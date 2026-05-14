Ở tuổi 30, Moon Ga Young ngày càng chứng minh sức hút của một trong những mỹ nhân nổi bật nhất màn ảnh Hàn hiện nay, với nhan sắc và khí chất thăng hạng thấy rõ theo thời gian. Đặc biệt, tạo hình của nữ diễn viên tại Baeksang Awards vừa qua đã khiến mạng xã hội bùng nổ: đường nét sắc sảo, body quyến rũ cùng thần thái sang trọng giúp cô chiếm trọn spotlight ngay khi xuất hiện. Nhiều khán giả dành lời khen cho visual ngày càng cuốn hút, nhận định rằng Moon Ga Young đang chạm đến thời kỳ đỉnh cao nhan sắc sau nhiều năm hoạt động. Bên cạnh những lời tán dương, không ít ý kiến cũng bàn tán về sự khác biệt trên gương mặt mỹ nhân sinh năm 1996.

Moon Ga Young với tạo hình bùng nổ tại thảm đỏ Baeksang 2026. Nữ diễn viên khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng tỷ lệ cơ thể siêu đẹp trong mẫu slip dress đỏ đầy gợi cảm. (Ảnh: Instagram)

Tổng thể đường nét của Moon Ga Young không thay đổi quá nhiều, nhưng shape mặt của cô hiện tại có phần khác biệt so với quá khứ. Khuôn mặt nữ diễn viên trông nhỏ và thon hơn đáng kể, phần má bầu bĩnh cũng không còn, thay vào đó, gò má và đường viền hàm sắc nét hơn, khiến visual chuyển sang vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng. Kết hợp cùng cách makeup nhấn vào lớp nền mịn lì và đường contour nhẹ càng làm các đường nét thêm nổi bật, sống mũi trông cao và thanh thoát hơn. Lý giải cho màn thăng hạng nhan sắc này, đa phần đều cho rằng minh tinh sinh năm 1996 đã giảm cân để visual sắc bén hơn. Số ít còn lại cho rằng nữ diễn viên đã tiêm botox, làm mũi để đường nét thêm phần thanh thoát và góc cạnh.

Dù bí quyết thực sự đằng sau diện mạo ngày càng thăng hạng của Moon Ga Young là gì, không thể phủ nhận nữ diễn viên đang có màn lột xác rất thành công cả về nhan sắc lẫn thần thái. Từ hình ảnh ngọt ngào, trong trẻo thuở mới bước chân vào làng giải trí, nữ diễn viên hiện tại gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc sảo, sang trọng và ngày càng cuốn hút hơn theo thời gian. Sở dĩ, nhiều người tin rằng Moon Ga Young chỉ giảm cân vì tổng thể đường nét vẫn rất tự nhiên, hài hòa và cân đối. Hơn nữa, việc giảm cân kết hợp với gout thời trang hiện đại cùng style makeup phù hợp, nhan sắc của nữ diễn viên ngày càng "lên hương" cũng là điều dễ hiểu.

Thực tế, người đẹp từng chia sẻ cô luôn duy trì cân nặng khoảng 46kg nhờ phương pháp khoa học thay vì ép bản thân vào những chế độ ăn kiêng khắc nghiệt. Nữ diễn viên vẫn ăn đủ bữa, ưu tiên thực phẩm lành mạnh và cân bằng dinh dưỡng, chỉ điều chỉnh khẩu phần ở mức vừa phải để giữ vóc dáng ổn định. Không chọn cách nhịn ăn để giảm cân, mỹ nhân xứ Hàn tập trung vào việc vận động đều đặn nhằm duy trì sức khỏe và thể trạng dẻo dai. Ngoài việc ăn uống khoa học, Moon Ga Young còn kết họp theo đuổi nhiều bộ môn khác nhau như cưỡi ngựa, leo núi, đánh golf hay lặn; thời gian gần đây còn kết hợp thêm pilates và gym, giúp cơ thể săn chắc, linh hoạt và góp phần tạo nên diện mạo ngày càng thăng cấp.