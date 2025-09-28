Đừng để thời tiết "đổ nước" vào cuộc vui của bạn: Mùa thu thực ra là một trong những mùa ẩm ướt nhất trong năm vì những cơn mưa khó đoán và gió lớn do các đợt bão nhiệt đới dội lên, cộng thêm không khí lạnh dần khiến những người thiếu chuẩn bị phải đầu hàng chỉ trong một buổi chiều.

Vì vậy bên cạnh áo khoác chống thấm kiểu rain slicker, trench coat, barn jacket hay anorak, việc bổ sung một chiếc mũ đi mưa tử tế là bước nâng cấp đơn giản mà hiệu quả, đặc biệt khi áo khoác của bạn không có mũ; nhiều người vẫn trung thành với ô nhưng thực tế ô cần tay để cầm, dễ vướng víu trong gió, và… rất hay bị bỏ quên. Còn mũ làm từ nylon hoặc vinyl chống nước thì rảnh tay hoàn toàn, bảo vệ cả đầu và tóc, đồng thời tăng độ "ăn hình" cho outfit ngày ẩm ương.

Trong các lựa chọn hiện tại, mũ bucket đang là ngôi sao vì vành rộng giúp nước tạt ra xa mặt, nắng mưa đều "cân" tốt, lại cực dễ phối: Bạn có thể chọn phối đơn sắc khi đội bucket cùng màu áo khoác, túi hoặc giày để tổng thể gọn gàng tinh tế, hoặc chơi nổi với chất liệu patent bóng màu tươi để "đánh thức" những ngày mưa xám xịt; nếu mũ có dây đeo cằm thì càng đáng yêu, vừa giữ form khi gió lớn vừa thêm chi tiết phong cách.

Với những ai chuộng sự kín đáo và hiệu quả, hãy "mượn" bí kíp của Kendall Roy: Mũ lưỡi trai chất liệu chống thấm cực hợp các ngày mưa lâm râm, phối cùng jeans, tee và áo khoác nhẹ là đủ thanh lịch năng động mà không gồng; còn nếu bạn mê nét retro thì bonnet buộc dưới cằm là lựa chọn "đáng thử" - chiếc mũ từng gắn liền với hình ảnh Nữ hoàng Elizabeth II trong những ngày mưa ở trường đua: Vừa che đầu kín, vừa giữ kiểu tóc, lại tạo điểm nhấn vintage dịu dàng, có thể phối với trench cổ điển, găng tay mỏng và ủng Chelsea để hoàn thiện tinh thần "ladylike".

Chất liệu là "linh hồn" của mũ đi mưa: Hãy ưu tiên nylon dệt chặt, vinyl hoặc PU phủ chống nước, phần lót thoáng khí để đội lâu không bí, đường may nên có băng dán chống thấm; vành mũ quyết định công năng và tỉ lệ khuôn mặt - vành rộng che mưa tốt hơn, hợp mặt dài hoặc trái xoan; vành trung bình đa dụng, hợp nhiều dáng; còn lưỡi trai giúp che trán và mắt, rất hợp ngày mưa nhẹ; màu sắc không chỉ là sở thích mà còn là chiến lược: Tông trung tính như đen, be, olive giúp phối đồ dễ, bền xu hướng; tông sáng và phản quang tăng độ an toàn tầm nhìn khi trời mưa tối.

Chất liệu patent bóng phản chiếu ánh sáng đẹp, khiến set đồ mưa trông "đắt tiền" hơn ngay cả khi bạn chỉ mặc áo thun và quần jean; về style, một chiếc bucket vinyl đen phối trench be và bốt cao su tạo nên công thức "đi mưa không điệu đà" nhưng vẫn rất thời trang; nếu muốn "đổi vibe" phố xá, hãy thử mũ lưỡi trai navy với anorak xanh rêu, quần thun và sneaker chống nước vừa gọn để di chuyển, vừa thoải mái cho lịch trình dài.

Nhóm yêu điệu retro có thể chọn bonnet màu kem buộc nơ nhỏ với áo khoác dạ mỏng, váy midi và tất len, trông như một thước phim cũ giữa ngày mưa mới.

Tính thực dụng cũng cần nâng lên: Hãy chọn mũ gập gọn được, bỏ vừa túi xách hoặc ngăn áo khoác; sau khi dính mưa, phủi sạch nước, treo nơi thoáng gió, tránh nhiệt độ cao để giữ form và lớp phủ; nếu là vinyl/patent, dùng khăn mềm lau khô, hạn chế cọ xát với bề mặt thô ráp;

Đừng quên tóc tai: Mũ đi mưa có thể cứu kiểu tóc, nhưng hãy xịt chống ẩm nhẹ trước khi ra đường để tóc không xù khi tháo mũ; cuối cùng, thái độ là "phụ kiện" quan trọng nhất: Thay vì để mưa phá mood, coi cơn mưa như cái cớ để chơi chất liệu, chơi tông màu, chơi silhouette, biến đường ướt thành sàn diễn nhỏ của riêng bạn; từ bucket vành rộng cho ngày mưa xối xả, lưỡi trai tối giản cho mưa lất phất đến bonnet buộc cằm đậm chất hoài cổ, mũ đi mưa không chỉ là "lá chắn" mà còn là tuyên ngôn cá tính; mùa thu chính thức gõ cửa và danh sách lựa chọn gần như vô tận nên nếu phải đầu tư một món thông minh cho tủ đồ mùa mưa, hãy bắt đầu từ một chiếc mũ đi mưa chuẩn chỉnh: Rảnh tay, không ướt, không nhàm, luôn "lên hình" đẹp.