Triệu Lộ Tư lộ ảnh lên xe hoa, mặc toàn váy xinh và đeo trang sức đắt đỏ

Phụ kiện cũng là một điểm nhấn quan trọng cho màn hóa cô dâu của nữ diễn viên. Triệu Lộ Tư đã sử dụng các tác phẩm trang sức của BVLGARI bao gồm: vòng cổ trong BST LE MAGNIFICHE CREAZIONI và khuyên tai thuộc BST Eden The garden Of Wonder.