Chẳng rõ từ bao giờ, Hoa hậu đền Hùng Giáng My được phong tặng cùng một lúc hai danh hiệu: Người đẹp không tuổi và Trùm vựa sến. Có lẽ cả hai danh hiệu đều khởi nguồn một nỗi lo rất đàn bà: chấp niệm với tuổi tác, luôn cố gắng để níu kéo thanh xuân bằng vải vóc, mỹ phẩm và vô vàn phương cách tự nhiên lẫn nhân tạo khác.

Ở đây, chúng ta phải cắt nghĩa: vì sao Giáng My lại thường bị bảo là "sến" và kỳ thực, "sến" là gì? Theo định nghĩa thì sến trong thời trang là lối phục sức quá đà so với hoàn cảnh, nhiều chi tiết thừa thãi rườm rà, màu sắc thường rất rợn mắt... với mục đích tối thượng là câu kéo ánh nhìn của mọi người xung quanh.

Những tiêu chí này nếu áp vào thời trang của Giáng My thì quả không chệch vào đâu được. Bộ cánh mới nhất lại càng rõ mười mươi.

Mới xem qua, hẳn không ít người sẽ nghĩ đây là trang phục được Giáng My ưu ái sử dụng trong một thảm đỏ thời trang nào đó. Cô diện một thiết kế vàng ruộm góc trời, lại còn tô điểm thêm bằng chiếc mũ kiểu cách lạ lẫm.

Thế nhưng chẳng có sự kiện showbiz nào, thay vào đó chỉ là đám cưới một người quen. Với bộ cánh nặng về hiệu ứng thị giác thế này, Hoa hậu Giáng My (theo cách nói của Gen Z) đã "tặng một vé cho cô dâu ra chuồng gà".

Để đạt tới đỉnh cao "trùm vựa sến", Giáng My đã dày công thu thập kinh nghiệm trong suốt hơn chục năm qua. Mỗi bộ cánh của người đẹp không tuổi là một đỉnh cao về độ sến mà hiếm ai vượt qua được.

Rực về màu, nặng về chi tiết, chưa kể từ kiểu tóc đến trang điểm đều cho thấy nỗ lực đối phó với thời gian của Giáng My. Có điều kết quả cô nhận được lại là một chuỗi thăng hạng trên Top mặc xấu của nhiều chuyên trang.

Kể cũng lạ đời bởi hơn 20 năm trước thì ngoài tiếng tăm từ một biểu tượng nhan sắc, Giáng My còn được phái đẹp cùng thời tán tụng như một IT girl chánh hiệu. Được biết, IT girl là từ chỉ những cô gái nổi tiếng vì phong cách sống sành điệu và truyền cảm hứng. Và những hình ảnh ở thập niên 90 của nàng Hậu quả thật không nói dối chút nào.

Trước khi mê mải chạy theo những màu xanh đỏ tím vàng, Giáng My của thập niên 90 lại là nữ nhân có thẩm mỹ tinh giản, thời thượng và rất cool. Chẳng hạn bộ cánh với blazer da và quần ống đứng, đi kèm giày mũi nhọn của cô xứng đáng được khen là "vượt thời gian" - đến bây giờ khối nàng vẫn áp dụng ngon ơ.

Cô còn tự tin khoe sắc vóc trời ban với đầm mini juyp đi kèm tất da chân và giày đế thô sành điệu. Kiểu giày này đang trở lại vào năm 2021, được nhà mốt Versace lăng xê hết mực.

Cũng chẳng quằn quại với đủ kiểu tóc uốn lượn cong veo như hiện tại, đặc trưng của Giáng My ngày xưa chính là tóc đen nhánh được chẻ ngôi 50/50, để suôn thẳng tự nhiên.

Hình ảnh Giáng My diện đầm bodycon sành điệu, thần thái ngút ngàn quả là vượt trội hẳn so với các Hoa hậu bây giờ.

Cô cũng không ngại váy 2 dây - item mà xưa kia bị mặc định là có phần "lẳng" so với con gái Việt Nam. Âu cũng bởi Giáng My tự nhận mình được tiếp xúc văn hóa phương tây từ sớm.

Kể cả khi lên đồ ra sân bay, Giáng My cũng cho thấy một phiên bản năng động, trẻ khỏe và rất cool. Thế mới thấy thời gian có thể bỏ quên dăm ba phần trên nhan sắc, nhưng bẻ ngoặt hẳn gu thẩm mỹ như trường hợp của nàng Hoa hậu đền Hùng quả là kỳ lạ.

