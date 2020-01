Trước nghi án thẩm mỹ bủa vây, các người đẹp Vbiz đã đáp trả dư luận như thế nào?

Á hậu Hoàng Thùy: "Về nhà tôi, tôi cho sờ thử"

Trước thềm dự thi Miss Universe 2019, Hoàng Thùy bỗng nhiên xuất hiện với vóc dáng "phổng phao", vòng 1 nảy nở hơn hẳn bình thường. Ngay lập tức Á hậu vướng nghi án dao kéo vòng 1. Càng so sánh càng thấy rõ sự thay đổi nơi vòng 1 của Hoàng Thùy, từ nhỏ nhắp thậm chí còn lép đến nở nang nóng bỏng đốt mắt người nhìn.

Từ ngày vướng nghi án trùng tu vòng 1, Hoàng Thùy chăm khoe ngực hơn cả. Nếu như trước kia khi diện những thiết kế cổ V sâu hút, vòng 1 như lặn mất tăm thì nay không thể phủ nhận nàng Á hậu quá đỗi gợi cảm nóng bỏng trong những thiết kế thế này.

Cùng diện suit đứng dáng nhưng trước kia vừa phải bao nhiêu thì nay táo bạo sexy bấy nhiêu.

Trước những nghi án nâng ngực bủa vây, Hoàng Thùy khẳng định chắc như đinh đóng cột khi được hỏi về nghi án đại tu vòng 1 của mình: "Em nghĩ là em không muốn trả lời câu hỏi này. Mọi người thử đoán đi ạ. Hoặc là ai về nhà em cho sờ thử".

Minh Hằng: Dùng app điện thoại nên mặt khác lạ



Minh Hằng từng vướng nghi án thẩm mỹ khi livestream với khuôn mặt có phần đơ cứng cùng phần cằm nhọn hoắt. Từ đó suốt cả năm 2018, chiếc cằm của Minh Hằng trở thành chủ đề bàn tán của truyền thông và công chúng.

Sau khi bị dân tình săm soi quá nhiều, Minh Hằng đã livestream trở lại và chia sẻ về vấn đề này: "Lần livestream trước, tôi bị dìm không thương tiếc. Đó là chưa kể những lần tôi bị dìm hàng khi các bạn khán giả hâm mộ chụp ảnh lúc tôi chưa kịp chuẩn bị tạo dáng. Chắc phải cho khám mọi người mới thực sự tin rằng Minh Hằng không phẫu thuật thẩm mỹ".

Theo lời Minh Hằng, gương mặt cô bị biến dạng như vậy là do sử dụng một app trên điện thoại, dẫn đến việc phần cằm bị bóp méo một cách kì dị. Còn về lí do gương mặt thon gọn hơn, Minh Hằng giải thích vì cô sụt cân khá nhiều khi đóng phim. Đó cũng là lý do mà mặt cô gọn gàng hơn trông thấy. Hơn nữa, việc giảm cân cũng là một chủ đích của Minh Hằng để có thể phù hợp với nhiều hình tượng.

Thế nhưng không chỉ trong clip livestream quay bằng điện thoại mà cả khi lên sóng truyền hình, công chúng vẫn thấy phần cằm của Minh Hằng như đưa ra phía trước.

Hòa Minzy, Hồ Ngọc Hà... : Tự tay bóp mũi, véo má để chứng minh không thẩm mỹ

Chỉ một bức ảnh đi mua sắm mà Hòa Minzy dấy lên không ít nghi án thẩm mỹ quanh nhanh sắc của mình. Nhiều người cho rằng họ không nhận ra Hòa Minzy. Nữ ca sĩ bị cho là đã phẫu thuật thẩm mỹ, khiến mặt cứng đơ.



"Do một năm qua tích cực giảm cân, rồi đợt bị bệnh đến bây giờ xuống 12kg còn có 40kg thôi. Mặt mũi, chân tay lom hom, gầy quá toàn xương nó vậy. Chứ mặt Hòa trừ hàm răng chưa bao giờ gọt cắt, chỉnh sửa hay tiêm hút bất cứ thứ gì cả. Đừng ai nghi ngờ chiếc mũi yêu quý của tôi", Hòa Minzy cho biết.

Ngay lập tức Hòa Minzy đăng đàn đáp trả lại, cô khẳng định không phẫu thuật thẩm mỹ như tin đồn. Thậm chí cô còn livestream và tự tay véo má, véo mũi để chứng tỏ gương mặt của mình hoàn toàn tự nhiên.

So với thời điểm mới vào nghề, nhan sắc của Hồ Ngọc Hà được đánh giá ngày càng xinh đẹp, mặn mà hơn. Tuy được khen ngợi về nhan sắc nhưng nhiều người không tin cô sở hữu vẻ đẹp tự nhiên. Và nghi vấn Hà Hồ phẫu thuật thẩm mỹ không ít lần dấy lên. Tuy nhiên, trước bão tin đồn, nữ ca sĩ đều lên tiếng phủ nhận.

Hồ Ngọc Hà trực tiếp đăng đoạn clip ngắn trong đó có một hành động rất nhỏ, tự văn vẹo mũi để khẳng định chiếc mũi cao thon gọn của mình là hoàn toàn tự nhiên, không can thiệp dao kéo lần nào. Đây được cho là màn đáp trả rất tinh tế và khéo léo của Hà Hồ nhằm chứng minh tin đồn cô chỉnh sửa mũi là không đúng sự thật.

Là một trong những hot girl đời đầu của Sài thành, Midu ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng bởi vẻ ngoài dễ thương cùng gương mặt bầu bĩnh. Có thời điểm Midu liên tục vướng phải tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ khi xuất hiện với gương mặt khác lạ hay sống mũi cao thon hoàn hảo.

Trước tin đồn thẩm mỹ xoay quanh nhan sắc của mình, Midu trực tiếp livestream để chứng nhinh nhan sắc mình hoàn toàn tự nhiên. Cô còn chia sẻ mũi cao là thừa hưởng từ bố nhưng vẫn tự ti về đầu mũi hơi to so với gương mặt.

Midu chớp mắt, khẳng định không cắt mí. Cô còn cho biết do có tròng mắt to "khác người" nên không bao giờ phải đeo lens.

"Mũi tôi không sửa gì hết, từ nhỏ đến giờ đã như vậy rồi. Tôi có mũi cao giống bố. Trên gương mặt của tôi mình thích nhất là cái mũi, nhưng cũng có một khuyết điểm đó là đầu mũi to" - Midu chia sẻ.