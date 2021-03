Trời nồm ẩm, skincare mãi vẫn nhớp nháp khó chịu là bởi bạn chưa biết đến 4 tips này

Trong tiết trời giao mùa, nồm ẩm như hiện tại, không khí thường có độ ẩm khá cao do đó việc skincare cũng có chút thay đổi so với những thời điểm khác. Tình cảnh chung của nhiều cô nàng trong tiết trời này chính là skincare mãi mà da vẫn nhớp nháp khó chịu, dưỡng chất lâu thấm. Điều này là bởi không khí ẩm nên làn da cũng có phần ẩm mượt hơn so với mùa hanh khô trong tiết trời Đông, nếu bạn vẫn sử dụng những sản phẩm dưỡng mùa Đông thì lúc này sẽ là quá nặng đô, khó có thể thấm vào da. Để tránh điều này thì bạn nên áp dụng thêm 4 bí kíp chăm da dưới đây.



1. Đổi sang kem dưỡng dịu nhẹ

Trong mùa đông hanh khô, làn da của chúng ta thường khá khô tróc, hanh hao nên sẽ cần nhờ cậy đến những loại kem dưỡng đậm đặc, thành phần nhiều dưỡng chất để duy trì được độ ẩm căng mọng suốt cả ngày dài, tránh hanh khô. Tuy nhiên, trong tiết trời Xuân Hè, khi độ ẩm trong không khí tăng cao, thì làn da cũng mọng mướt hơn, thậm chí còn có xu hướng tiết dầu nhiều hơn. Vậy nên lúc này thì những loại kem dưỡng đậm đặc sẽ là quá bí bức, dày so với làn da, từ đó khi bôi lên da sẽ lâu thấm, để lại cảm giác nhớp nháp, bóng dầu khó chịu, thậm chí còn gây bít tắc lỗ chân lông, nảy sinh mụn.

Vậy nên tốt nhất vào lúc này, bạn nên đổi sang một loại kem dưỡng có kết cấu mỏng nhẹ, từ đó chúng sẽ thấm nhanh hơn, để lại bề mặt da ráo mịn nhưng vẫn đủ căng mọng. Kem dưỡng dạng gel hay lotion thường có kết cấu mỏng nhẹ hơn dạng kem, vậy nên đây sẽ là sự lựa chọn khá hợp lý.

2. Dùng miếng pad tẩy da chết

Những tế bào già nua, xỉn màu cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng da thô ráp, lỗ chân lông to, sần sùi xám xịt và khó hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng. Nếu trên bề mặt da bị bí tắc với lớp tế bào chết thì kem dưỡng khó thấm, không thể phát huy hết công dụng và sẽ gây nhờn, bí bức khó chịu . Vì vậy bạn nên đều đặn dùng thêm miếng pad tẩy da chết để giúp da thông thoáng và mềm mại, dễ dàng hấp thụ dưỡng chất hơn. Nếu e ngại dùng sản phẩm tẩy da chết có thể gây tổn hại đến làn da thì bạn có thể tìm đến những sản phẩm miếng pad tẩy da chết với thành phần tẩm sẵn AHA, BHA hoặc PHA cùng với nhiều loại dưỡng chất khác giúp vừa tẩy da chết vừa dưỡng da nhẹ nhàng.

3. Đắp lotion mask

Nếu bạn thoe toner hay lotion mãi mà da không thấm thì bạn có thể đổi sang phương pháp lotion mask. Khi đắp lotion mask, bạn pha loãng 5-8 giọt lotion với nước, đổ hỗn hợp vào bông tẩy trang rồi đắp lên da. Thành phần dưỡng chất trong lotion sẽ đưa nước thẩm thấu vào da, đem lại hiệu quả dưỡng ẩm sâu hơn so với việc chỉ thoa lotion bằng tay như thông thường. Ngoài ra vì đã được pha loãng với nước nên sau khi đắp lotion mask bạn sẽ thấy da ngậm nước căng mọng nhưng không hề bết dính. Lúc này nếu bạn thoa kem dưỡng cũng thấy kem thấm nhanh hơn so với bình thường.

4. Dùng kem chống nắng không chứa dầu khoáng

Kem chống nắng vốn thường có kết cấu dầy, dễ để lại lớp màng bóng nhờn dính khó chịu trên da. Trong tiết trời nồm ẩm như hiện tại, bạn nên đổi sang một loại kem chống nắng không chứa dầu khoáng vì sản phẩm này sẽ có phần nhẹ nhàng, thấm nhanh và ráo mịn hơn; từ đó khi thoa lên da cũng nhanh chóng lì mịn, không để lại lớp màng khó chịu.