Có những nhan sắc mà ngay cả khi không cần đến lớp makeup cầu kỳ hay những bộ cánh lộng lẫy, vẫn đủ sức làm lay động lòng người. Hoa hậu Thanh Thủy chính là một minh chứng điển hình. Mới đây, khoảnh khắc nàng Hậu rơi lệ để lấy cảm xúc trong hậu trường bộ ảnh đón tuổi 24 bất ngờ gây sốt khắp TikTok, thu hút hơn 3 triệu lượt xem. Không trang điểm lộng lẫy hay setup bối cảnh cầu kỳ, chính đường nét thanh tú cùng visual trong trẻo tựa tiên tử đã giúp Thanh Thủy càng trở nên cuốn hút, được netizen dành nhiều lời khen, cho rằng cô "khóc thôi cũng đẹp" hay càng nhìn càng muốn che chở.

Không chỉ ghi điểm với nhan sắc ngọt ngào, Thanh Thủy còn ngày càng khẳng định gu thời trang tinh tế, ngày càng thăng hạng rõ rệt. Phong cách của nàng Hậu đơn giản nhưng không đơn điệu, luôn khéo léo tôn lên vóc dáng mảnh mai cùng vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và đầy cuốn hút. Ngắm loạt outfit của Thanh Thủy, chị em không chỉ có thêm cảm hứng mặc đẹp mà còn dễ dàng bỏ túi nhiều công thức phối đồ trẻ trung, thời thượng.

Style đời thường của Thanh Thủy đẹp khó tìm điểm chê. Cô lựa chọn áo croptop tay phồng kết hợp cùng quần suông màu nâu, đồng điệu với túi xách để tạo nên tổng thể hài hòa, có gu. Điểm nhấn của outfit nằm ở lớp vạt váy mỏng phủ bên ngoài quần, mang đến cảm giác bay bổng, mới lạ và giúp set đồ thêm phần nổi bật mà vẫn tinh tế.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần

Diện sơ mi trắng cơ bản, Thanh Thủy khéo léo kết hợp cùng quần jeans ống rộng và sơ vin gọn gàng để tạo hiệu ứng vóc dáng cân đối, thanh thoát. Hoàn thiện outfit bằng một đôi sneaker trắng, cô nàng mang đến tổng thể trẻ trung, năng động nhưng vẫn đầy phong cách. Đây cũng là công thức phối đồ kinh điển, đẹp bất bại, ai diện cũng hợp.

Gợi ý mua sắm tương tự: Sơ mi - Quần jeans

Khoe khéo vòng eo thon gọn, Thanh Thủy lựa chọn áo thun ôm phối cùng quần jeans - công thức đơn giản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Những item cơ bản khi được kết hợp đúng cách hoàn toàn có thể tạo nên tổng thể trẻ trung, năng động và cực kỳ trendy. Đây cũng là gợi ý phối đồ chị em có thể lưu ngay để áp dụng cho những ngày muốn mặc đẹp mà không cần quá cầu kỳ.

Gợi ý mua sắm tương tự: Áo - Quần jeans

Vi vu nghỉ dưỡng, Thanh Thủy khoác lên mình bộ đầm trắng dáng dài với thiết kế không tay đầy tinh tế. Không cần họa tiết cầu kỳ hay những chi tiết phức tạp, chiếc váy vẫn giúp cô nàng tôn lên vẻ đẹp thanh thoát, nữ tính và sang trọng. Đây là kiểu trang phục lý tưởng cho những chuyến du lịch, vừa nhẹ nhàng, bay bổng vừa mang đến vẻ ngoài cuốn hút.

Gợi ý mua sắm tương tự: Đầm

Thanh Thủy gợi ý cho chị em một công thức lên đồ đi biển vừa gợi cảm vừa sành điệu với bikini hai mảnh kết hợp cùng quần jeans. Sự kết hợp giữa nét quyến rũ của bikini và vẻ năng động, cá tính của quần jeans tạo nên tổng thể hài hòa, mang đến phong cách nửa kín nửa hở đầy cuốn hút mà không quá phô trương.

Gợi ý mua sắm tương tự: Bikini - Quần jeans