp người Việt.

Mỗi một sản phẩm khi ẩn trong mình những câu chuyện của xưa cũ đều góp phần tăng thêm độ tín nhiệm trước sự hào nhoáng của hàng loạt những dòng mỹ phẩm mới. Cầm trên tay một chai dầu gội thảo mộc dường như là sự hoài niệm về những câu chuyện từ chính kinh nghiệm của các bà các mẹ ngày trước. Nhưng đây lại là một hoài niệm không hề "cũ".

Nếu như ngày trước, nhắc đến dầu gội đầu dược liệu Thái Dương (DGDL Thái Dương), mọi người chỉ nghĩ đến dòng sản phẩm đặc trị các vấn đề về tóc, da đầu như trị gàu, trị rụng tóc, trị nấm… Chỉ khi mái tóc gặp phải những vấn đề khó nói, mới tìm đến Thái Dương.

Giờ đây, cùng với nhu cầu về làm đẹp, thì sự an toàn, lành tính ngày càng được coi trọng. Mọi người e ngại những hóa chất tổng hợp sẽ gây kích ứng, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Khi đó chiết xuất từ thiên nhiên trở thành xu hướng của ngành công nghiệp hóa mỹ phẩm trên toàn thế giới, vừa hay suốt 20 năm qua tất cả đã là tôn chỉ của công ty Sao Thái Dương, và cụ thể luôn hiện hữu ở các dòng DGDL Thái Dương.

Công ty Sao Thái Dương được sáng lập bởi vợ chồng dược sỹ Nguyễn Hữu Thắng và Thạc sỹ dược học Nguyễn Thị Hương Liên. Tất cả các sản phẩm trong đó có DGDL Thái Dương đều thử nghiệm lâm sàng về hiệu quả cũng như tính an toàn cho người sử dụng tại Khoa Da liễu, bệnh viên Quân Y 103.

Suốt 20 năm trở thành tiềm thức của nhiều thế hệ người Việt, công ty Sao Thái Dương quyết định thay đổi hình ảnh truyền thống xưa cũ, khoác lên mình một diện mạo mới để nhập cuộc chinh chiến cùng những dòng mỹ phẩm nhập ngoại ngoài thị trường.

Cùng ngạch sản phẩm chăm sóc tóc dược liệu với DGDL Thái Dương, thị trường mỹ phẩm Việt còn có thêm dầu gội Nguyên Xuân của công ty dược phẩm Hoa Linh. Dầu gội dược liệu Nguyên Xuân kết hợp cùng đội ngũ chuyên gia da liễu tại Bệnh viện Da liễu Trung ương - một trong những bệnh viện chuyên khoa đầu ngành da liễu tại Việt Nam tiến hành phân tích, nghiên cứu độ an toàn và hiệu quả trên tóc và da đầu của sản phẩm.

Không tiên phong trong ngành dầu gội dược liệu tại Việt Nam, nhưng sau 5 năm ra mắt, dầu gội Nguyên Xuân đã ghi dấu ấn khắp mọi "mặt trận", tạo nên một đợt sóng ngầm mạnh mẽ trong lòng người tiêu dùng Việt.

Quả thực, dầu gội Nguyên Xuân có độ phủ sóng cực kỳ lớn. Trên các sàn thương mại điện tử, dầu gội Nguyên Xuân xanh - đỏ có số lượng bán ra lên đến gần 80.000. Đặc biệt các hiệu thuốc, dầu gội Nguyên Xuân luôn được nhập với số lượng lớn và bán hết trong thời gian ngắn.

Chắc hẳn bạn còn nhớ khoảnh khắc dầu gội Nguyên Xuân xuất hiện trong nhiều bộ phim giờ vàng của VTV như "Thương Ngày Nắng Về", đó cũng là một trong những chiêu thức truyền thông làm mới hình ảnh cũng như tăng độ phủ sóng của dòng dầu gội dược liệu đến gần hơn với người dùng Việt.

Cùng với DGDL Thái Dương, dầu gội Nguyên Xuân xanh - đỏ cũng được ra đời dựa trên kinh nghiệm dân gian và các kết quả nghiên cứu mới của khoa học hiện đại. Sản phẩm là sự kết hợp của 13 loại dược liệu phương Đông như bạch quả, hà thủ ô, bồ kết, hương nhu, vỏ mần trầu… giúp dưỡng tóc và da đầu chắc khỏe.

Với độ phủ trên khắp các sàn TMĐT, mạng xã hội với loạt review 5* từ chính người dùng, đầu gội đầu Nguyên Xuân còn đồng hành cùng salon tóc với những bước chăm sóc phục hồi tóc hư tổn, lấy lại vẻ đẹp thanh xuân cho mái tóc người Việt.

"Đổi mới hay là chết", rất nhiều những thương hiệu Việt cùng thời với dầu gội Thái Dương cũng từng là tiên phong trong nhiều lĩnh vực làm đẹp của phụ nữ Việt cuối cũng cũng thua ngay trên chính "sân nhà". Sự nhập cuộc ồ ạt của các thương hiệu mỹ phẩm Hàn, Nhật, Pháp, Mỹ... tạo nên những cuộc đua khốc liệt mà chính bản thân thương hiệu Việt nếu không tự làm mới bản thân mình thì rất khó để cạnh tranh.

"Hòa nhập nhưng không hòa tan", giữ nguyên giá trị cốt lõi của văn hóa người Việt, công ty Sao Thái Dương, hay dược phẩm Hoa Linh cụ thể là hai dòng dầu gội dược liệu Thái Dương và Nguyên Xuân đã có một bước đột phá về truyền thông quảng bá, khẳng định lại giá trị của thương hiệu Việt trên thị trường.

Câu chuyện của hoài niệm, của thanh xuân vẫn luôn ẩn chứa trong những chai dầu gội dược liệu Thái Dương, Nguyên Xuân. Nhưng sự đổi mới từ chính mẫu mã, chiến dịch quảng bá... đã giúp những chai dầu gội quen thuộc rũ bỏ cái mác xưa cũ, để vươn mình chinh phục lớp người trẻ hiện đại.

