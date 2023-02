Trời nồm ẩm thế này, mặc như thế nào cho phù hợp?

Đơn giản nhưng không kém phần sang trọng, thiết kế áo len trắng cổ vạt đen với đường cut-out tinh tế của nhà The Pure sẽ mang đến cho chị em diện mạo sang trọng, kiêu sa. Bạn có thể phối với quần jeans hay chân váy khi đi làm đều cực kỳ đẹp. Sản phẩm đang được shop được bán với giá 590k.

Với thời tiết se lạnh của mùa xuân, những mẫu áo len tăm mỏng sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho chị em. Mẫu áo len pullover xoắn ngực của Chalin diện lên vừa tôn dáng, màu sắc tôn da, đã vậy còn phù hợp với thời tiết của miền Bắc hiện giờ. Ai ''kết'' mẫu áo này nhớ ghé qua Instagram của shop để sắm ngay.

Cùng là chất liệu len tăm, bạn có thêm một gợi ý thú vị khác đến từ The Delia. Kiểu dáng cổ yếm kết hợp cùng phần tay dài chính là điểm nhấn cho mẫu áo len này. Áo hiện có 3 màu là be, nâu và xanh cực kỳ trendy và nhã nhặn cho bạn lựa chọn. Giá các sản phẩm của The Delia chỉ rơi vào khoảng 220k - 250k thôi nàng nhé.

Áo len cộc tay là item thịnh hành mà chị em nên sở hữu cho mình vào mùa thu. Bạn nên chọn mua những item có hoạ tiết đơn giản như kẻ ngang để diện mạo thêm thanh lịch và trẻ trung. Mẫu áo len của Nut Closet hội tụ đầy đủ những yếu tố cần thiết cho chị em công sở diện đi làm. Đặc biệt, giá thành lại cực hợp lý với ví tiền của chị em.

Nếu chuộng nét tối giản cùng tông màu nâu giống các ulzzang Hàn thì bạn có thể lựa chọn sản phẩm của nhà Charlot. Chất liệu len mỏng này không hề gây bức bí, khó chịu khi diện vào mùa xuân, nói chung là cực kỳ đáng sắm.

The Delia cũng đang bán nhiều sản phẩm áo thun, áo len mỏng cực kỳ trendy cho tủ đồ của chị em. Kiểu dáng có cổ đang rất được ưa thích, nếu là một cô nàng sành điệu và không ngại thay đổi, chị em nên thử nghiệm ngay dáng áo độc đáo này.

Áo cardigan vừa dễ mặc lại siêu cấp nữ tính, nàng công sở diện đi làm là thoải mái và hợp lý vô cùng. Với kiểu dáng cổ tam giác, sản phẩm tiếp theo cũng là gợi ý thú vị cho phong cách ngày xuân của bạn đó. Đừng quên ghé qua các địa chỉ của Nut Closet để rinh ''ẻm'' về nhé.

