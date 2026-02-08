Triệu Lộ Tư có 5 tuyệt chiêu làm tóc phồng, 1 chuyện nên làm trước khi ngủ

Ngoài đời, Triệu Lộ Tư vốn được mệnh danh là "nữ thần tóc dày" của Cbiz, trên nền tảng Xiaohongshu, cô cũng nhiều lần chia sẻ thẳng thắn những thói quen chăm sóc tóc hằng ngày. Và hóa ra, để có được mái tóc bồng bềnh đáng mơ ước, cô đã duy trì những nguyên tắc rất cụ thể.

1. Gội đầu đúng cách mới là nền tảng

Triệu Lộ Tư từng tiết lộ chất tóc của cô thiên khô, không phải da đầu dầu nên tuyệt đối không gội đầu mỗi ngày. Cô chỉ gội khi da đầu thật sự tiết dầu, tránh việc làm mất cân bằng độ ẩm tự nhiên khiến tóc càng khô xơ hơn.

Một thói quen cô đặc biệt nhấn mạnh là luôn tạo bọt dầu gội trước khi đưa lên tóc. Dầu gội được đánh bông trong lòng bàn tay hoặc dùng lưới tạo bọt để hạn chế việc sản phẩm tiếp xúc trực tiếp với da đầu, giảm kích ứng không cần thiết. Ngoài ra, cô luôn gội đầu hai lần: lần đầu để làm sạch bụi bẩn và cặn tạo kiểu, lần thứ hai mới là bước làm sạch sâu thực sự.

Ảnh @ZhaoLusi

2. Dưỡng tóc kết hợp dầu dưỡng để khóa ẩm

Vì thường xuyên nhuộm và tạo kiểu khi quay phim, Triệu Lộ Tư đặc biệt chú trọng phục hồi phần ngọn tóc. Sau khi gội, cô luôn dùng dầu xả hoặc mặt nạ tóc, tập trung thoa từ thân đến ngọn rồi búi gọn tóc lại, ủ khoảng 10 phút để dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Sau khi lau tóc khô, cô tiếp tục thoa một lượng nhỏ dầu dưỡng để bao bọc sợi tóc, hạn chế tổn thương do nhiệt từ máy sấy hay dụng cụ tạo kiểu, đồng thời giữ cho tóc luôn mềm mượt và có độ bóng tự nhiên.

3. Nuôi tóc từ bên trong với mè đen

Không chỉ chăm sóc bên ngoài, Triệu Lộ Tư còn chú trọng dinh dưỡng. Cô chia sẻ từ nhỏ đã được mẹ dặn ăn mè đen để tốt cho tóc, vì vậy món cô yêu thích nhất chính là chè mè đen.

Mè đen giàu vitamin E, sắt và chất béo tốt, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu dưới da đầu, nuôi dưỡng chân tóc chắc khỏe. Ngoài ra, thực phẩm này còn có lợi cho làn da và hệ tiêu hóa, đúng chuẩn phương pháp chăm sóc sắc đẹp từ trong ra ngoài.

Ảnh @ZhaoLusi

4. Thói quen trước khi ngủ giúp tóc mọc dày hơn

Một bí quyết quan trọng được chính Triệu Lộ Tư tiết lộ là chải tóc bằng lược gỗ massage trước khi đi ngủ. Do thường xuyên dùng tóc thật để tạo kiểu khi đóng phim, da đầu của cô dễ bị kéo căng và mệt mỏi. Vì vậy, mỗi tối cô đều dành thời gian chải tóc khoảng 100 lần.

Động tác này vừa giúp massage da đầu, kích thích tuần hoàn máu, vừa giảm căng thẳng. Đặc biệt, cô thường chải tóc sau khi thoa tinh chất da đầu để sản phẩm thẩm thấu đều hơn. Đây được xem là một trong những "bí mật" giúp cô duy trì mái tóc dày và khỏe suốt nhiều năm.

Ảnh @ZhaoLusi

5. Chăm da đầu bằng tinh chất chuyên dụng

Theo Triệu Lộ Tư, muốn tóc mọc khỏe và dày thì phải bắt đầu từ da đầu. Cô linh hoạt sử dụng tinh chất da đầu tùy theo tình trạng: khi da đầu tiết dầu nhiều sẽ dùng loại kiềm dầu, còn lúc stress hoặc rụng tóc nhiều sẽ ưu tiên sản phẩm giúp chắc chân tóc.

Việc chăm sóc da đầu đều đặn không chỉ giúp giảm nhạy cảm mà còn giữ da đầu thông thoáng, tạo môi trường lý tưởng để tóc phát triển khỏe mạnh lâu dài.

Nguồn TVBS