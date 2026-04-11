Triệu Lộ Tư không cao nhưng mặc gì cũng đẹp, đến áo sơ mi basic cũng "cháy hàng" theo cô

Style của Triệu Lộ Tư được nhiều chị em yêu thích bởi gu ăn mặc tinh tế, biết cách biến những item kinh điển trở nên mới mẻ nhờ cách mix & match linh hoạt. Bên cạnh những thiết kế váy vóc ngọt ngào, Triệu Lộ Tư cũng thường xuyên chọn diện những trang phục đơn giản mà vẫn toát lên vẻ sành điệu, trong đó áo sơ mi là món đồ tiêu biểu. Mỗi lần diện item này, cô đều ghi điểm với vẻ ngoài năng động, trẻ trung. Thậm chí nhiều mẫu áo còn "cháy hàng" vì chị em xứ Trung liên tục mua theo và áp dụng mặc đẹp giống cô nàng. Chỉ cần ngắm cách lên đồ của Triệu Lộ Tư, các nàng chắc chắn bỏ túi được loạt công thức mặc đẹp để áp dụng hằng ngày.

Mới đây nhất, Triệu Lộ Tư đăng tải loạt ảnh trên Xiaohongshu, gây thương nhớ khi diện chiếc áo sơ mi xanh xinh xắn. Cô khéo léo kết hợp cùng quần suông trắng để hoàn thiện outfit theo hướng tối giản mà vẫn nổi bật. Combo trắng - xanh luôn là "cặp bài trùng" kinh điển, vừa dễ mặc lại không bao giờ lỗi mốt, giúp tổng thể trông tươi tắn và thanh lịch hơn.

Diện sơ mi trắng, Triệu Lộ Tư chọn sơ vin cùng quần ống rộng, mix thêm giày cao gót để “hack” dáng, giúp tổng thể trông cao ráo và thanh thoát. Set đồ tuy đơn giản nhưng vẫn ghi điểm với vẻ thanh lịch, phù hợp để diện đi làm lẫn đi chơi.

Triệu Lộ Tư mang đến diện mạo xinh xắn khi diện sơ mi trắng form rộng, khéo mix cùng chân váy đen để tạo sự tương phản hài hòa. Cô thêm thắt lưng để chia tỷ lệ cơ thể, giúp tổng thể trông gọn gàng và tôn dáng. Hoàn thiện outfit, nữ diễn viên chọn giày boots, mang đến cảm giác phóng khoáng và sành điệu.

Diện váy dài ôm body, Triệu Lộ Tư khéo léo khoác ngoài một chiếc sơ mi trắng để tăng thêm sự kín đáo và thanh lịch. Cách layering này giúp tổng thể trở nên nhẹ nhàng, tinh tế. Không chỉ mặc trực tiếp, áo sơ mi còn rất được ưa chuộng khi dùng như một lớp khoác ngoài, vừa tiện lợi vừa dễ phối. Chính vì vậy item đa năng này rất xứng đáng có mặt trong tủ đồ của mọi cô gái.

Vẫn là sơ mi trắng cơ bản nhưng cách phối của Triệu Lộ Tư chưa bao giờ nhàm chán. Hết quần jeans và chân váy, cô lại chọn sơ vin cùng quần short, kết hợp với giày sneaker để tạo nên tổng thể năng động, phóng khoáng. Cách mix match này vừa đơn giản, dễ áp dụng mà vẫn mang lại hiệu quả rõ rệt, giúp outfit trông trẻ trung và bắt mắt.

