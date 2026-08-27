Thay cho những bộ móng đính đá cầu kỳ hay phối quá nhiều màu sắc, phái đẹp ưu tiên các thiết kế trong trẻo, thanh lịch và có thể kết hợp với nhiều phong cách trang phục. Sự sang trọng lúc này không nằm ở số lượng chi tiết trang trí mà được thể hiện qua màu sơn, độ bóng và những đường nét được xử lý tinh tế.

1. Móng trắng kem trong trẻo

Trắng kem, màu sữa và các sắc nude bán trong suốt là lựa chọn nổi bật của năm 2026. Lớp sơn mỏng tạo hiệu ứng mềm mại như kem tan, vừa giúp móng trông sạch sẽ vừa không tạo cảm giác quá trắng hoặc cứng.

Ưu điểm của kiểu móng này là phù hợp với hầu hết tông da, độ tuổi và hoàn cảnh. Từ đi làm, gặp gỡ bạn bè đến dự tiệc nhẹ, một bộ móng trắng kem đều mang lại vẻ chỉn chu mà không quá phô trương.

2. Móng ánh ngọc trai

Hiệu ứng ánh ngọc trai vẫn giữ sức hút nhờ vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng không đơn điệu. Bề mặt móng phản chiếu những dải màu óng ánh mảnh, gợi liên tưởng đến lớp xà cừ bên trong vỏ trai.

Dưới ánh sáng tự nhiên, màu móng thay đổi tinh tế theo từng chuyển động của bàn tay. Đây là lựa chọn phù hợp với những người muốn bộ móng có điểm nhấn nhưng vẫn giữ được vẻ trang nhã, dễ ứng dụng hằng ngày.

3. Móng Pháp viền siêu mảnh

Kiểu móng Pháp truyền thống được làm mới bằng đường viền trắng chỉ rộng khoảng 1 mm. Nền móng sử dụng màu hồng nude hoặc beige trong, sau đó chuyển nhẹ sang phần đầu móng màu trắng ngà.

Đường viền càng mảnh, bàn tay càng có cảm giác thanh thoát và các ngón trông dài hơn. Thiết kế này đặc biệt phù hợp với môi trường công sở, các buổi hẹn hoặc những dịp cần vẻ ngoài lịch sự.

4. Móng xanh baby blue

Baby Blue của năm 2026 không quá tươi mà được pha thêm sắc xám, tạo hiệu ứng mờ sương và dịu mắt. Màu sơn mang đến cảm giác mát mẻ, trẻ trung nhưng không khiến bàn tay trở nên quá nổi bật.

Sắc xanh này rất hợp khi kết hợp cùng quần áo denim, áo len hoặc trang phục màu trắng, xám và be. Tổng thể vừa phóng khoáng vừa giữ được nét nữ tính, tinh tế.

5. Móng nâu chocolate

Nâu chocolate đậm với bề mặt bóng mượt hoặc hiệu ứng nhung là gợi ý dành cho mùa thu đông. Màu sắc gợi cảm giác ấm áp như một tách cacao nóng, đặc biệt hài hòa với áo khoác dài, đồ len và trang phục màu trung tính.

Đây cũng là gam màu khá tôn làn da có sắc vàng ấm. Để bộ móng không bị nặng nề, nên ưu tiên dáng móng ngắn hoặc dài vừa phải, được bo tròn tự nhiên.

6. Móng nude điểm đường kẻ ánh kim

Một lớp nền nude trong kết hợp đường kẻ vàng siêu mảnh khoảng 0,1 mm là đại diện rõ nét cho phong cách tối giản năm 2026. Không cần đá, hoa nổi hay họa tiết phức tạp, bộ móng vẫn tạo ấn tượng nhờ sự chính xác trong từng chi tiết.

Thiết kế này cho thấy vẻ sang trọng đôi khi đến từ những yếu tố nhỏ nhất: nền móng sạch, màu sắc hài hòa và một đường ánh kim vừa đủ bắt sáng.