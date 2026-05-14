Thời gian qua, từ khóa Victoria's Secret Fashion Show đang trở lại rôm rả hơn bao giờ hết khi xuất hiện những đại diện Việt Nam tham gia đường đua đến sân khấu nội y lớn nhất hành tinh. Trong đó, nếu như Hoàng Thùy "kèn trống" sớm nhất và cũng... biến mất nhanh nhất, thì Trương Tri Trúc Diễm lại là người đẹp có những bước đi thầm lặng nhưng sớm ghi danh vào vòng trong. Khoảnh khắc nữ người mẫu 39 tuổi xuất hiện trong video được đăng tải trên fanpage chính thức của thương hiệu đã tạo nên niềm hy vọng phấn khởi cho cộng đồng mộ điệu Việt Nam.

Hình ảnh Trương Tri Trúc Diễm trong buổi casting Victoria’s Secret.

Được biết, tại vòng tuyển chọn toàn cầu của Victoria's Secret, bên cạnh Trúc Diễm còn có người mẫu Tú Ny là hai đại diện Việt Nam hiếm hoi lọt vào vòng casting trực tiếp diễn ra tại trung tâm thương mại Beverly Center, Los Angeles (Mỹ). Sáng nay, những hình ảnh check-in đầu tiên của Trúc Diễm tại đây đã được mạng xã hội chia sẻ rộng rãi cùng với nhiều lời chúc tốt đẹp từ người hâm mộ nước nhà.

Khán giả hi vọng may mắn sẽ mỉm cười với đại diện Việt Nam.

Trưa cùng ngày, Trúc Diễm đăng tải đoạn video ghi lại phần thể hiện của cô cho vòng casting quan trọng này. Trái với kỳ vọng, phản ứng của cư dân mạng nước nhà lại có phần thất vọng. Những bình luận như "thiếu thăng bằng", "bước đi lỏng lẻo" hay thậm chí là "nhảy chân sáo" được dùng để dán nhãn cho màn thể hiện của cựu người mẫu 39 tuổi, thậm chí đặt dấu hỏi lớn về cơ hội của Trúc Diễm tại sân khấu này:

- Xinh nhưng catwalk không đẹp.

- Sao đi kỳ vậy?

- Rồi, hiểu kết quả luôn.

- Nhìn giống như nhảy chân sáo ấy!

Phần thể hiện của Trúc Diễm chưa được đánh giá cao.

Phản ứng thất vọng với màn thể hiện của Trúc Diễm ngay lập tức xuất hiện.

Quan sát màn thể hiện của Trúc Diễm trong video, cô chọn lối di chuyển với năng lượng tươi sáng, bước đi có độ nảy nhẹ, hông đánh mạnh, hai tay đánh tự nhiên theo cơ thể và gương mặt luôn giữ biểu cảm tươi tắn, giữ ánh mắt kết nối với ống kính. Đây là kiểu catwalk thiên về năng lượng và cá tính hơn là kỹ thuật kiểm soát tuyệt đối theo chuẩn runway hiện đại, nơi hai mũi bước của người mẫu luôn đi trên một đường thẳng nhất định, cánh tay bất động và gương mặt không cảm xúc đã trở thành mặc định.

Với phản ứng mà Trúc Diễm đang nhận được vô tình tiết lộ một sự thật: Công chúng đương đại đang đóng khung tư duy bởi kỷ nguyên High Fashion - nơi sự tối giản và lạnh lùng được coi là thước đo duy nhất cho một người mẫu chuyên nghiệp. Thực tế, lịch sử thời trang từng có một thánh đường giải trí mang tên Commercial Runway mà Victoria's Secret chính là đỉnh cao.

Nữ người mẫu với năng lượng rạng rỡ, liên tục tương tác với ống kính.

Không thể phủ nhận thời kỳ hoàng kim (cuối thập niên 1990 đến khoảng năm 2015) với sự bùng nổ của các siêu mẫu huyền thoại như Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen, Adriana Lima và Alessandra Ambrosio đã định nghĩa lại khái niệm về sự quyến rũ toàn cầu. Những cú đánh hông trứ danh, nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin của họ đã trở thành ngôn ngữ trình diễn đặc trưng, đầy tính biểu tượng cho sân khấu này. Victoria's Secret vì thế không phải sàn diễn thời trang thuần túy, nơi người mẫu biến mình thành "chiếc giá treo đồ biết đi" mà đã trở thành huyền thoại không thể thay thế.

Giới mộ điệu và những fan trung thành của thương hiệu Victoria's Secret Fashion Show cho rằng chính sự chuyển dịch sang lối catwalk lạnh lùng, vô hồn theo tiêu chuẩn thời trang cao cấp là một trong những lý do khiến thương hiệu này mất dần sức hút. Khi show trở lại trong 2 năm gần đây, đã chứng kiến một làn sóng kêu gọi Victoria's Secret hãy mang những yếu tố của thời hoàng kim trở lại như lối trình diễn sống động hay sàn diễn kim tuyến lấp lánh.

Một trong những thiên thần biểu tượng của VSFS - Gisele Bündchen và bước đi đầy năng lượng.

Trở lại với đại diện Việt Nam, nhìn nhận một cách công tâm, phần thể hiện của Trương Tri Trúc Diễm trong video casting vẫn còn những điểm cần hoàn thiện. Bước chân của cô đôi lúc chưa đủ kiên định và dứt khoát, nhịp điệu còn thiếu sự ổn định cần thiết cho một sân khấu lớn đòi hỏi sự hoàn hảo tuyệt đối ở từng khung hình. Một số khán giả cũng đưa ra nhận định, ở thời kỳ đỉnh cao của Trúc Diễm, cô là người mẫu mạnh về quảng cáo, shooting hơn là trình là kỹ năng trình diễn trên sàn runway.

Ở cấp độ casting quốc tế, nơi hàng trăm người mẫu nóng bỏng đến từ khắp nơi trên thế giới cạnh tranh từng centimet, ranh giới giữa "phong cách cá nhân" và "kỹ thuật chưa đủ chín" đôi khi rất mong manh. Nhưng điều đáng ghi nhận hơn cả vẫn là sự hiện diện đầy bản lĩnh của Trương Tri Trúc Diễm tại sân khấu giấc mơ của nghề mẫu.

Ở tuổi 39, sau một hành trình dài cống hiến và tìm kiếm cơ hội trên đất khách, cô vẫn dám đứng trước một cơ hội lớn mà không nhiều người mẫu Việt Nam đủ tự tin đặt chân đến. Dù kết quả cuối cùng ra sao, đường đến Victoria's Secret của Trương Tri Trúc Diễm không bắt đầu từ video casting hôm nay và chắc chắn cũng sẽ không kết thúc ở đó. Bởi lẽ, tấm vé đến sàn diễn nội y đắt giá nhất hành tinh có thể có hoặc không, nhưng đôi cánh của sự bản lĩnh đã được cô tự tay đeo lên cho mình ngay từ khoảnh khắc bước chân vào Beverly Center để đi đến tận cùng giấc mơ của chính mình.

Phần trình diễn của Trương Tri Trúc Diễm tại vòng casting trực tiếp do chính chủ đăng tải.

