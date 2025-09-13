Try on dùm bạn: Đồ Muji dạo này… khó nói!

Vừa qua, một topic về mua sắm đang trở nên viral trên nền tảng Threads. Cụ thể, chủ bài viết sau khi trải nghiệm thử quần áo tại thương hiệu khá nổi tiếng Muji đã phản ánh rằng thiết kế quần áo của brand trông như "thời bao cấp", từ quần áo đến giày dép. Chúng mình đã trực tiếp đến cửa hàng Muji tại Hà Nội để trải nghiệm và kiểm chứng thực hư.

Bài viết đang viral trên Threads. Nguồn: @mlltyhhhh

Chúng mình đã đến trực tiếp cửa hàng Muji để kiểm chứng.

Đi một vòng quanh cửa hàng, ấn tượng đầu tiên về kiểu dáng quần áo Muji là sự đơn giản đến mức có phần đứng tuổi. Bảng màu trung tính với các màu sắc chủ đạo như nâu, trắng, be, xanh đậm,...

Item xuất hiện nhiều nhất trên kệ hàng là áo sơ mi. Sau khi thử, mình cảm thấy phom dáng áo không quá dễ mặc, thậm chí dễ "nuốt dáng" với những bạn có vóc người nhỏ, dù đã chọn size nhỏ nhất.

Sơ mi khi mặc lên người khá "nuốt dáng" và "dừ" hơn so với tuổi.

Nếu tách riêng để phối sơ mi cùng chân váy hoặc layer croptop thì tổng thể có phần trẻ trung hơn, nhưng nhìn chung vẫn chưa đạt đến mức xuất sắc. Điều này khiến nhiều bạn trẻ, vốn quen với các brand theo phong cách hiện đại, cá tính hiện nay dễ cảm thấy "không hợp gu".

Về chất liệu, nhiều sản phẩm được Muji ghi nhãn Kapok Double Gauze. Đây là loại vải được sản xuất từ sợi Kapok, thường được đánh giá cao nhờ độ mềm mịn, khả năng hút ẩm tốt và còn có đặc tính chống nước tự nhiên. Loại vải này phổ biến trong việc sản xuất áo khoác, đồ ngủ, gối đệm… - nghe qua thì khá xịn.

Cận chất vải của áo sơ mi.

Tuy nhiên, trải nghiệm thực tế lại không mấy dễ chịu: khi mặc trực tiếp trên da, bề mặt vải tạo cảm giác châm chích, khô ráp và khó chịu. Với những bạn có làn da nhạy cảm, tình trạng này còn rõ rệt hơn, gây ngứa và thiếu thoải mái. Trong khi đó, với mức giá khoảng 800.000 đồng cho một sản phẩm, rõ ràng thị trường có nhiều lựa chọn dễ chịu và thân thiện với làn da hơn.

Chuyển sang giày, tình hình cũng không khá hơn là bao. Hầu hết các mẫu giày ở Muji đều thiên về sự cơ bản, thiết kế tối giản, màu sắc trung tính. Một số mẫu thậm chí gợi liên tưởng đến phong cách "bao cấp" – khá đúng với nhận xét đang lan truyền trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, ưu điểm dễ nhận thấy là cảm giác đi khá thoải mái, êm ái, tạo sự thuận tiện cho vận động. Với mức giá khoảng 700.000 đồng, nếu mua để đi bộ, đi làm hoặc chạy nhẹ nhàng thì vẫn có thể coi là lựa chọn ổn, dù không quá nổi bật về mặt thẩm mỹ.

Từ trải nghiệm thực tế tại Muji Hà Nội, có thể thấy nhận xét "thiết kế Muji như đồ thời bao cấp" không hoàn toàn sai. Những ai mong đợi sự trẻ trung, hợp xu hướng hoặc sáng tạo trong thời trang có lẽ sẽ cảm thấy thất vọng. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý rằng Muji từ trước đến nay luôn định vị thương hiệu theo phong cách tối giản, ưu tiên tính công năng và sự thoải mái. Với những khách hàng coi trọng sự tiện dụng, nhẹ nhàng và tinh thần "less is more", sản phẩm của Muji vẫn giữ được sức hút riêng.