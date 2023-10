Trời sang thu hanh khô, đây là loạt item dưỡng da mà chị em nên bổ sung khi skincare để làn da luôn căng mọng

Thời tiết mùa thu dịu mát nhưng cũng có phần hanh khô hơn so với mùa hè. Tiết trời có phần thất thường nên việc chăm sóc da của các chị em cũng cần thay đổi. Vì vậy các nàng đừng quên chăm sóc da kỹ lưỡng để đảm bảo da luôn đẹp khỏe.

Dưới đây là những sản phẩm dưỡng da mà các nàng có thể tham khảo.

Những item dưỡng da cho mùa thu

Tẩy trang Bioderma Sebium H20

Bioderma là một trong những thương hiệu mỹ phẩm lành tính và an toàn cho da được nhiều chị em tin dùng. Nhắc đến Bioderma không thể không nhắc đến sản phẩm tẩy trang của hãng. Nước tẩy trang Bioderma Sebium H20 giúp nhẹ nhàng loại bỏ lớp trang điểm và tạp chất mà không cần rửa lại với nước. Đây là sản phẩm nước tẩy trang dịu nhẹ và phù hợp với cả da nhạy cảm. Bioderma Sebium H20 mang đến khả năng làm sạch khá hiệu quả, lớp trang điểm cơ bản sẽ được làm sạch sau 1 - 2 lần thay bông mà không gây cảm giác châm chích. Bên cạnh đó, sản phẩm không để lại cảm giác bết dính sau khi sử dụng, giúp da được mềm mại và mịn màng hơn. Vì thế đây là chai nước tẩy trang rất thích hợp để sử dụng trong mùa thu hanh khô.

Sữa rửa mặt Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming

Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming là sản phẩm sữa rửa mặt tạo bọt làm sạch và giúp cân bằng cho da thường và da dầu, đồng thời nhẹ nhàng loại bỏ tạp chất mà không làm mất đi độ ẩm cần thiết của da. Vậy nên các chị em có thể sắm chai sữa rửa mặt này để sử dụng trong mùa thu nhé! Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming có thành phần chiết xuất hoa cúc vừa giúp kháng viêm, làm sạch sâu lại làm dịu da hiệu quả. Sản phẩm sữa rửa mặt này phù hợp nhất với những nàng da thường và da dầu. Sử dụng Kiehl's Calendula Deep Cleansing Foaming đều đặn các nàng sẽ thấy làn da được cải thiện, mềm mịn, mụn và dầu giảm đáng kể đấy nhé!

Tinh chất Sulwhasoo First Care Activating

Đây là sản phẩm tinh chất đầu tiên - First Care Activating Serum - là bước đầu tiên để giúp da khỏe mạnh, hấp thụ dưỡng chất chuyên sâu. Sulwhasoo First Care Activating Serum nay được tái sinh trở thành "thế hệ thứ 6" mới nhất vào năm 2023 với công thức và thiết kế được phát triển nhiều hơn. Chai serum này giúp tăng cường khả năng phục hồi tự nhiên của làn da, cải thiện nếp nhăn, cấp ẩm, hỗ trợ khả năng bảo vệ của hàng rào da. Vì thế mà sử dụng sản phẩm này đều đặn mỗi ngày các chị em sẽ sở hữu làn da sáng rạng rỡ và trong trẻo hơn.

Kem dưỡng Lancôme 300-peptide Rénergie

Chị em nào đang tìm một sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa thì nhất định không thể bỏ qua Lancôme 300-peptide Rénergie. Đây là dòng kem dưỡng nâng căng, săn chắc, giảm nhăn của Lancôme. Sản phẩm kết hợp 3 thành phần dưỡng da: Hyaluronic Acid, sức mạnh 300 loại Peptides và Niacinamide giúp tái tạo làn da, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa. Hyaluronic Acid có khả năng hấp thụ nước gấp 1.000 lần trọng lượng của nó, cấp ẩm sâu, giúp giảm nếp nhăn và tăng độ săn chắc của làn da. Niacinamide là một loại vitamin hỗ trợ các chức năng của da với hiệu quả đã được chứng minh trong việc cải thiện màu da, làm giảm các vết thâm và sạm màu do tuổi tác. Với lọ kem dưỡng này, làn da của các nàng sẽ luôn căng mọng trong mùa thu.

Máy đẩy tinh chất Halio Ion Hot & Cool

Bên cạnh việc sử dụng các sản phẩm dưỡng da thì các nàng cũng có thể sắm thêm một chiếc máy đẩy tinh chất để việc chăm sóc da được hiệu quả hơn nhé! Halio Ion Hot & Cool sở hữu chế độ làm sạch sâu và đẩy dưỡng chất bằng công nghệ Ion Galvanic hiện đại ở 45 độ C, nhờ đó làm tăng gấp 3,5 lần hiệu quả trị thâm và dưỡng trắng so với thoa tay thông thường. Đồng thời, chiếc máy này còn được nâng cấp thêm chế độ massage lạnh, giúp thư giãn, cải thiện tuần hoàn máu, khóa dưỡng chất và se khít lỗ chân lông. Sản phẩm tích hợp 4 chế độ làm đẹp với 5 cấp độ sóng rung, an toàn cho cả làn da nhạy cảm, đây xứng đáng là item skincare mà các nàng nhất định phải sở hữu trong mùa thu.

