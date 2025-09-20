Triệu Lộ Tư cứ như lúc ở Hàn lại xinh

Triệu Lộ Tư hiện đang trong khoảng thời gian “ở ẩn” sau những tranh chấp căng thẳng với công ty quản lý, khiến những hình ảnh của cô trở nên vô cùng khan hiếm. Chính vì vậy, người hâm mộ càng thêm tò mò và mong chờ mỗi lần nữ diễn viên có động thái mới. Mới đây, loạt ảnh đời thường của "tiểu hoa" đình đám khi đi du lịch Hàn Quốc bất ngờ được lan truyền đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.

Mỹ nhân sinh năm 1998 ghi điểm qua góc máy "người qua đường" nhờ nhan sắc rạng rỡ, nụ cười tươi tắn cùng thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn đầy sức hút. Outfit xinh xắn, trẻ trung càng làm nổi bật nét đẹp trong trẻo vốn là thương hiệu của Triệu Lộ Tư. Thậm chí, 1 netizen bắt gặp Triệu Lộ Tư ở thư viện còn nhận xét cô như "tiểu thiên sứ lúc nào cũng mỉm cười".

Hình ảnh đi Hàn của Triệu Lộ Tư với outfit xinh xắn đang nhận được nhiều lời khen.

Không cần váy vóc lộng lẫy, Triệu Lộ Tư vẫn "đốn tim" người hâm mộ nhờ outfit trẻ trung, gồm áo kẻ sọc dáng rộng, kết hợp cùng quần short nâu mang đến cảm giác thoải mái, năng động. Nữ diễn viên khéo léo nhấn nhá vòng eo bằng chiếc Chanel belt bag điệu đà, tạo sự cân đối. Điểm cộng giúp outfit thêm cool chính là chiếc balo Hermès màu nâu nhạt ton sur ton với bộ đồ. Triệu Lộ Tư lựa chọn tất cao ngang gối mix cùng giày thể thao, tạo vibe vừa vintage vừa xinh xắn.

Visual đời thường của ngôi sao đình đám cũng là yếu tố khiến dân tình đổ gục: mái tóc ngắn lửng buông nhẹ, gương mặt rạng rỡ và khí chất trong trẻo tựa nữ thần. Lối makeup tự nhiên, nhẹ nhàng cũng đủ làm nổi bật nhan sắc nữ diễn viên.

Trước đó, Triệu Lộ Tư cũng ghi điểm với nhan sắc rạng rỡ cùng phong cách casual trẻ trung. Làn da trắng sáng, mịn màng của nữ diễn viên cũng sáng bừng qua ống kính cam thường, dù cô trang điểm khá nhẹ nhàng.

Dù mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay trên màn ảnh, Triệu Lộ Tư luôn gây chú ý với những tạo hình có khen – chê đủ chiều, nhưng thời trang đời thường của cô lại ghi điểm tuyệt đối. Phong cách của minh tinh Cbiz được nhận xét vừa gần gũi, dễ ứng dụng nhưng vẫn toát lên sự trẻ trung và nét cuốn hút riêng biệt, trở thành "sách mẫu" của không ít bạn trẻ. Thậm chí, nhiều món đồ nữ diễn viên diện đời thường còn nhanh chóng lọt top tìm kiếm, cháy hàng chỉ sau vài ngày.