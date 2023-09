Trinh Phạm bình chọn 4 chai serum vitamin C đáng đầu tư: Chất lượng tốt, giá vừa túi tiền, đặc biệt nàng da nhạy cảm nên sắm

Trinh Phạm là một trong những beauty blogger được phái đẹp tín nhiệm.

Cô thường xuyên chia sẻ các bí quyết làm đẹp cũng như những sản phẩm dưỡng da yêu thích của bản thân lên mạng xã hội chị em tham khảo. Mới đây, Trinh Phạm tiếp tục tiết lộ 4 sản phẩm chứa vitamin C ''chân ái'' mà cô thường xuyên sử dụng, giúp các chị em đang gặp các vấn đề về mụn thâm hoặc da sạm màu có thể lựa chọn.

Bộ 4 sản phẩm được Trịnh Phạm giới thiệu lần này đều đến từ các thương hiệu mỹ phẩm quen mặt với tất cả chị em. Đặc biệt, những ai sở hữu làn da mụn, nhạy cảm và dễ để lại vết thâm giống làn da của Trịnh Phạm.

Một trong số những loại vitamin C mà Trinh Phạm tâm đắc nhất chính là Vitamin C Green Tea Enzyme Brightening Serum của nhà innisfree. Nữ KOL nổi tiếng biết, sau khi sử dụng em này làn da của cô đã đỡ thâm hơn rất nhiều so với trước đó và không hề gây kích ứng. Thành phần của em này có chứa 2 loại vitamin C là dẫn xuất vitamin C tan trong nước và viên nang vitamin C tan trong dầu. Bên cạnh đó còn có enzym trà xanh hỗ trợ tẩy da chết nhẹ để đẩy nhanh quá trình làm sáng và mờ thâm.

Nơi mua: innisfree - khoảng 828k

Sản phẩm thứ 2 là chai serum Geek And Gorgeous C-Glow có chứa 15% vitamin C. Trinh Phạm nhận xét kết cấu của sản phẩm này rất lỏng nên thẩm thấu nhanh. Khi mới thoa lên da, sản phẩm sẽ cho cảm giác châm chích nhẹ sau đó dần biến mất. Hiệu quả mà Trinh Phạm nhận được sau khi sử dụng em này chính là làn da sáng hơn cũng như có độ bóng nhẹ. Giá bán của chai serum này không quá đắt, chỉ khoảng 350k mà thôi.



Nơi mua: Geek And Gorgeous - khoảng 350k

Chai serum thứ 3 được Trinh Phạm tin dùng chính là SKIN&LAB Brightening Serum With 15% Vita Energy Complex. Ưu điểm của em này chính là khả năng duy trì và phục hồi hàng rào bảo vệ da.Tuy phải sử dụng một thời gian dài thì mới có thể thấy được hiệu quả, nhưng Trinh Phạm vẫn vô cùng hài lòng với độ căng, đàn hồi và chắc khỏe của làn da sau khi dùng chai serum này.



Nơi mua: Bơ Beauty- 550k

Cuối cùng là chai vitamin C ''best seller'' - Goodal Green Tangerine Vita C Dark Spot Care Serum. Trinh Phạm cho biết dẫn xuất vitamin C của em này sẽ nhẹ hơn vì được chiết xuất từ quýt xanh ở đảo Jeju. Bên cạnh đó, thành phần còn có 4% niacinamide giúp ''gấp đôi'' công lực dưỡng trắng và làm sáng. Tuy nhiên, Trinh Phạm cũng lưu ý chị em nên xác định rõ độ nhạy cảm của làn da của bản thân trước khi mua sản phẩm này.