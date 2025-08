Trước Lương Thùy Linh, không thiếu sao Việt nuôi mộng làm thời trang: Ngành này "dễ ăn" vậy sao?

Lương Thùy Linh đang trở thành tâm điểm tranh cãi khi thương hiệu thời trang mới ra mắt nhận về nhiều ý kiến thất vọng từ công chúng. Dù là nàng Hậu có học vấn, sắc vóc và gu thời trang cá nhân ấn tượng, nhưng màn "debut" trong vai trò mới này của Lương Thùy Linh có thể là một cái nhắc nhở cho những ai có dự định bước chân vào ngành này với một tâm thế vô tư. Bởi kinh doanh thời trang chưa bao giờ là con đường trải đầy hoa hồng.

Trước Lương Thuỳ Linh, không ít sao Việt từng nuôi mộng lấn sân thời trang, biến đam mê cái đẹp thành thương hiệu mang dấu ấn cá nhân. Tuy nhiên, có người gặt hái thành công vang dội, có người chật vật rồi phải dừng lại trong tiếc nuối, cũng không ít trường hợp rút lui sau những bài học đắt giá. Hành trình xây dựng một thương hiệu thời trang chưa bao giờ là cuộc chơi dễ dàng, dù đó là những gương mặt đã nổi tiếng hay sở hữu sức ảnh hưởng lớn đến đâu. Cùng điểm lại những cái tên nổi bật đã, đang và từng bước chân vào cuộc chơi nhiều cơ hội nhưng cũng lắm chông gai này.

Đỗ Mỹ Linh: Corentin

Các Hoa/Á hậu Vbiz đã không ít lần chứng tỏ sức hút của mình khi lấn sân sang kinh doanh thời trang, và Đỗ Mỹ Linh là một trong số đó khi sáng lập thương hiệu cá nhân mang tên Corentin hồi đầu năm 2021. Corentin được Hoa hậu Việt Nam 2016 khai sinh từ niềm yêu thích thời trang và học vấn quản trị. Tuy nhiên đến nay thương hiệu này đã ngừng hoạt động. Theo cập nhật từ fanpage của Corentin, bài đăng cuối cùng được chia sẻ vào tháng 2, và hiện tại website bán hàng cũng đã đóng cửa

Corentin của Đỗ Mỹ Linh theo đuổi phong cách sang trọng, rất phù hợp với hình ảnh mà người hâm mộ định nghĩa về cô: một vẻ đẹp "dâu hào môn" đầy tinh tế và thanh thoát. Thiết kế của thương hiệu thường sử dụng tông màu trung tính, tối giản và tập trung khai thác chất liệu mềm mại, đường cắt tỉ mỉ. Corentin không theo đuổi các xu hướng phóng khoáng hay rực rỡ, thay vào đó, thương hiệu định hình tinh thần trang nhã, xây dựng phong cách thời trang của một người phụ nữ có gu.

Nguyễn Trần Khánh Vân: Lavani

Nguyễn Trần Khánh Vân lại là một trường hợp nổi bật khi vẫn kiên trì theo đuổi con đường kinh doanh thời trang với thương hiệu Lavani - nơi cô dành trọn tâm huyết để phát triển dòng váy đầm dạ hội, đầm cocktail và các thiết kế dự tiệc cao cấp.

Lavani được Khánh Vân sáng lập như một sự tiếp nối hoàn hảo cho hình ảnh "nữ hoàng sắc đẹp" mà cô đã xây dựng sau hành trình Miss Universe. Các thiết kế của Lavani không chạy theo số đông, mà tập trung tạo nên những chiếc đầm giúp phái đẹp tỏa sáng trong những khoảnh khắc đặc biệt. Đúng như cái tên "Lavani" mang hàm ý về sự mềm mại, quyến rũ, thương hiệu cho ra các mẫu mã tôn vinh nét đẹp hình thể người phụ nữ với những đường cắt ôm khéo léo, phom tôn dáng, cùng các chi tiết đính kết tinh xảo. Hiện tại, brand thời trang của Khánh Vân vẫn đang hoạt động tích cực, liên tục ra mắt những bộ sưu tập mới, kết hợp cùng các NTK Việt.

Thảo Nhi Lê: Daphale Studios

Trước khi theo đuổi sự nghiệp beauty queen, Thảo Nhi Lê đã sớm nổi tiếng với vai trò fashion influencer và nhà sáng lập thương hiệu thời trang Daphale Studios. Daphale khởi nguồn với dòng sản phẩm nội y cao cấp. Lợi thế am hiểu thị trường và khả năng xây dựng hình ảnh cá nhân sắc sảo giúp Daphale nhanh chóng trở thành local brand được giới trẻ yêu thích, đặc biệt là những cô gái theo đuổi phong cách sexy-chic kiểu Âu Mỹ.

Về sau, Daphale tiếp tục mở rộng với dòng ready-to-wear, tập trung vào những item đậm chất "it-girl" như váy bodycon, áo corset, mini dress, hướng đến những cô nàng hiện đại, yêu thích sự quyến rũ nhưng không chấp nhận sự phô diễn, luôn biết cách làm chủ hình ảnh bản thân.

H'Hen Niê: Hemp Oi

Khác với nhiều mỹ nhân Vbiz xây dựng thương hiệu thời trang dựa trên sức hút cá nhân, H'Hen Niê chọn một hướng đi lặng lẽ và đầy bản sắc với Hemp Oi. Nàng Hậu người Ê-đê mang trong mình niềm tự hào với nguồn cội, thay vì chọn những dòng sản phẩm chạy theo xu hướng, cô cùng Hemp Oi nghiên cứu vải gai dầu chất liệu tự nhiên, thân thiện với môi trường.

Hemp Oi không quảng bá rầm rộ bằng hình ảnh của H’Hen Niê, cũng không chạy theo các chiến dịch tiếp thị ồn ào. Thay vào đó, thương hiệu tập trung tạo dấu ấn bằng câu chuyện bền vững đậm màu sắc bản địa. Sản phẩm của Hemp Oi trải dài từ váy áo tối giản, phụ kiện cho đến túi xách thủ công tất cả đều được làm từ vải gai dầu với phong cách mộc mạc, tự nhiên nhưng không kém phần hiện đại.

Vũ Thu Phương: PhoenixV

Với bề dày kinh nghiệm trên sàn diễn, Vũ Thu Phương không đơn thuần làm thời trang để bán, cô xây dựng PhoenixV như một "sân khấu" thực thụ để thể hiện đam mê. PhoenixV nổi bật với phong cách thanh lịch, gợi cảm nhưng luôn giữ tinh thần quyền lực và tinh tế đúng với hình ảnh của siêu mẫu Vũ Thu Phương từ khi bước ra khỏi sàn catwalk. PhoenixV kiên định với dòng sản phẩm tôn vinh các chất liệu cao cấp như lụa tơ tằm, được xử lý tỉ mỉ qua từng đường cắt, nếp gấp, tạo nên phom dáng mềm mại nhưng vẫn sắc sảo.

Xuất thân là 1 chân dài bước ra từ sàn diễn, Vũ Thu Phương chăm tổ chức show thời trang, ra mắt các bộ sưu tập mới mỗi năm. Đây cũng là brand Việt được Lyra - biểu tượng âm nhạc mới nổi của Ireland lựa chọn cho một dự án hình ảnh quan trọng, đưa thiết kế Việt thêm lần nữa vươn tầm quốc tế

Ngọc Hân: Ngọc Hân Boutique, ADAM Store

Trong số các nàng Hậu Vbiz lấn sân kinh doanh thời trang, Ngọc Hân chính là cái tên ghi dấu ấn mạnh mẽ nhất khi sở hữu hai thương hiệu ở hai phân khúc hoàn toàn khác biệt, nhưng đều gặt hái được thành công đáng nể.

Ngọc Hân Boutique là thương hiệu áo dài cao cấp mang đậm dấu ấn cá nhân của cô - một Hoa hậu gắn liền với tà áo dài truyền thống. Các thiết kế của Ngọc Hân Boutique được nhiều sao Việt lựa chọn làm trang phục cưới, áo dài lễ Tết bởi khả năng giữ trọn vẹn "hồn Việt" qua từng đường nét.

Không dừng lại ở thời trang nữ, Ngọc Hân còn là đồng sáng lập của ADAM Store - thương hiệu suit nam cao cấp. Từ một cái tên non trẻ, ADAM Store hiện nay đã phát triển thành hệ thống 70 cửa hàng trên khắp cả nước. Sự thành công của ADAM Store đến từ việc nắm bắt nhu cầu thực tế của phái mạnh về một dòng sản phẩm suit vừa vặn, trẻ trung, giá trị cao nhưng vẫn có mức giá hợp lý so với hàng ngoại nhập.

Kỳ Duyên & Minh Triệu: THUNN

Cặp đôi tri kỷ đình đám của Vbiz - Kỳ Duyên và Minh Triệu không chỉ gắn bó trong công việc, đời sống mà còn từng cùng nhau xây dựng thương hiệu streetwear mang tên THUNN. Đây là dự án thời trang đánh dấu sự kết hợp mạnh mẽ giữa hai cá tính cool ngầu của họ. THUNN theo đuổi phong cách chủ đạo năng động, trẻ trung và đầy phóng khoáng. Các sản phẩm của thương hiệu tập trung vào những thiết kế basic dễ phối đồ nhưng vẫn chỉn chu, bắt mắt, từ áo phông, hoodie cho đến các mẫu quần short, chân váy mang đậm chất đường phố.

Tuy nhiên, dù nhận được sự ủng hộ lớn từ cộng đồng fan, THUNN đã chính thức thông báo dừng hoạt động vào giữa năm 2025, để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Đây là ví dụ điển hình cho việc ngay cả những thương hiệu được hậu thuẫn bởi các tên tuổi đình đám cũng không dễ dàng để đứng vững trong thị trường thời trang đầy cạnh tranh.

Diệp Lâm Anh: Coco Jambo, Bakynaky, Boorin Clothing

Hiếm có người đẹp nào năng suất như Diệp Lâm Anh. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, cô đã từng lần lượt ra mắt 3 thương hiệu với những phong cách, đối tượng khách hàng khác nhau. Nhưng rất tiếc đến nay đều đã dừng lại.

Coco Jambo là thương hiệu thành công nhất trong cả 3, nơi Diệp Lâm Anh gửi gắm những thiết kế mang phong cách nữ tính, dịu dàng, ngọt ngào. Coco Jambo tập trung vào các dòng sản phẩm váy đầm dạo phố, váy công sở, các thiết kế tiểu thư “bánh bèo” với gam màu pastel nhẹ nhàng. Đây từng là thương hiệu nhận được nhiều sự yêu thích từ các khách hàng trẻ trung, nữ tính.

Bakynaky lại là một “mảng màu” khác trong hành trình kinh doanh của Diệp Lâm Anh, mang đậm phong cách streetwear phóng khoáng, cá tính và bụi bặm, tập trung vào các sản phẩm như áo hoodie, áo phông oversized, bomber jacket dành cho giới trẻ yêu thích sự năng động, thoải mái.

Boorin Clothing có thể xem là con lai thú vị giữa hai thương hiệu trước đó của Diệp Lâm Anh. Boorin Clothing dung hòa cả hai, tạo nên một dòng thời trang nữ tính vẫn trẻ trung, điệu đà nhưng vẫn đủ sự phóng khoáng, linh hoạt. Những chiếc váy dạo phố đơn giản, áo croptop kết hợp chân váy ngắn, trên nền chất liệu cotton co giãn chính là đặc trưng của Boorin.

Yến Trang & Yến Nhi: SY STORE

SY STORE là đứa con tinh thần của cặp chị em Yến Trang - Yến Nhi (Song Yến), ra đời từ năm 2012 với tâm huyết tạo nên một thương hiệu thời trang thiết kế cao cấp dành cho phái đẹp. Xuất phát từ niềm đam mê sâu sắc với cái đẹp, Song Yến đã thổi vào SY STORE phong cách thời trang phóng khoáng, nữ tính nhưng đầy tự tin và tinh tế, đúng với hình ảnh người phụ nữ hiện đại mà cả hai theo đuổi.

SY STORE không chạy theo số lượng hay trào lưu, mà chú trọng vào sự chỉn chu, tỉ mỉ từ khâu chọn lựa chất liệu, phom dáng đến từng đường kim mũi chỉ. Được dẫn dắt bởi hai đôi mắt có gu, các thiết kế của SY luôn giữ vững tinh thần thanh lịch, hiện đại, sang trọng mà vẫn trẻ trung, ứng dụng cao. Không ồn ào quảng bá rầm rộ, SY STORE chọn cho mình cách tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm chất lượng và phong cách nhẹ nhàng, chuẩn mực nhưng đầy cá tính.

Stylist Kelbin Lei: Nobody Knows

Được tạo dựng 1 tay từ stylist cứng cựa của Vbiz là Kelbin Lei - Nobody Knows dù mới được ra mắt không lâu nhưng đã có sức hút và chỗ đứng nhất định nhờ thẩm mỹ tối giản, siêu lôi cuốn. Không chạy theo sự phô trương, Nobody Knows chọn cho mình phong cách tối giản (minimalism) đậm chất Kelbin - sang chảnh, tinh tế nhưng vẫn giữ được nét mạnh mẽ, cuốn hút.

Nobody Knows phát triển sản phẩm dành cho cả nam và nữ, tập trung vào những thiết kế basic được trau chuốt tỉ mỉ về phom dáng và chất liệu. Dù tối giản nhưng không hề đơn điệu, các thiết kế mang một tinh thần quiet luxury rõ rệt, sự đắt giá nằm ở chi tiết, từ cách xử lý đường cắt, màu sắc trung tính cho đến chất liệu cao cấp. Đặc biệt, túi xách là một mảng rất được chú ý của Nobody Knows. Những mẫu túi được yêu thích bởi tính đa dụng, thẩm mỹ tinh tế, dễ dàng mix&match trong mọi phong cách từ casual cho đến formal.