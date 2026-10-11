Triệu Lộ Tư bán quần áo 3 tháng thu về những gì?

Từ một nữ diễn viên được săn đón, Triệu Lộ Tư đang từng bước mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực kinh doanh thời trang và phong cách sống. Mới đây, thương hiệu RDD của cô thu hút sự chú ý khi khai trương cửa hàng flagship đầu tiên tại Thượng Hải. Dù mới hoạt động trong thời gian ngắn, thương hiệu đã ghi nhận tổng giá trị giao dịch vượt 100 triệu NDT chỉ sau 3 tháng, trong khi cửa hàng vẫn đông khách ngay cả vào tối ngày thường. Theo truyền thông Trung Quốc, khách muốn thử đồ có thể phải xếp hàng hơn một giờ, còn dịch vụ mua hộ trên thị trường thứ cấp được đẩy giá thêm hàng chục NDT. Những con số này cho thấy sức hút đáng kể của RDD, đồng thời đặt ra câu hỏi: Điều gì giúp thương hiệu gắn với tên tuổi Triệu Lộ Tư nhanh chóng tạo được độ phủ sóng trên thị trường?

RDD: Từ câu chuyện về hai chú chó đến thương hiệu thời trang triệu đô

Theo truyền thông Trung Quốc, cửa hàng flagship đầu tiên của dòng thời trang ROSYDOEDIAN DRIP chính thức đón khách ngày 29/9 tại số 188 đường An Phúc, Thượng Hải. Đây là khu phố nổi tiếng với các cửa hàng thời trang độc lập và thương hiệu phong cách sống dành cho giới trẻ. Ngay cả tối ngày thường, cửa hàng vẫn thu hút lượng khách đáng kể; vào những ngày cao điểm, khách có thể phải chờ hơn một giờ để thử đồ.

Cửa hàng brand của Triệu Lộ Tư thu hút lượng khách đông đảo chỉ sau thời gian ngắn mở bán.

Điểm nhận diện nổi bật của cửa hàng là hai mô hình chó dachshund khổng lồ, lấy cảm hứng từ Doe và Điểm Điểm — hai chú chó gắn bó với Triệu Lộ Tư. Hình ảnh thú cưng cũng xuất hiện trên các thiết kế quần áo, vật phẩm trang trí và không gian chụp ảnh. Nhờ đó, cửa hàng không đơn thuần là nơi mua sắm mà còn mang đến trải nghiệm gần gũi với thế giới cá nhân của nữ diễn viên.

Về sản phẩm, ROSYDOEDIAN DRIP hướng đến thời trang dành cho giới trẻ, theo đuổi phong cách pha trộn giữa nét hoài cổ nhẹ nhàng và tinh thần châu Á hiện đại. Giá bán được truyền thông ghi nhận dao động khoảng 100–800 NDT, tương đương khoảng 370.000–3 triệu đồng tùy sản phẩm. Một số món đồ như áo dài tay có giá 199 NDT, quần casual khoảng 439 NDT và mũ bóng chày ở mức hơn 200 NDT...

Các sản phẩm của ROSYDOEDIAN.

Doanh số trăm triệu NDT và sức mạnh của thương hiệu cá nhân

Đáng chú ý, RDD không phải một thương hiệu mới xuất hiện chỉ để phục vụ hoạt động quảng bá của Triệu Lộ Tư. ROSYDOEDIAN được thành lập năm 2025, phát triển theo định hướng phong cách sống xoay quanh mối quan hệ giữa con người và thú cưng. Theo thông tin được chính quyền quận Từ Hối, Thượng Hải công bố và truyền thông Trung Quốc dẫn lại, thương hiệu đạt tổng giá trị giao dịch (GMV) hơn 100 triệu NDT chỉ sau ba tháng hoạt động. Đây là con số phản ánh giá trị đơn hàng, không đồng nghĩa với lợi nhuận ròng của thương hiệu.

Sức hút của RDD còn thể hiện qua tình trạng khan hàng ở một số sản phẩm được săn đón. Theo báo cáo của Blue Whale News, khách mua hộ trên các nền tảng bán lại có thể phải trả thêm khoảng 15–35 NDT cho mỗi món hàng. Trong khi đó, cửa hàng thời trang mới tại Thượng Hải tiếp tục thu hút người đến tham quan, thử đồ và chụp ảnh.

Thương hiệu của Triệu Lộ Tư đẩy mạnh cả ở mảng bán hàng trực tuyến.

Tên gọi ROSYDOEDIAN kết hợp Rosy — tên tiếng Anh của Triệu Lộ Tư — với Doe và Điểm Điểm, tên hai chú chó cô nhận nuôi. Thương hiệu tận dụng câu chuyện cá nhân này để xây dựng hệ thống hình ảnh nhất quán, thay vì chỉ đặt tên nữ diễn viên lên sản phẩm. Đây cũng là điểm khác biệt đáng chú ý trong cách RDD phát triển cộng đồng người dùng: khách hàng có thể yêu thích những món đồ mang hình ảnh thú cưng, ngay cả khi không trực tiếp theo dõi sự nghiệp diễn xuất của cô.

Từ thương hiệu phong cách sống đến dòng thời trang có cửa hàng riêng, RDD đang cho thấy tham vọng vượt ra ngoài mô hình bán hàng lưu niệm dành cho người hâm mộ. Tuy nhiên, doanh số cao và hàng dài khách chờ trong giai đoạn đầu mới chỉ là những tín hiệu tích cực. Để phát triển bền vững, thương hiệu vẫn cần chứng minh chất lượng sản phẩm, khả năng giữ chân khách hàng và sức hút với nhóm người mua không xuất phát từ tình cảm dành cho Triệu Lộ Tư. Đây mới là bài toán quyết định liệu RDD có thể trở thành một thương hiệu thời trang thực thụ, thay vì chỉ là hiện tượng thương mại gắn với sức nóng của người nổi tiếng.

Giới trẻ Trung Quốc check-in tại của hàng của ROSYDOEDIAN.

Nguồn: Sina, Xiaohongsu, Winshang.