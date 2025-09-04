Trời sinh mỹ nhân này làm đại minh tinh: Tuổi tứ tuần mà cơ bụng số 11 cỡ này

Jeon Ji Hyun đang tích cực hoạt động trở lại, với liên tiếp các dự án phim ảnh và hợp đồng quảng bá thời trang được công bố. Đi cùng với việc phủ sóng hình ảnh, "mợ chảnh" cũng biến hoá với hình ảnh mới mẻ hơn bằng kiểu tóc ngắn rất lâu đã không tái xuất. Mới đây, tại buổi họp báo ra mắt phim mới đóng cặp cùng tài tử Kang Dong Won, "couple 1981" gây sốt với ngoại hình sang chảnh, hết sức đẹp đôi. Từ vóc dáng cao ráo, thần thái đĩnh đạc đến 2 bộ trang phục matching được lựa chọn kỹ càng từ Louis Vuitton và Dior đều giúp 2 ngôi sao đình đám toả sáng.

Jeon Ji Hyun và Kang Dong Won đều là những ngôi sao có khí chất "tài phiệt" cùng vóc dáng model.

Đại sứ LV chứng minh đẳng cấp "nữ thần không tuổi" khi xuất hiện trong set đồ của hãng, nổi bật nhất là chiếc Cropped button-trimmed jacket có giá 6,32 triệu won (120 triệu đồng). Thiết kế tối giản nhưng tinh tế với phần khuy ánh vàng chạy dọc, mix cùng quần ống suông cạp cao đã tôn trọn vóc dáng cao ráo, thanh thoát của minh tinh 8X. Từ ánh mắt sắc sảo đến lối pose tự tin, Jeon Ji Hyun không chỉ mang khí chất thời trang đỉnh cao mà còn toát lên vẻ quyền lực rất riêng.

Tuy nhiên, điểm khiến dân tình "đứng ngồi không yên" lại chính là vòng eo cực phẩm của cô. Trong một vài khoảnh khắc, chiếc áo croptop của Jeon Ji Hyun vô tình để lộ cơ bụng số 11 săn chắc với đường nét vòng eo nhỏ gọn khiến ai cũng phải trầm trồ. Dù đã là mẹ 2 con ở tuổi 44, Jeon Ji Hyun vẫn giữ được body nét căng đến mức khó tin, minh chứng rõ rệt cho sự kỷ luật và nghiêm túc trong chế độ rèn luyện hình thể của "mợ chảnh".

Đó là lý do vì sao thời gian gần đây bên cạnh các nhãn hàng thời trang và trang sức xa xỉ, Jeon Ji Hyun còn trở thành gương mặt đại diện cho nhãn hàng đồ tập của Hàn Quốc. Trong bộ ảnh quảng bá mới của Andar, nữ diễn viên diện trọn set đồ thể thao ôm sát cơ thể, khoe bờ vai săn chắc, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài miên man. Với chiều cao 1m73 và cân nặng khoảng 52kg, vóc dáng như thời đôi mươi dù của nữ diễn viên "Vì sao đưa anh tới" khiến công chúng ngưỡng mộ cách cô kiểm soát vóc dáng bền bỉ qua năm tháng.





Công thức giữ dáng của Jeon Ji Hyun có thể sẽ phù hợp với những ai thuộc tuýp anti ăn kiêng, nhưng hơn hết vẫn phải chăm chỉ tập thể dục. "Đối với tôi, tập thể dục cũng giống như việc hít thở vậy" - Jeon Ji Hyun từng chia sẻ trong một bài phỏng vấn. Dưới đây là 5 tips độ body cộp mác "mợ chảnh Chun Song Yi":

1. Chạy bộ mỗi sáng

Dù bận rộn quay phim trong hay ngoài nước, Jeon Ji Hyun vẫn duy trì thói quen dậy từ 6-7 giờ để chạy bộ trên máy. Cardio không chỉ giúp đốt mỡ, giữ dáng mà còn cải thiện tim phổi, tăng sức bền và giải tỏa căng thẳng nhờ endorphin.

2. Pilates 3 buổi/tuần

"Mợ chảnh" kết thân với Pilates để rèn cơ bụng, cơ lưng và vùng chậu - bí quyết cho cơ bụng số 11 cực phẩm. Bộ môn này cũng giúp dáng dẻ săn chắc, cải thiện tư thế và bảo vệ cột sống, cực cần thiết cho một diễn viên thường xuyên đóng cảnh hành động.

3. Ăn đủ 3 bữa, chọn ngũ cốc thay cơm trắng

Khác với nhiều chế độ ăn kiêng khắc nghiệt, Jeon Ji Hyun vẫn ăn đủ 3 bữa/ngày, ưu tiên tinh bột tốt từ gạo lứt hay ngũ cốc nguyên hạt. Thực đơn luôn cân bằng giữa tinh bột, protein, chất béo để cơ thể khỏe mạnh, duy trì năng lượng cho lịch trình bận rộn.

4. "Chân ái" sữa lắc ức gà

Một công thức từng gắn bó với cô chính là sữa lắc ức gà cùng trái cây và ngũ cốc. Vừa ít calo, vừa no lâu, lại giàu protein giúp giữ cơ và giảm mỡ. Bí quyết nhỏ: không nêm gia vị để giữ hương vị tự nhiên và hạn chế thêm chất béo xấu.

5. Ăn chậm bằng "chiêu độc"

Jeon Ji Hyun còn có 2 thủ thuật nghe lạ nhưng hiệu quả: tô son kỹ trước bữa ăn để phải ăn chậm, và cố tình dùng không thuận khi cầm đũa để ăn ít lại. Việc kéo dài thời gian nhai giúp não kịp nhận tín hiệu no, từ đó kiểm soát khẩu phần tốt hơn.