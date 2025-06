Trước khi được chồng tặng cùng lúc 2 chiếc Birkin tiền tỷ, Midu đã có sẵn bộ sưu tập Hermès khủng

Sau 1 năm từ hôn lễ cổ tích, Midu và thiếu gia Minh Đạt vừa qua đã có buổi tiệc kỉ niệm ngày cưới lãng mạn trên bãi biển tại 1 resort ở Hồ Tràm. Sự kiện được thiết kế chỉn chu với 2 tone màu trắng và xanh dương kết hợp, liền mạch từ hoa cưới đến trang phục của nhân vật chính. Đáng chú ý, 2 món quà đắt giá mà Midu được ông xã bất ngờ trao tặng một lần nữa khiến dân tình xuýt xoa ngưỡng mộ vì nữ diễn viên xinh đẹp đã thắng đời tuyệt đối. Theo đó, một cặp túi Hermès Birkin đã được chú rể bí mật mua tặng vợ với ý nghĩa đại diện cho cát và biển - nơi họ đang tổ chức hôn lễ lần 2 lúc này.

Màu xanh baby blue là lựa chọn của Midu khi tổ chức lễ kỉ niệm ngày cưới trên biển.

Cả hai chiếc túi đều thuộc dòng Birkin B25 classic - size quốc dân của nhà Hermès. Birkin 25 Beton với gam màu xám ngà thanh lịch, nằm trong top màu bán chạy và giữ giá bền nhất của Hermès. Giá resell hiện tại của một chiếc Beton full set, còn mới, có thể lên tới 23.000 - 28.000 USD (600 - 700 triệu đồng), gấp đôi giá retail tại boutique.

Chiếc Birkin 25 Bleu France lại gây chú ý không kém với màu xanh hoàng gia sang chảnh, tôn da và cực ăn ảnh khi đi sự kiện. Mẫu túi này ở thị trường mua đi bán lại cũng rơi vào khoảng 24.000 - 30.000 USD. Như vậy, ông xã Midu nếu không "săn" được hàng chính hãng có thể phải bỏ ra ít nhất 1,2 tỷ đồng cho 2 món quà kỉ niệm dành tặng vợ.

Cận cảnh 2 chiếc Hermès Birkin mới nhất mà Midu được tặng.



Được biết đến là "tay chơi" hàng hiệu sành sỏi, Midu đặc biệt có niềm yêu thích với thương hiệu xa xỉ nước Pháp, nằm trong nhóm khách hàng VIP của Hermès Việt Nam. Năm 2023, nữ diễn viên từng gây chú ý với video đi tậu túi Birkin nhưng thành quả rinh về là hơn 20 món đồ Hermès cùng lúc.

Cụ thể, Birkin B25 màu Rose Magnolia là chiếc túi đã lọt vào mắt xanh của Midu khi ấy, để mua được mẫu túi này cô phải tích luỹ gấp nhiều lần hoá đơn của chiếc Birkin. Vì thế, ngay trong buổi shopping hôm ấy Midu đã không ngần ngại rút hầu bao để mang về cùng lúc Birkin Rose Magnolia và loạt phụ kiện khác.

Chiếc Birkin màu hồng được Midu mê mẩn, dành hẳn 1 video để ghi lại hành trình sở hữu được "em nó".

Rose Magnolia là một tông hồng cánh sen khá rực, trendy nhưng vẫn ngọt ngào, được săn lùng vì hiếm do không được sản xuất liên tục. Size B25 (25 cm) cũng là size "IT" được nhiều người yêu thích nhất vì nhỏ gọn, dễ xách, dễ đầu tư vì tỷ lệ giữ giá cao. Giá chính hãng của mẫu túi này thường rơi vào khoảng 10.000 - 11.000 US (hơn 260 triệu đồng). Ở thị trường resell dao động trung bình từ 26.000 - 32.000 USD tuỳ vào tình trạng.

Midu thường kết hợp mẫu túi này cũng những bộ trang phục ton sur ton.

Cũng trong 2023, Midu tiếp tục đập hộp chiếc Birkin B25 thứ 2 với phiên bản Etain. Xám thiếc là một tone màu trung tính timeless nên được hội sưu tầm Birkin đặc biệt yêu thích, đa số khách hàng sở hữu giữ để dùng lâu dài vì dễ phối, sang trọng, không lỗi mốt. Giá retail chính hãng trong khoảng 10.000 -12.000 USD (200 - 300 triệu) nhưng với Etain thường phải có lịch sử mua Hermès tốt để được offer.

Midu bên 2 chiếc Hermès Birkin tự sắm trước khi được bổ sung vào BST 2 màu sắc mới do ông xã dành tặng.

"Nghiện" Hermès, Midu chắc chắn không thể bỏ qua dòng Mini Kelly 20 cực hút. Tháng 2/2024 nữ diễn viên tiếp tục unboxing túi hiệu đắt đỏ, cô chia sẻ: Đầu năm mua túi Hermes để cả năm được may mắn, sung túc. Lần này, siêu phẩm mới của Midu là chiếc túi thuộc dòng Mini Kelly 20 Special Order với dấu HSS (Horse Shoe Stamp) - đơn hàng được custom theo yêu cầu.

Điểm đặc biệt của chiếc túi nằm ở phối màu 2 tông Bleu Pale (xanh phấn nhạt) và Nata (trắng kem), tạo cảm giác tinh tế, sang trọng như sở thích của chính chủ. Với giá 35.000 USD (khoảng 900 triệu đồng) ở thị trường resell, chiếc Mini Kelly nhỏ nhắn nhưng đủ để chứng minh đẳng cấp "phú bà" của Midu.

Túi Kelly phiên bản mini trẻ trung và phù hợp với dáng người của Midu.

Trước đó, Midu cũng góp mặt trong buổi tiệc tối đặc biệt riêng tư, được tổ chức mỗi năm 1 lần với tư cách khách mời VIP của Hermès. Tại sự kiện này, nữ diễn viên xuất hiện nền nã với chiếc mini dress trắng, xách trên tay một mẫu Mini Kelly HSS khác - phiên bản Craie/Etain có định giá khoảng từ 33.000 USD - 40.000 USD (860 triệu - 1 tỷ đồng trên thị trường resale quốc tế). Giá chính hãng của Hermès Mini Kelly luôn thấp hơn khá nhiều nhưng rất khó mua, thường chỉ khách VIP mới có cơ hội cho Special Order (HSS) và Midu thì nằm trong số đó.

Chiếc túi Midu mang dự tiệc tối cho thấy độ "chịu chơi" vì phom Mini Kelly Sellier phối màu HSS là "holy grail" - thuộc top khó săn trong các dòng Kelly.

Ngoài túi xách, series đập hộp Hermès trên trang cá nhân của Midu cũng từng xuất hiện những món phụ kiện đắt giá không kém như đồng hồ. Midu từng có lần khoe cận cảnh 2 chiếc đồng hồ Hermès mà cô bổ sung vào BST cùng lúc, gồm: Hermès Heure H kinh điển, phiên bản dây da màu trắng nhẹ nhàng, viền mặt đính kim cương. Mẫu thứ hai đặc biệt hơn dù không nằm trong kế hoạch ban đầu nhưng Midu cũng kịp thời rước về khi vô tình nhìn thấy ở store chính là Hermès Nantucket Double Tour, phiên bản 2 mặt số đêm sao lấp lánh có giá chính hãng hơn 230 triệu. Bên cạnh đó, "phú bà" là tín đồ Hermès cũng sở hữu nhiều món phụ kiện trang trí cho chiếc túi đắt đỏ như khăn lụa và charm hình ngựa Rodeo.

Chỉ riêng việc giữ toàn bộ hộp, thẻ, tag và unbox đúng chuẩn đã chứng minh Midu chăm chút từng chi tiết cho thú chơi Hermès.